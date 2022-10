Dólar a 25 y juarenses irán a El Paso

Cuando compramos un kilo de papa, su precio depende de cuanta producción de la misma exista. Si hay mucha y los estantes rebosan, saldrán baratas y podremos entrarle duro para comerlas asadas o a la francesa. Si escasean, su precio subirá, sin duda, y mediremos muy bien cada gramo que compremos.

Lo mismo sucede con el dólar y su valor frente a otras monedas como el peso. Si entran muchos dólares al país por las remesas, la compra de deuda del gobierno por las altas tasas que ofrece México, y producto de inversiones, la moneda norteamericana tenderá a la baja, es decir, la veremos “barata”.

Antes de explicar lo que viene, y pese a que el dólar se empiece a encarecer en las próximas semanas, es muy probable que los juarenses junten sus dolaritos y se vayan de compras a El Paso, como cada año.

La ropa sigue siendo de mayor calidad allá y no se diga el precio. Por ejemplo, una camisa Náutica en el outlet se puede adquirir hasta en 20 0 25 dólares, la misma marca acá ronda fácil los mil 500 pesos. No se diga de otros fabricantes. Así que ese comportamiento seguirá no solo por esa razón, sino por toda la parafernalia alrededor de las compras navideñas.

Paso a comentar porque es posible un dólar a 25 y subrayando que el tipo de cambio, se determina con base en la oferta y la demanda.

Hasta ahora, los mexicanos han visto un dólar barato gracias a lo descrito anteriormente, pero eso está a punto de cambiar y existen varias situaciones que motivarán un dólar caro.

Han entrado miles de millones de remesas de nuestros paisanos, ha habido inversión extranjera, los inversionistas siguen comprando deuda mexicana por las tasas por encima del ocho por ciento, y eso nos ha beneficiado.

Pero ya se avizoran cambios. Por ejemplo, la agencia calificadora Moody´s, dio a conocer que el tipo de cambio se acercará a los 25 pesos por dólar entre el fin del 2022 y el arranque de 2023.

En su reporte, señala que Estados Unidos seguirá subiendo las tasas de interés para frenar la inflación, -la agencia lo llama apretamiento monetario-, lo que deriva en varias cosas: primero que los inversionistas regresarán capitales hacia ese país para aprovechar mejores rendimientos y segundo que el apretón a la circulación de dinero tendrá efecto en un menor envío de remesas, entre otras, ambos fenómenos significarán salida de dólares de México.

Otro factor, resultado del aumento de tasas, es la recesión, que ya muchos dan por hecho para Estados Unidos, -aunque es un pronóstico solamente- y que traerá desempleo y una caída en la venta de vivienda, por lo tanto, de nuevo, menos envío de dinero a México.

Moody´s dice que la devaluación del peso será alrededor del 20 por ciento en los meses subsecuentes, así que, si multiplicamos 20 pesos por esa proporción, estamos hablando de cuatro pesos más dólar.

Hasta aquí, no hemos hablado de otros factores que pueden afectar el panorama económico mundial, como la invasión rusa a Ucrania, China y sus conflictos con India o EU, o algún tema relacionado con el clima, etcétera.

El peso ha resistido bien gracias a la generosa oferta de dólares que han inundado México por lo ya descrito, pero el panorama está cambiando a cada momento.

Por lo pronto, el Gobierno Mexicano programó un billón de pesos de deuda en el paquete fiscal del 2023, ya que de otra manera no le alcanzaría para completar el gasto, algo deben saber para prepararse con tal monto de dinero y dicha anticipación.