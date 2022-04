Doña Rosario Ibarra

“Fui niña feliz, joven feliz, casada feliz, hasta que me llegó el zarpazo de la represión cuando me quitaron un hijo y empecé a ser la madre de un desaparecido”. Se escucha la voz de Rosario Ibarra de Piedra en el documental que lleva su nombre y que le hiciera hace algunos años Shula Erenberg.

Voz firme e inconfundible que Doña Rosario llevó a todas las instancias habidas y por haber en la histórica lucha cotidiana que emprendió a partir de la desaparición de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, estudiante de medicina de apenas 21 años de edad, en un ya lejano abril de 1975. Al muchacho lo detuvieron y lo desparecieron las huestes del Estado mexicano, en el marco de la “guerra sucia” en nuestro país. A partir de ahí la vida de Rosario dio un giro.

Esa mujer icónica falleció la semana pasada. Y muchos de los jóvenes de hoy ni siquiera conocen su nombre. Otros, lo escuchan y lo relacionan con la actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hija de Doña Rosario. Pero no, Rosario Ibarra de Piedra es un símbolo ya de una cultura de los derechos humanos que, por cierto, en México empieza a gestarse de manera tardía. Cuando ella decide salir de su hogar y entregar prácticamente su vida entera a la denuncia de la desaparición forzada y a otras causas sociales, la agenda de los derechos estaba muy lejos de impactar el imaginario colectivo. En ese sentido, ella, con su activismo, fue pionera en la instrumentalización de mecanismos para dar cauce y voz a los que no la tenían.

El 17 de abril de 1977 fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, comúnmente conocido como ¡eureka! Ella fue la cabeza visible de esa organización por muchos años, liderando los esfuerzos de cientos de personas por encontrar a los desaparecidos durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

Pero Doña Rosario no desaprovechaba tribunas para articular su lucha. Ante el ofrecimiento para ser candidata a la Presidencia de la República, no lo dudó dos veces y se convirtió en la primera mujer en ser candidata a ese puesto. Mujer de izquierda, con amplias y robustas convicciones que legó también a sus hijos, no aceptaba esos ofrecimientos por los afanes protagónicos de los políticos ordinarios, sino que pensaba que esas posiciones le permitirían optimizar sus legítimos reclamos y denuncias.

El activismo de Ibarra de Piedra, su valentía y su congruencia, arropaba la resistencia hacia otros lastres sociales. Rosario participó y se unió desde sus trincheras para exigir el esclarecimiento de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En los tiempos en que fue senadora votó, con la minoría, en contra de la ratificación de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República y se indignaba continuamente en sus artículos editoriales por la situación que prevalecía en Ciudad Juárez.

Hoy, Doña Rosario ya no está con nosotros. Falleció el sábado pasado en la ciudad de Monterrey. Tenía 95 años. Murió con la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Se le iluminaba el rostro en cada entrevista en que hablaba de él y solía decir: “Tengo la obligación de salvarlo, de traerlo de nuevo hacia el afecto, de devolverle todos soles que le han robado. A él y a sus compañeros”.

Doña Rosario, estandarte, memoria, poesía, inspiración.