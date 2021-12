Doce uvas para año nuevo

La tradición invita a seguir el sonido de las campanadas que despiden al año viejo y anuncian la llegada del nuevo y, colocando 12 uvas frente a nosotros, al escuchar cada campanada nos llevemos una a la boca, una y otra vez, hasta contar 12, como la ocasión perfecta para expresar nuestros deseos de bienestar para la familia y los amigos para el año que inicia. Así que, para que el ritmo de esas 12 campanadas no me tome desprevenida, comencé a cavilar cuáles serían mis deseos: los tiempos no están para improvisar.

El primer deseo me remitió a la carita sonriente de los niños, con esa singular expresión de inocencia y esperanza que todos tenemos la obligación de mantener; la imagen de un niño violentado, de ver una lágrima corriendo por su rostro es lo más doloroso que podemos ver. También duele ver la desesperación en la cara de una mujer maltratada, y de aquella madre que desconoce el paradero de una hija con la árida posibilidad de no volver a verla jamás; de aquí el segundo deseo: que ninguna mujer sufra de violencia e inequidad por el solo hecho de serlo.

Deseo hacer visibles a las personas que la normalidad ha invisibilizado: son todas aquellas con discapacidad que viven una historia de exclusión. No las vemos porque no son parte de nuestro círculo cercano y porque las condiciones de los espacios que utilizamos no tienen las condiciones para acogerlos. En este mismo sentido llega el cuarto deseo: no olvidar a quienes en el ocaso de su vida caminan lento, tan lento como el tiempo que necesitan para contarnos sus historias de sabiduría, los adultos mayores. Aspiro a que de manera personal, y como sociedad, nos involucremos para procurarles mejores condiciones de vida para que vivan, sí, para que vivan su vida.

Y ¿qué decir de la desigualdad en medio de una sociedad caracterizada precisamente por ser tan polarizada? Este es el lugar para el quinto deseo: que trabajemos juntos para aminorar la brecha entre los que más tienen y los que menos poseen, para reducir la pobreza, segregación y la marginación que alimentan el odio y corroen cualquier indicio de respeto. ¿Será que el salario pudiera alcanzar para alimentar, vestir, alojar, sanar, educar y recrear a la familia?

No puedo decidir cuál entre la salud y el respeto a la vida serán el sexto y séptimo deseo, o si pudieran haber sido el tercero o cuarto, finalmente ¡todos son tan importantes! Creo que tomaré 12 uvas a la vez para expresar la trascendencia de cuidar la vida desde el momento de la concepción y preservarla hasta su último aliento, como un grito a la humanidad de cada uno de nosotros. De la mano llamo a la seguridad de nuestra integridad física como mi octava petición: los homicidios y ataques con violencia van en escalada. Cada día se valora menos la vida humana que se coloca como artículo de cambio a veces por algunas monedas.

En mi noveno deseo alzo la voz por la educación. Y no hablo de la crisis que ha padecido en los últimos dos años: quienes nos encontramos con jóvenes en espacios académicos de nivel universitario sabemos, desde hace décadas, de las carencias que no todos, pero sí muchos de ellos tienen para escribir, leer, comprender y hasta para realizar operaciones aritméticas tan básicas como una regla de tres simple. Sin educación, los niños se pierden; por el contrario, lo bien aprendido lo seguirá durante toda su vida y, aludiendo a J. Hennessey, podemos afirmar que la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre.

Y como todos necesitamos de un lugar para vivir, que todos lo tengamos es la pretensión de la décima uva. Un piso y techo sólidos, unos muros cálidos y con acceso a servicios básicos, debieran ser la envolvente de las historias de toda familia juarense.

Mas no vivimos solos, por ello mi uva número 11 me invita a pensar en nuestra actitud para mejorar al ambiente y la convivencia: producir menos basura, respetar las señales viales, no renegar con el peatón y ciclista, no desvelar al vecino con mi estridente música, recoger las necesidades de mi perrito…

El toque la de última campanada me apura para reconocer que el cumplimiento de los deseos no solo se trata de valores, sino también de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, y de nosotros con ellos ¡brindo por ello! recordando que, detrás de cada problema, hay deseo a formular y una acción a tomar.

Por ello, al llegar al final del ritual de las 12 uvas, en medio del abrazo fraterno que las alas de la esperanza despiertan, alzo la copa y desde el corazón, con voz alta expreso ¡salud! Felicidad y bendiciones para usted y toda su familia en el 2022.