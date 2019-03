• Donald, puentes... el golpe a las instituciones





• Don Memo y doña Cinthia, sorpresas en la CEDH





• Reestructuración y más dolores de cabeza





• Los ninis sufren de incertidumbre





Cuando hablamos de los Estados Unidos con gobierno fuerte es porque la sociedad norteamericana ha creado instituciones públicas sólidas suficientemente vacunadas contra voluntarismos personales y caprichos individualistas.

Donald Trump ha dado al traste con esa que podemos llamar idiosincrasia política estadunidense. Son sus chicharrones los que truenan en múltiples asuntos de impacto mayoritario.

Pasa por alto el presidente la opinión mayoritaria de su pueblo representada en los órganos de gobierno de todos los niveles, desde los ejecutivos en un condado hasta los legislativos en Washington.

La frontera se cierra por un plumazo o un tuitazo del presidente y afecta tremendamente la vida cotidiana de cientos de miles de pobladores que a cada minuto deben estar en lado estadunidense o en lado mexicano intercambiando mercancías, tomando clases en la escuelas, haciendo negocios... y una gran cantidad brindando o recibiendo atención médica.

Las actividades son múltiples y la mecha de Trump muy corta y tremendamente irracional. Es en exclusiva su voluntad la que se está imponiendo en la región. Movimientos aduanales, policiales, fiscales, son llevados a cabo unilateralmente sin tomar en cuenta a más órganos de gobierno que su propia opinión y sin reparar en las consecuencias económicas multimillonarias para la región.

En el actual contexto de cierres caprichosos de los puentes, los pobladores fronterizos ni la debían ni la temían, o ni la deben ni la temen. El viacrucis es en pasado y en presente. Es producido por un flujo migratorio que el presidente estadunidese y sus operadores políticos debieron frenar desde su origen, particularmente Honduras.

El tema fue descuidado por el equipo de Donald, el Gobierno mexicano y ni se diga del desgobierno hondureño. Desde esas instancias no fue movido un dedo para prever e impedir lo que ahora está ocurriendo y que tiene como única gran perjudicada a la población fronteriza.

Todo lo que Trump no quiso hacer mediante ejercicios políticos lo está haciendo mediante órdenes ejecutivas en un estilo más de dictador que de representante de una sociedad con instituciones públicas fuertes que suelen funcionar por sí mismas. Hoy no es así. Los efectos son desastrosos para quienes menos culpa tienen de ello: paseños y juarenses, en lo que respecta a esta parte de la franja fronteriza compartida entre México y Estados Unidos...

Y sin luz al final del túnel con caravana tras caravana.

***

Al gobernador Corral le apasionan las bromas en serio. Quiso con todas las fuerzas de su alma disuadir a su buen amigo y operador, Guillermo Luján Peña para ser convertido en presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Con la misma insistencia usada por el jefe con esa misma presteza Memo respondió negativamente. Es un empresario exitoso, panista de casi toda la vida, exdiputado local y federal, exdirigente estatal del PAN y parte de la actual administración encabezada por Corral, subsecretario administrativo de Hacienda.

Al gobernador no le importó el amplio currículum azul de Luján. Simplemente quería en Derechos Humanos a alguien de absoluta confianza. Ahora no sabemos si ha conseguido prospecto entre las dos docenas de anotados (as).

Sí sabemos que uno de los grupos de izquierda afines, el encabezado por Luz Esthela “Lucha” Castro, simuló un convivio “sin interés” con la primera dama, Cinthia Chavira, para tratar de engatusarla con una candidata, pero la también presidenta del DIF no nació ayer, se puso lista e hizo caso omiso para los nombres que fueron manejados como candidatos (as).

Quizá doña Cinthia conocía el antecedente ocurrido a Luján Peña. Son casi compadres. Así que prefirió dejar correr esa bola resbaladiza.

La designación de nuevo presidente (a) en la CEDH será la semana entrante. Estará a cargo de los 33 diputados que conforman la actual Legislatura del Congreso del Estado, pero ya sabemos que el voto principal, el que realmente vale para estos efectos, es el de Corral…

Memo no quiso entrarle, ¿entonces quién será el bueno... o la buena?





***

Si cuando comenzó el gobierno del nuevo amanecer, es más, desde la etapa de transición de una administración a otra, se hubiera comenzado a planear el refinanciamiento de la deuda pública estatal, no se irían los miles de millones de pesos en pagos de intereses como ahora.

Esta nueva reestructura por 28 mil millones que lanzó el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, podría significar otro gran error con las condiciones que ofreció la banca privada y de desarrollo.

Todo apunta a que en cuestión de tres meses todos los bancos centrales tanto Estados Unidos como México van a comenzar a bajar sus tasas de interés, como parte de sus decisiones para control de inflación.

Así, es sólo un espejismo lo que muestra Fuentes Velez sobre una baja del 50 por ciento en la sobretasa que se pagará de intereses, pues dicho monto será rápidamente absorbido cuando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) comience a bajar.

El problema del manejo de la deuda en la administración actual está en su avance a paso de tortuga.

Será por la cerrazón del secretario Fuentes Vélez, por la obstinación de pasar decisiones financieras por tamiz político del Congreso o por el mero amateurismo del nuevo amanecer, inadmisible a la mitad del gobierno, pero es un hecho que las reestructuras se contratan para costar más o quedarse en lo mismo.

Este nuevo refinanciamiento –que pasó por el Legislativo sin necesidad, dado que no implica nueva contratación de deuda sino el cambio en su estructura y acreedores– va a agotarse en unas cuantas semanas.

Por algo los bancos dejaron de ofrecer paquetes de reestructura a tasas fijas, no tiene caso si a la vuelta de unos meses el precio del crédito y sus accesorios van a ser menores.

Lo mejor hubiera sido esperar unos meses, –qué más daba si ya la primera reestructuración había sido un fracaso–, para que las tasas de interés formales comenzaran a caer.

Pero ya se puede apuntar desde ahora: este mismo año será buscada la siguiente reestructuración con tasas mucho más atractivas, pero como la administración pública estatal es tan lenta, la vendrá concretando cuando vuelvan a subir. Meras ineptitudes.





***

Una de las razones por las que siguen estancados los censos de la Secretaría de Bienestar es la incertidumbre en la que se encuentran los “servidores de la nación”.

Esos servidores de AMLO que trabajan a marchas forzadas en la búsqueda de personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes “ninis”, madres solteras y demás grupos vulnerables, no tienen la certeza de que van a entrar a la nómina pública.

De hecho, a más de 120 días de la administración federal los rumores que circulan entre ellos es que van a ser prescindibles en unas semanas, pues su función es provisional y las plazas que están disponibles se van a llenar con los influyentes, no con los que se jugaron el pellejo en esta primera etapa de la Cuarta Transformación.

Por eso han bajado los brazos y el ritmo de trabajo, principalmente en Juárez y Chihuahua, donde los delegados regionales Lizzy Guzmán y Marcelino Gómez Brenes también han descuidado revisar e impulsar la tarea que les encargó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

O sea que ya no quieren avanzar en el trabajo, porque sospechan que se van a quedar sin trabajo cuando terminen.

Les hace falta quien les informe de forma clara hasta dónde van a tener que trabajar y qué tantas posibilidades tienen de que, acabada la tarea, logren entrar a la formalidad de la Secretaría de Bienestar.