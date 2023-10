Disminuyen dólares circulando, ¿qué significa?

Existe ahora bastante interés y nerviosismo sobre si Estados Unidos va a entrar en recesión o si ya lo está, que es cuando una economía pierde empleos y baja la producción. En medio de ello, hay un dato que realmente debe preocupar por sus alcances y es la disminución de la cantidad de dólares americanos circulando.

Hay que recordar que existen muchas situaciones que indican que si no está en recesión, se estará muy pronto en ella, y si no se ha caído, es entre otras razones porque el gobierno de Estados Unidos le está metiendo dinero a la economía, aunque sea prestado y los bancos comerciales siguen recibiendo fondos del banco central, para mantenerse a flote. Esto no puede durar toda la vida sin un efecto negativo, tarde o temprano.

Por otra parte, la oferta monetaria (la cantidad de efectivo, depósitos a la vista y cuentas de ahorro bancarias en manos del público) ha disminuido sustancialmente.

Eso significa que, aunque los precios siguen subiendo, la cantidad de dinero disponible sigue disminuyendo, lo que supone una presión sin precedentes para las familias estadounidenses.

Los últimos datos económicos muestran que la tasa de crecimiento anual de la oferta monetaria –conocida como M2-, ha sido negativa durante los últimos tres trimestres, lo que significa que la cantidad de dinero disponible se está reduciendo rápidamente.

Es importante señalar que, en los últimos 110 años, la única otra vez que los estadounidenses vieron caer tan bruscamente la oferta monetaria fue a principios de la década de 1930, durante el apogeo de la Gran Depresión.

Sin embargo, esta vez hay una diferencia significativa. En los años 30, cuando la tasa anual de la oferta monetaria se volvió negativa, los precios también cayeron.

En la situación actual que viven los Estados Unidos, los precios siguen subiendo a pesar del colapso de la oferta monetaria. Y esto nunca había ocurrido.

La combinación de política monetaria con otros fenómenos financieros, han creado una situación terrible para las familias estadounidenses. Millones de personas están consumiendo sus ahorros y endeudándose para cubrir gastos básicos, como alimentos, servicios públicos y vivienda, lo cual va en contra de toda lógica favorable.

Una encuesta de la Reserva Federal muestra que el 80% de las personas con ingresos más bajos, que representan la gran mayoría de los estadounidenses, ahora tienen menos ahorros familiares reales que antes de la pandemia. Y los ahorros para las personas con mayores ingresos probablemente caerán por debajo de los niveles anteriores a 2020 en los próximos 12 meses.

La combinación de precios más altos y menor disponibilidad de dinero ha provocado que la gente dependa de las tarjetas de crédito y otras formas de deuda de consumo en cantidades mayores que nunca. En la primavera, la deuda colectiva de tarjetas de crédito de los estadounidenses superó el billón de dólares por primera vez en la historia.

Más empresas están quebrando

Como muestra de la situación, que se vive, hay más información puntual que muestra que Estados Unidos camina sobre la cuerda. Casi mil 500 pequeñas empresas solicitaron la bancarrota bajo el Capítulo V este año, con datos hasta el 28 de septiembre, básicamente la misma cantidad que en todo el 2022, según el Instituto de Bancarrota Americano.

Las peticiones de bancarrota son solo una señal de estrés financiero. Los retrasos y los incumplimientos en los préstamos de pequeñas empresas han aumentado desde junio de 2022 y ahora están por encima de los promedios anteriores a la pandemia.

Una encuesta reciente que monitorea la situación, mostró que el 52 por ciento de los empresarios de negocios pequeños creían que el país se acercaba o se encuentra en una recesión.

En general son cinco las razones para el aumento de las bancarrotas:

1.- Tasas de interés en aumento, 2.- Aumento de los salarios, 3.- Crédito bancario más restringido, 4.- Sobreendeudamiento, 5.- El trabajo desde casa reduce la demanda o consumo.

Todo ello sin mencionar que cientos de bancos pequeños están en problemas por préstamos de bienes raíces comerciales, que hoy no pueden pagar sus créditos, entre otras situaciones que impiden ser muy optimista sobre lo que se viene.