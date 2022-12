-‘¿Dónde está este pend...?’, así buscan al de Migración

-No saben si son escoltas o policías municipales

PUBLICIDAD

-Acusan sectarismo de lideresa morena

-Resiste el peso 28 años de libre flotación

“¿Dónde está este pendejo…?”, fue lo que empezaron a preguntarse los altos funcionarios estatales y federales que participan en las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz, durante su último encuentro realizado a principios de la semana pasada, cuando se agudizaba la crisis humanitaria por la llegada de migrantes, sobre todo venezolanos y nicaragüenses.

La pregunta era en alusión al titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua (INM), el contralmirante Salvador González Guerrero, quien había sido convocado con toda formalidad y oportunidad por el delegado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad, Fernando Ávila.

De hecho, el encuentro de la también llamada Mesa de Seguridad para la semana pasada había sido citado desde el 9 de noviembre por Ávila, quien también funge como coordinador técnico de la misma.

Desde entonces fueron enviados los oficios correspondientes a todas las autoridades que deberían estar presentes. Ávila atendería en esta ocasión desde la Ciudad de México y los demás participantes acudirían al Palacio de Gobierno, en la capital del estado.

La reunión comenzó a tiempo con la gobernadora Maru Campos a la cabeza y su secretario de Gobierno, César Jáuregui. Puntualitos también estuvieron los jefes militares en el estado y los mandos de las corporaciones de seguridad pública estatal y federal.

Esperaron todos por varios minutos al delegado del INM que tenía instrucciones de estar en la ciudad de Chihuahua el día de la reunión, así que comenzaron a surgir los nada tiernos ni inocentes cuestionamientos sobre su ausencia; él, muy quitado de la pena, estaba en su oficina de Ciudad Juárez, como si nada tuviera qué hacer.

El tema llegó hasta la oficina del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, a quien le hicieron llegar la queja acompañada del oficio con el que el militar fue convocado de forma respetuosa. Mucho más respetuosa que las referencias a su persona cuando dejó plantados a todos.

Según las versiones en la Mesa de Seguridad, el contralmirante desestima dichas reuniones porque considera a los demás como “ignorantes del tema migratorio”, trillado argumento que tampoco lo deja muy bien parado a la luz de la pobre atención al problema.

La crisis que se vive en Juárez demanda de una coordinación efectiva entre autoridades y funcionarios capaces de encontrar soluciones humanitarias, ante un vecino como Estados Unidos donde los derechos humanos no son vistos de la misma forma que en el resto de América.

Sin embargo, aquí en el estado no se ve por ningún lado la disposición plena y la voluntad política de áreas como el INM y otras.

***

Una inusual entrada de policías a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha levantado sospechas entre los mandos medios de la corporación, pues ingresan casi como si fueran “aviadores”, de esos que no van, pero bien que cobran en las nóminas públicas.

No es el caso de esos agentes que han llamado la atención entre la tropa municipal de Juárez, pues, por lo que algunos han investigado, se trata de escoltas que prestan sus servicios a particulares, pero con charola de policías locales.

Supuestamente, el asunto no es tan irregular como parece. Por estar restringidos los procesos de porte de armas en la Secretaría de la Defensa Nacional, se han vuelto a flexibilizar normas de seguridad pública antes prohibidas, como estas de amparar a los escoltas como agentes, siendo pagados por los contratantes, no por el gobierno.

El asunto también va más allá de la corporación que comanda César Omar Muñoz, dado que es el Ejército el que ha intervenido para regular la portación de armas de fuego a raíz de enormes problemas generados por empresas privadas de seguridad, las cuales era lo que menos brindaban al darles pistolas a personas sin la preparación suficiente.

Ahora bien, quién sabe si al hacerlos policías formalmente y con ello darles acceso a la licencia colectiva que expide la Defensa Nacional, también quede garantizado que los portadores de armas están suficientemente preparados para traerlas y utilizarlas en caso de ser necesario.

