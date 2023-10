Discurso político sin saliva

Según la plataforma ID-360 la estadística del mes de septiembre del presente año señala números preocupantes en materia de seguridad para Juárez, en los delitos de violencia familiar se denunciaron 696 eventos, violación 59 eventos, delitos sexuales 152 eventos, en feminicidios se registró 1 evento y en homicidio doloso 83 eventos.

En materia de robos en su modalidad de robo de vehículo con violencia fueron 22 eventos, sin violencia 165 eventos; robo a negocio con violencia 58 eventos, sin violencia 53 eventos; robo a casa habitación con violencia 51 eventos, sin violencia 47 eventos; robo a transeúnte con violencia 6 eventos, sin violencia 9 eventos. Además, se registraron 5 secuestros y 0 extorsiones.

Esta semana tuvimos la milagrosa visita de la gobernadora a la ciudad y al ser cuestionada sobre el tema de seguridad y que ha pasado con la plataforma centinela, ya que solo se encuentra hasta el momento un hoyo enorme y nula construcción, se limitó a decir que la plataforma centinela no era solo cemento y varillas que era más que eso, lo que no explicó es si su estrategia de seguridad rebasó el presupuesto económico para realizarla o bien ya se olvidó de lo que se prometió o lo que los juarenses queremos escuchar, que bajó el índice delictivo o las estrategias solidas que busquen recuperar la tranquilidad en nuestra ciudad.

Del presidente municipal mejor ni hablamos, como la misma gobernadora lo mencionó, él se encuentra de gira en busca de apoyar a la nueva candidata de Morena a llegar a la presidencia de la república y también buscando que se le ayude a su reelección, entonces como que se le ha olvidado lo importante, que es gobernar Juárez.

El gobierno federal también brilla por su ausencia, ocupado en respaldar a su candidata presidenciable, en apoyar al gobernador de Nuevo León para dividir el voto de la oposición y sobre todo en crear un circo mañanero donde solo presume de su popularidad y del odio que sufre por todas las personas que piensan diferente a él, y de Juárez no se acuerda, por el momento, ya lo veremos el próximo año buscando que su dictadura continúe y simulando sus apoyos económicos cuando se busca en realidad el voto.

Y la seguridad no es el único problema al que debemos enfrentarnos los juarenses, también es la infraestructura, lluvias azotaron esta semana la ciudad, calles inundadas, tráfico y accidentes por doquier y lo peor de todo, los baches salieron a flote por el deficiente material con el que administración tras administración ha pavimentado las calles.

Un sinfín de problemas sociales nos rodean y no se ven condiciones ni disposición de los tres niveles de gobierno para solucionarlos, solo augurio que el próximo año volveremos a escuchar propuestas vacías que solo buscaran endulzar nuestros oídos, políticos sin sentimientos ni ningún arraigo ni amor con la ciudad, senadoras y senadores, diputados y diputadas que alzarán la voz “por Juárez” pero en realidad solo buscarán su reelección, y cuando lleguen al poder se les olvidará nuestra ciudad y ese será el momento en que les pediré que sean inteligentes y no se dejen llevar por politiquería barata que no nos llevará a ningún lado, si queremos cambiar Juárez también debemos de cambiar nuestros ideales políticos ya que somos más que votos, somos personas.

Como dice Calle 13 somos una fábrica de humo, el desarrollo en carne viva y un pueblo sin piernas, pero que camina y los juarenses estamos cansados de ello, ya no queremos decir que lo mejor de Juárez solamente es su gente, porque al final de cuentas eso depende totalmente de nosotros y no de los gobiernos.

Pero sobre todas las cosas los juarenses estamos cansados de ser un discurso político sin saliva.