• Dos berrinchudos son llamados a escena

• Conagua tiene enemigo calderonista en casa

• Un encampañado con historial de corrupción

• Irán infartados a otra reunión federalista

Lo harían de broma pesada o por mero accidente (se cree que fue lo primero), pero los diputados de la Comisión de Análisis del Informe del Ejecutivo programaron juntos para comparecer a dos de los más berrinchudos secretarios del gabinete estatal, Arturo Fuentes Vélez y Eduardo Fernández Herrera.

En la imagen que presentamos en la versión digital de La Columna puede verse a los diputados integrantes de la comisión muertos de la risa mientras sesionaban de forma virtual. Estaban a chiste y chiste mientras definían a quiénes de los secretarios citarían a comparecer en los próximos días.

Acordaron una ronda de reuniones entre mañana y pasado, 13 y 14 de octubre, con sólo cinco de los titulares de las diferentes áreas de la administración estatal; quedaron que fueran juntos los de Hacienda y Salud, como haciéndose los ignorantes de la pelea que sostienen ambos.

Es del dominio público que desde el comienzo de la gestión corralista chocaron por el manejo de las quebradas finanzas estatales. Ahora deberán ir juntos y tomarse de las manos ante los legisladores.

Aunque la broma no fue la más fuerte de la reunión entre Marisela Terrazas, Janet Francis Mendoza, Rosa Isela Gaytán Díaz, Misael Máynez Cano, Rocío Sarmiento Rufino, Alejandro Gloria y René Frías Bencomo. Fueron más duros con los secretarios de Obras Públicas y Educación, Gustavo Elizondo y Carlos González, a quienes decidieron no invitar porque no han hecho nada significativo. En Juárez tiene Elizondo un tiradero con la ruta troncal y los pocos puentes que construye le están quedando chuecos, con grandes retrasos en sus plazos de terminación y en sobreprecios considerables.

Al final el desfile quedó de la siguiente forma: Fuentes Vélez y Fernández Herrera arrancan el ciclo de comparecencias el martes por la mañana y de forma conjunta. Por la tarde irá el secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar; y el miércoles les tocará acudir al fiscal general César Augusto Peniche y al secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz.

Cerrará el mismo miércoles y ya sólo el secretario de Salud, porque lo harán acudir dos veces debido a la compleja problemática de la pandemia, manejada de forma tan errática desde el comienzo.

A los que de plano les hicieron el feo para no perder el tiempo fue a Elizondo, a González y también al desconocido secretario de Desarrollo Rural, René Almeida.

***

La limpia en la Comisión Nacional del Agua que se dio en días pasados, ligada evidentemente al conflicto que se vive en Chihuahua, no alcanzó a todos aunque se hayan dado salidas escandalosas en los más altos niveles.

Uno de los que se salvaron es Luis Vidal Guerrero Díaz, gerente del Registro Público de Derechos del Agua (conocido como Repda entre los que saben de esos temas). Él presume fotos como la que se presenta en la edición digital de La Columna, posando al lado de la excandidata Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.

Se le ubica como un hombre muy cercano e incondicional de la excoordinadora general de Revisión y Liquidación Fiscal, Karime Orozco y a Eduardo Seldner Ávila, ambos panistas de las épocas de Calderón y Vicente Fox, ligados al famoso “Toallagate” que escandalizó al país en el sexenio del guanajuatense.

Pues bien, Guerrero Díaz participó activamente en el diseño y desarrollo del sistema “Conagu@ Digital”, que se ha pintado como lo máximo en resolución de trámites y ha sido un costoso fracaso. Miles de chihuahuenses podrían dar cuenta de que quedaron fuera más del 80 por ciento de las anuencias que debe otorgar la instancia federal en trámites como extracción de materiales pétreos, distritos de riego, aguas salobres, infraestructura hidroagrícola, registro de obras en libre alumbramiento, etc.

No sólo el negocio del agua le achacan al funcionario, sino también ven su mano en múltiples problemáticas que le surgen a la Conagua por todo el país. Tal vez hasta en el conflicto de las presas y los usos del vital líquido en el estado pueden conectarse con él.

La directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, haría muy mal en hacerse de la vista gorda ante lo evidente que sucede en el Repda. Casos así se repiten en la Subdirección General de Administración, Subgerencia de Conflictos Laborales, el Comité Técnico de Profesionalización, Contraloría y otras instancias.

***

Después de una prolongada ausencia debido a que se reportó positivo a Covid-19, el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Carlos Borruel, retomó la semana pasada las labores en su oficina de la capital. Aunque básicamente lo hizo para anunciarles a sus allegados que estaba cerca de decir adiós a su cargo.

El exalcalde capitalino –más conocido por su corrupción y por los escándalos de su hijo del mismo nombre que por otra cosa– comenzó a avisar a sus colaboradores que buscaría la candidatura del PAN a la gubernatura. Según él, está seguro de que fracasarán los proyectos de la alcaldesa María Eugenia Campos y el senador Gustavo Madero, los más destacados en la carrera, y que para diciembre habría baraja nueva de Acción Nacional.

En la visión ya nada discreta de Borruel Baquera habría que incluirlo a él, al diputado federal deliciense Mario Mata Carrasco y al secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar Lozoya, quien también es diputado local con licencia. Así el futurismo del funcionario.

Indudablemente Borruel se encarta en una carrera a la que llegó tarde, pese a que ya en el año 2010 hizo lo suyo y perdió la constitucional contra el priista César Duarte. La ventaja que llevan los punteros parece inalcanzable en estos momentos. Ni una encuesta siquiera lo ha tomado en cuenta.

Lo interesante no es que siga insistiendo en figurar entre los posibles, sino que advierta que se lanzará con o sin el permiso de su jefe que despacha en el Palacio de Gobierno. Al menos eso es lo que ha sostenido ante quienes le quieren creer que en realidad ya dejará la Coesvi.

***

Ahora será en Aguascalientes la reunión de la “Alianza Federalista” que han conformado los gobernadores de 10 estados del país, incluido el chihuahuense Javier Corral. Llegarán los mandatarios infartados con los más recientes números de reducciones presupuestales que se avecinan.

Los asesores que preparan el encuentro de este lunes esperan que salgan chispas, pues a los más de 108 mil millones de pesos que se reducirán del presupuesto para los estados habrá que sumarles otros que vienen en letras chiquitas.

Además, habrán de contar con pesos y centavos los impactos de la eliminación de fondos y fideicomisos que ya casi se adjudicó el Ejecutivo.

Así que seguramente saldrá un tercer acuerdo encendido contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por su cuenta ha decidido tomar más en cuenta a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que a los autobautizados como federalistas, algunos de ellos ya en la orilla de la terminación de sus cargos.

El ejercicio de jalarle la cola al tigre ha puesto a los gobernadores en una muy compleja situación. Sí les abona, o al menos eso creen, a las aspiraciones electorales o al ego inflado de tres de ellos (Corral de Chihuahua, Enrique Alfaro de Jalisco y Jaime Rodríguez “El Bronco” de Nuevo León), pero también se llevan de calle a las poblaciones que gobiernan en años clave para todos.

Pese a ello parece que será más grande su determinación de querer negociar a golpes que hacer un verdadero intento de diálogo con la Federación, que mantiene la sartén por el mango política y presupuestalmente.

Por eso la novedad este día podría ser incluso una amenaza de protestar en el Zócalo de la Ciudad de México si la administración federal sigue sin prestarles la atención que ellos creen merecer.