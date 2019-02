Divorcio liberal

Ciudad de México.- El presidente López Obrador dice que defiende posiciones liberales, por lo menos las del siglo XIX, aunque afirma que el "neoliberalismo" es la fuente de todos los problemas del país. En su discurso inaugural del 1 de diciembre de 2018 responsabilizó al neoliberalismo incluso del problema de diabetes. Este 29 de enero lo culpó del aumento en los divorcios.

"Porque el neoliberalismo no sólo causó un daño en lo económico, en lo material, sino destruyó familias; creció mucho el problema de la desintegración familiar -afirmó el mandatario-. Eso no está medido. No es como la tasa de crecimiento económico, pero el crecimiento de divorcios en este período fue elevadísimo. Se rompieron familias y la familia es fundamental; es la institución de seguridad social más importante del país".

La posición de López Obrador contra el divorcio no es liberal sino conservadora, por supuesto, pero es natural porque en realidad él es un conservador. Su propuesta de una constitución moral así lo denota, al igual que la adopción de la Cartilla moral de Alfonso Reyes. En varias ocasiones ha dicho: "Por eso yo hago un llamado para que todos nos portemos bien". Su defensa de la familia tradicional es insistente. En su prólogo a la Cartilla moral escribe: "Nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México busca. promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia".

La Cartilla moral de Reyes es un texto conservador. "La familia es un hecho natural y puede decirse que, como grupo perdurable, es característico de la especie humana". Los animales "crean familias transitorias o sólo se juntan durante el celo o la cría de la prole. Por excepción se habla de cierta extraña superioridad de los coyotes, que tienden a juntarse por parejas para toda la vida".

Yo no sé si los coyotes tienen una "extraña superioridad" sobre los demás animales. La aseveración parece más bien reflejo de la moral de los tiempos de Reyes que muchos conservadores, como López Obrador, mantienen en la actualidad. Lo que sí sabemos es que sólo entre 3 y 9 por ciento de los mamíferos son monógamos. En las aves el porcentaje se eleva a un 90 por ciento, pero se trata de una monogamia social y no genética. Los cisnes, por ejemplo, se mantienen con una pareja toda la vida, pero las hembras suelen tener crías de otros machos. En otras palabras, son monógamos, pero no fieles. Los pingüinos tienen fama de monógamos, pero lo son sólo durante un año. La monogamia, por otra parte, es inusitada en anfibios o peces.

Si bien los moralistas y conservadores se opusieron al divorcio, debido a la prohibición de la práctica en el catolicismo, los liberales, y especialmente las liberales, pelearon siempre por este derecho. Silvia Mercado, una conocida liberal que se firma como Silvia Free Market en Twitter, señalaba este 30 de enero en esa red social: "Qué dicha vivir en una época en la que la disolución legal de un vínculo puede ser un acuerdo y hasta un trámite sencillo. Hay que celebrar la nobleza de quienes deciden divorciarse con la misma libertad con que decidieron casarse. Y todo gracias al neoliberalismo".

Quizá tiene razón López Obrador cuando afirma que el liberalismo ha influido en el aumento de los divorcios. Pero no sorprende. Los liberales defienden las libertades individuales y no hay libertad más importante que la de decidir con quién tener una relación amorosa o con quién convivir.

Extorsión eficaz

La Sección 18 de la CNTE decidió ayer, tras recibir cuando menos mil millones de pesos de dinero público, liberar siete vías férreas que mantenía bloqueadas. Las pérdidas acumuladas de las empresas nadie las resarcirá. Lo peor es que se ha sentado el precedente de que la extorsión es un método eficaz para obtener dinero del gobierno.

