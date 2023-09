¿Dónde están?

Ciudad de México.- Desde el año 2010 el 30 de agosto se conmemora como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Según la Organización de las Naciones Unidas se considera desaparición forzada a toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad realizada por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado, seguida de la negativa de las autoridades de reconocer la situación de privación de libertad y de informar el paradero de la persona desaparecida.

La desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos que en la mayoría de los casos involucra delitos como tortura, violencia sexual, trata o privación de la vida. Al desaparecer la persona se vuelve una cifra más de la estadística y queda sin identidad, sin derechos y sin nadie que luche por los mismos.

No solo hay que hablar del daño que sufre la víctima directa de los hechos, sino también el daño y violación de derechos que viven las víctimas indirectas, que son los familiares, al enfrentarse con el sufrimiento e incertidumbre de no saber dónde está y en qué condiciones se encuentra su ser querido, aunado a toparse con la indiferencia e impunidad de la autoridad, al no tener protocolos de búsqueda eficientes.

México se enfrente a un grave problema estructural en cuanto al tema de desapariciones forzadas, debido a la pobreza, desigualdad, corrupción, violencia, impunidad, inseguridad y sobre todo a la incorporación de servidores públicos con el crimen organizado. Además de la falta de investigación y procuración de justicia en la búsqueda y localización de las víctimas.

Actualmente, no se cuenta con una cifra oficial, confiable y precisa que indique cuantas personas han desaparecido por culpa del Estado, sin embargo, se estima que desde que inició la guerra contra el narco en el año 2006 y hasta el 2023, policías y militares han desaparecido en México a 426 personas (391 hombres y 35 mujeres) y se han documentado otros 353 casos de los cuales no queda claro si fueron autoridades los responsables o personas del crimen organizado que utilizaban uniforme oficiales.

En el sexenio de Felipe Calderón se registraron 96 desapariciones forzadas, en el de Enrique Peña Nieto 176 y lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 154. La mayor cantidad de desapariciones forzadas han ocurrido en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Chihuahua.

En un informe realizado por las Fiscalías de Justicia del país señalan que existen 241 servidores públicos federales y estatales que son investigados por este delito, asimismo, que solo 87 han sido sentenciados.

Existe una Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, sin embargo, no hay una adecuada implementación ya que falta más capacitación en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en el de Investigación.

Se requiere un verdadero compromiso por parte del Gobierno Mexicano, en particular de las entidades federativas, en capacitar y certificar a los actores encargados de prevenir, investigar y perseguir los casos de desaparición forzada, pero sobre todo asegurar un verdadero acceso a la justicia para los familiares que han sufrido está perdida, para que al menos tengan claro dónde están sus seres queridos.

Mi reconocimiento para aquellas madres y padres buscadores, que han encontrado algo de consuelo ayudándose entre sí para dar con el paradero de sus hijos e hijas, cuando es el Estado quien debería de brindarles seguridad protegiendo la vida de todos y todas y no arrebatándola como se ha hecho los últimos años.