El tema, además, se vuelve más espinoso porque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tiene injerencia en la regulación de las empresas privadas del ramo, además de que maneja el polémico grupo de escoltas certificado que generalmente usan empresarios de la capital de mucho nivel, obviamente financiado por ellos.

Darle una buena revisada a los casos de policías que no son en realidad policías municipales o estatales parece que es tarea pendiente de las autoridades. No estaría de más que lo hicieran antes de que se salga de control, como ya ha sucedido en otras administraciones.

***

No es que les sorprenda, porque históricamente así ha sido siempre en Morena y en la izquierda, pero la dirigente estatal del partido, Brighite Granados de la Rosa, ha resultado una de las más sectarias a nivel estatal y tal vez hasta nacional.

Fuera del superdelegado federal y del alcalde juarense, Juan Carlos Loera y Cruz Pérez Cuéllar, hay más grupos o liderazgos no precisamente alineados con alguno de ellos, pero no parecen ser reconocidos por una dirigencia que no supera el color gris ni acaba de arrancar.

Granados de la Rosa ha negado cualquier acercamiento con Pérez Cuéllar o su gente, por ejemplo; también ha dejado en visto o de plano ni le ha regresado las llamadas desde hace dos meses a la diputada presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras.

La misma dosis, como si fueran iguales, ha aplicado a líderes pequeños y medianos del morenismo, si no tienen en la frente la marca de su incómodo tío o de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, de quien en realidad depende la mandamás guinda en la entidad.

Para los morenistas, es entendible que los radicales se vean a ellos mismos como puros, blancos e impolutos y a todos los demás como sucios, corruptos, arribistas, oportunistas, etcétera. Pero que la lideresa de todos los morenos actúe de forma tan sectaria y antipolítica es una clara señal de su verdadero nivel.

***

En unos cuantos días es el aniversario 28 de un suceso al que rara vez se le presta atención, aunque marcó un verdadero cambio de fondo en la economía de México: la adopción del modelo de libre flotación de la moneda, sistema que se ha mantenido hasta la fecha.

Agotados los modelos de precio fijo con control estatal y de bandas de fluctuación de la divisa -todo lo cual fue un tremendo fracaso reflejado en décadas de crisis recurrentes- llegó la libre flotación al final de un año trascendental en las políticas económicas nacionales, el de 1994.

Dejar al peso en manos del mercado, de la oferta y la demanda, llegó a cerrar el ciclo de cambios económicos de ese año, iniciado en enero con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (hoy TMEC) y seguido en abril con la ley que dotó de autonomía al Banco de México.

El políticamente convulso 1994 también tuvo sus puntos favorables que dieron estabilidad de mediano y largo plazo a la economía del país.

El catastrófico “error” del 19 de diciembre (devaluación brusca y consecuente inflación galopante en unos meses) trajo, a la vez, el gran acierto de cambiar el sistema cambiario, adoptado el día 22 del mismo mes de forma definitiva, aunque los mercados apostaban a que, como siempre en México, volvería el modelo de control rígido a los pocos días.

Antes de la libre flotación, el modelo de tipo de cambio fijo con intervención estatal, ese que mantenía la estable relación a 12.50 pesos por dólar, había sido el más durable, con 22 años de aplicación (de 1954 a 1976); durante 18 años posteriores se probaron los demás modelos con resultados críticos para el país.

Por eso la relevancia del sistema que mayor tiempo ha permanecido en la economía mexicana, al que no le han metido mano los gobiernos del PRI, PAN y Morena que han pasado hasta la fecha. Por fortuna no lo han tocado.

Especialmente en la frontera, donde domina la dinámica económica el sector exportador, cobra relevancia que casi sean tres décadas en que mandan la oferta y la demanda de las monedas, porque antes era este mismo sector el que presionaba para fijar la paridad, restándole competitividad a las empresas en el afán de proteger sus ganancias.