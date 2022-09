Discriminación vs la comunidad LGBTTTIQ+ en el Congreso del Estado

En reciente fecha, fue presentada una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua que tiene el objetivo de penalizar la zooflia, entendiendo por actos de zoofilia (desde la propia iniciativa) "a quién realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril o cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, salvo que el acto tenga por objeto preservar la salud o vida del animal". Es innegable que exista un marco jurídico internacional e inclusive local (llámese Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua) que sirva como antecedente para este tipo de conductas que son socialmente observables, que además devienen de obligaciones y responsabilidades que el ser humano debe mantener para con los animales, que permitan la adecuada convivencia en sociedad, fin último de la legislación. Sobre todo, como en materia penal, que se limita la realización de ciertas conductas.

Sin embargo, fue de llamar la atención que, tal vez uno de los legisladores más conservadores en el Congreso del Estado de Chihuahua, propusiera una medida que sin duda representa derechos de avanzada, con los que el mismo diputado se ha definido como inconforme en el resto de ellos.

PUBLICIDAD

Quisiera ver la reacción de algunas de las personas que mantienen una actividad económica con base en la introducción vía vaginal o rectal de algún objeto a un animal, pues solo como un ejemplo: la inseminación artificial consiste precisamente en eso o ¿acaso se va a intentar justificar rebuscando el objeto y tratar de salir por la tangente con la excusa de la salud del animal? ¿Habrá algún animal que necesite estar preñada y que después sus crías sean vendidas para estar sana? Dentro de muchas otras, estas son algunas de las interrogantes que podrían presentarse, todas válidas y sujetas a análisis; lamentablemente, el diputado, dentro de su misma exposición de motivos decidió cometer una conducta que el mismo Código Penal prevé y penaliza: la discriminación.

Nuestro código penal señala que “Se impondrá de seis meses a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días a quien, por razón de: … orientación sexual… atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

El diputado Carlos Olson, utilizó la máxima tribuna de representación social que es albergada en el Congreso del Estado para ejercer un acto discriminatorio que provoca e incita al odio y/o a la violencia. Dijo que "han existido algunos movimientos LGBT+(sic) que han impulsado leyes para aprobar la zoofilia e incluso permitir el matrimonio de humanos con animales, en aras de respetar el libre desarrollo de la personalidad y respetar el derecho de las personas que se identifican dentro de su género como animales (transespecie), existen infinidad de casos en los medios de comunicación de personas que han celebrado su boda con su mascota, lo cual en un momento parece chistoso, pero si se analiza se está tratando de normalizar este tipo de conductas”.

Por increíble que parezca ese hecho ocurrió, quedó grabado en el diario de los debates y en el cuerpo de la exposición de motivos de la iniciativa, misma que fue firmada por el resto de las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Esto representa un acto ilegal que también cometieron quienes, habiendo leído o no la iniciativa, plasmaron su firma en señal de aprobación expresa al contenido de la misma.

El hecho fue público, por lo que mínimamente el Órgano de Control Interno del Congreso del Estado deberá estar realizando la investigación correspondiente a hechos notoriamente discriminatorios. Este acto no debe y no puede quedar impune, pues si eso ocurre, se abre la puerta a la construcción de antecedentes que permiten a cualquier tipo de funcionarios públicos, con fuero o no, a utilizar la tribuna para propiciar la desigualdad y la injusticia contra las que se ha luchado en beneficio de todas y de todos. Hoy por hoy, Quadri y su discurso de odio fue sancionado y evidenciado; esperemos que en Chihuahua no sea diferente.