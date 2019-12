Ayer en una conversación con un maestro de la universidad, apareció el tema de que nuestros hijos preparatorianos tienen interés por irse a estudiar a la Ciudad de México. Evidentemente hay una razón básica de jóvenes que quieren alejarse del núcleo familiar en aras de libertad y exploración del mundo. Pero ése no es el tema. Traigo esta conversación a colación porque el colega comentó, también, palabras más palabras menos algo así: ¿a qué se quedan? Si ven que pasan los años y pasa un gobierno y pasa otro y no pasa nada. Nada cambia. La ciudad está cada vez más abandonada, más hecha pedazos.

Pensé entonces en la campaña de Javier Corral, en la promesa de devolver a Juárez lo que en justicia le pertenece; en la expectativa que levantó, en parte porque sabíamos que alguna vez fue juarense, en parte porque, a pesar de su nula experiencia en administración pública, muchas y muchos decidimos dar nuestro voto de confianza (también voto de castigo a la corrupción e impunidad desmedidas que representó el gobierno de César Duarte) y creer que ante la oportunidad de hacer diferencia, aprovecharía la ocasión para ponerse a la altura y detonar desarrollo humano, económico y social para Juárez. Al menos yo, también porque creí en su palabra.

A más de tres años de su gestión, vale preguntarnos ¿dónde está el Gobierno del Estado? ¿Dónde está el trato justo que nuestra ciudad espera y reclama? En materia de salud, según opinión de personal que labora dentro del sistema estatal, no se ha hecho nada diferente; las formas y vicios de una administración que privilegia el bienestar de amigos y compadres sobre la eficiencia y la atención de calidad a las y los usuarios sigue funcionando de la misma manera. El personal médico ha enfrentado un desabasto serio de insumos y medicamentos que afecta su desempeño y las posibilidades de brindar una atención eficiente.

A pesar de los grandes rezagos en materia educativa, de los altos porcentajes de niñas y niños fuera de la escuela, tanto en edad preescolar como en secundaria y preparatoria, y de la gravedad del problema de niñas y niños fuera de la escuela en el suroriente, no se generó un plan para abatir el rezago ni para atender las problemáticas más urgentes.

Es importante decir que la realidad era crítica cuando el actual gobierno tomó la administración. Es innegable que encontraron las arcas vacías, que heredaron una deuda millonaria y que las redes del gobierno anterior se extendían en muchas de las áreas de la vida económica, política y social de la entidad. Sin embargo, ello no les exime de la responsabilidad de generar planes y propuestas, de apelar a la participación ciudadana y a la creatividad, a la gestión de fondos externos, a la creación de alianzas nacionales e internacionales para atender de fondo los problemas. Para ello, es indispensable tener la voluntad de gobernar realmente para la ciudadanía, de romper los círculos viciosos de la ineficiencia, la corrupción y la impunidad, de acabar con los compadrazgos y avanzar en la rendición de cuentas. En el caso de Juárez, se requiere además la voluntad de ver y sentir las brechas de desigualdad con otras ciudades, principalmente Chihuahua, y trabajar en serio para modificar esas inercias que siguen perpetuando la discriminación y la injusticia.

Javier Corral no puede decir que no lo sabía. Él prometió gobernar con los mejores, con quienes tienen experiencia y conocimiento en las diversas áreas. Empero, la conformación de su gabinete y el ejercicio de gobierno han dejado mucho que desear. Prometió devolver a Juárez lo que en justicia le corresponde y, a la fecha, no se ha visto la más mínima intención. Habiendo prometido un gobierno de “opción por los pobres”, conformó su gabinete en función de mantener buena relación con los grupos de poder –económico, político, partidario- y no en aras de generar los planes y programas necesarios para mejorar las condiciones de vida de la población más empobrecida de nuestra ciudad. Si bien es imposible que en tres años se abatieran las carencias sociales de nuestra ciudad, se esperaba al menos un gobierno que definiera prioridades y generara programas para atenderlas; que iniciara el viraje para que Juárez sea tratada con justicia.

Gobiernos van y gobiernos vienen, como dijo el colega. La única posibilidad será detonar ese cambio a punta de participación y exigencia. Nos estamos tardando. ¡Nos lo debemos y nos lo merecemos!