¿Disminución delictiva o simulación?

De acuerdo con el último informe como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo se vanaglorió con caídas importantes en la incidencia delictiva de muchos delitos en lo que va del 2020.

Los datos que presentó en su informe dejan mucho que pensar, ya que si habitualmente la mayoría de los delitos no se denuncian, debido a que la ciudadanía no siente confianza y no cree en el sistema judicial mexicano y existe una gran desconfianza por las corporaciones policiacas, es preciso entonces, analizar más a detalle esta situación y los datos que proporcionó en ese entonces quien ocupaba la secretaría en mención.

Según los datos que arrojó la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), se muestra una disminución notable en los niveles de victimización en las principales zonas urbanas del país. Dentro de las estadísticas se puede observar que durante el primer trimestre del 2020 al menos una persona integrante de una familia, fue víctima de un delito. Considerando delitos específicos, el porcentaje de hogares que fue víctima de un robo o asalto en la calle o transporte público cayó casi a la mitad, de 16.1 por ciento en la medición previa a 8.5 por ciento del estudio.

Pero, si analizamos el contexto del 2019 al año actual, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué cambios se dieron durante estos meses para que se generara una reducción en la incidencia delictiva? ¿Sería acaso una exitosa estrategia de Seguridad Pública o factores externos? Los cambios más significativos que podemos percibir todos los ciudadanos durante estos meses fue el confinamiento; y si hablamos de una estrategia, por el contrario, nos encontramos en una crisis, el desempleo se ha disparado hasta niveles no antes vistos, y con ello los índices de pobreza y desigualdad.

Otro indicador que se debe analizar es la mejoría o deterioro de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia. En este punto, se debe precisar que las policías, la Fiscalía General del Estado y las prisiones no se encuentran como estaban a principios de año.

Tampoco podemos creer que la cultura de los mexicanos cambió radicalmente de un momento a otro y que ahora toda la población vive dentro de la legalidad y apegados al derecho. Lo que sí cambio radicalmente fueron las rutinas de todas las personas, esto como resultado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, la gente se confinó en sus casas. Como impacto colateral la economía se contrajo y miles de negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas. Esto se tradujo en una caída radical en las oportunidades para que se cometieran delitos.

En Ciudad Juárez, lamentablemente somos muestra a nivel nacional e internacional que aun y con el confinamiento la delincuencia no se detiene un solo día. A diario vemos en los noticieros el número de muertes producto de la venta y consumo de drogas en esta frontera, pareciera que la ciudadanía no se encuentra en confinamiento.

Una situación que muy probablemente nos vamos a encontrar en los próximos meses será el incremento de actos delictivos y no tanto porque se quieran cometer, sino que muchas familias no solo en nuestra ciudad, sino a nivel nacional se han visto afectadas en su ingreso económico, reducir su jornada laboral y con ello su salario. Es muy fácil decir por parte de los gobiernos, específicamente del Estado y de la Federación que se volverá al confinamiento dejando desprotegidos a los más vulnerables y a la clase trabajadora. ¡Pareciera que los funcionarios y gobernantes viven en otro mundo!

En nuestra ciudad la fuente principal de empleo es la industria maquiladora, y con la pandemia se han visto obligados en su mayoría a paros técnicos y por ende, al descanso de sus trabajadores; es muy sencillo comprender que si un negocio no genera ingresos, por ende, no podrá cubrir sus gastos como lo es la nómina de los empleados.

Aún y con esta situación, no se han generado las estrategias adecuadas para reactivar la economía nacional y local, así como las condiciones reales para la disminución de la incidencia delictiva, como lo es la instalación de luminarias en las calles y parques.

Entonces, ¿tenemos una disminución real de la incidencia delictiva o un contexto diferente?