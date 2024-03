Disculpe las molestias… ¿Qué pasa con la justicia?

“¿Te cansas de oírlo?

Nosotras de vivirlo”

Colectivos de mujeres

Después de un proceso de dos años, a pesar de pruebas y peritajes un juez dictó sentencia absolutoria al agresor sexual de una nena de tan solo cuatro años ¿La razón? La pequeña no supo dar domicilio, fecha y hora exacta de cuando sucedieron los hechos. El relato de la niña siempre fue consistente y aún el juez, cínicamente, afirmó creerle, sin embargo… el culpable, por cierto, un tío, ni siquiera pasó el proceso en prisión aún cuando es un delito grave ¿Qué pasa con la justicia? “Si mirases con nuestros ojos, gritarías” *

Las mujeres volvieron a levantar su voz el pasado 8 de marzo ¿cómo no hacerlo? Pasan los años y la insultante pasividad por parte de los gobiernos solo alimentan la natural respuesta de enojo ante la indolencia por parte de autoridades, desde federal hasta locales, porque son ellos los responsables de planear y ejecutar las acciones de sus gobiernos y para el caso de las mujeres ni siquiera han sido omisos: el trato ha sido despectivo. “Nos enseñaron a ser rivales, pero decidimos ser aliadas” *

Todos sabemos que programas o proyectos sin presupuesto, están muertos. Así que no importa cuántas mujeres ocupen cargos en los gabinetes gubernamentales, o que se diga “Todas las mujeres deben ir al cielo” si los recortes presupuestales a programas de apoyo a las mujeres son brutales y se han eliminado otros tantos que las dejan desamparadas a ellas y a sus hijos. ¿Qué le parece los recortes al programa de estancias infantiles tanto en el IMSS y el ISSSTE? ¿Y al de prevención y atención de la violencia contra las mujeres? ¿O al Programa de salud materna sexual y reproductiva? También el programa de apoyo Refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, dejándolos a merced de los agresores, quedó, como los otros, en el mínimo… solo para no decir que se eliminaron. Usted recordará también que apenas hace unos meses, contra las políticas de salud en el mundo, en México se eliminaron los apoyos para los estudios preventivos contra el cáncer de mama. En general resulta que los programas de apoyo a las mujeres vieron reducido su presupuesto 75 por ciento. “Nos quitaron todo, hasta el miedo” *

Y siendo que en Juárez la mayoría de los hogares tienen cabeza femenina ¿qué cree? Para demostrar el aprecio que se tiene a las mujeres y a sus hijos desde 2019 de un plumazo se eliminaron las guarderías bajo el argumento de que “había corrupción” ¡Por supuesto que eran perfectibles! Pero ¿eliminarlas? Sí, dicen que se les da el dinero directamente a las madres, sin embargo, ello resulta demasiado opaco. Se eliminaron también las escuelas de tiempo completo afectando a nivel nacional cerca de 3.6 millones de niños y, por supuesto, sus respectivas madres. Es tanta la necesidad que se tiene de ellas que las escuelas particulares ofrecen el servicio de estancia, es decir, de extender su horario. Qué bien por las madres y padres que pueden pagar por ello, pero, quienes no pueden ¿Dónde dejan a sus hijos mientras trabajan? Otro elemento de exclusión y marginación provocado por políticas públicas. “Calladita no me veo más bonita” *

Dicen que las mujeres somos un grupo vulnerable ¿grupo? ¡Somos la mitad de la población de México! Dicen que mueren 11 mujeres al día víctimas de violencia ¿Mueren? ¡No! “No son muertes, son asesinatos” * y solo el uno por ciento de los delitos sexuales se denuncian ¿Para qué hacerlo si la justicia se aplica dispareja? “No están todas las voces juntas, porque desde la tumba no se puede gritar” *

Estamos ante una doble moral: por una parte, se dice que estamos urgidos de políticas públicas que alejen a nuestros niños del alcance de los grupos delictivos para evitar que se unan a ellos, situación que “tiene años combatiéndose” -¿así? ¿Con estos apoyos?- porque ¿sabe usted? De acuerdo al último reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Chihuahua, entiéndase también Juárez, estamos en segundo lugar a nivel nacional de adolescentes recluidos por homicidio y destaca también violación, también participan en secuestros. Finamente el “cariño” demostrado a las madres y sus hijos tiene sus consecuencias.

Las mujeres están enojadas, y seguirán estándolo; “Disculpe las molestias, nos están asesinando” * seguirán en marcha y pie de lucha izando su propia bandera como lo hicieron este año en el Zócalo si la de todos los mexicanos no las cobija. Golpeando vallas que gritan el elocuente desprecio hacia ellas, desean que se escuche: “que ser mujer no nos cueste la vida” *

*Demandas tomadas de colectivos feministas en defensa de los derechos de la mujer