Las expresiones “discriminación inversa” o “discriminación positiva” se utilizan para traer a colación la forma en que el reconocimiento jurídico de las diferencias ha tratado de ser incorporado a los sistemas jurídicos contemporáneos. En buena medida, se puede apreciar que en su identificación y desarrollo argumentativo mucho han tenido que ver los tribunales constitucionales de algunos de los países más influyentes del mundo.

Específicamente, se ha considerado que, aunque bajo contornos todavía ambiguos, el inicio de la discusión se encuentra en casos como el de Regents of the University of California vs Bakke. A principios de la década de los setenta, la Facultad de Medicina de la Universidad de California emprendió un programa especial de ingreso en el que reservaba un 16% de la admisión total para aspirantes pertenecientes a minorías raciales. Allan Bakke, había sido rechazado en dos ocasiones pese a salir mejor evaluado que personas negras o hispanas, que habían sido admitidas bajo el auspicio del programa de admisiones especiales.

PUBLICIDAD

Cuando el caso llegó hasta la Corte Suprema norteamericana, el alto tribunal argumentó que la cuestión racial podía, legítimamente, ser tomada en consideración por las universidades, para subsanar los desequilibrios y discriminaciones precedentes. Después del fallo al caso Bakke, se presentaron otros asuntos similares que permitieron a la Corte ir puliendo y extendiendo la motivación de sus resoluciones, pero el emblemático litigio permitió inaugurar el camino que la discriminación positiva iba a recorrer, no sin obstáculos y críticas. Asimismo, inicialmente insertada en elementos raciales, la senda de la discriminación positiva se extiende, hoy en día, a escenarios ni siquiera previstos en el imaginario de sus primeros agentes protagonistas.

Anclada en un principio de igualdad material que exige al Estado superar las desigualdades injustas mediante, en caso necesario, otras desigualdades de tipo compensatorio, la discriminación inversa se vincula también a un “principio de diferencia”. John Rawls, en su ya prototípica obra “Teoría de la Justicia”, al pronunciarse sobre el mismo, señala que: “Este principio afirma que las desigualdades inmerecidas requieren una compensación; y dado que las desigualdades de nacimiento y de dotes naturales son inmerecidas, habrán de ser compensadas de algún modo. Así, el principio sostiene que con objeto de tratar igualmente a todas las personas y de proporcionar una auténtica igualdad de oportunidades, la sociedad tendrá que dar mayor atención a quienes tienen menos dotes naturales y a quienes han nacido en las posiciones menos favorables. La idea es compensar las desventajas contingentes en dirección a la igualdad”.

Esta atención a los, -históricamente- discriminados, irrumpen las llamadas “acciones afirmativas”, que son mecanismos o medidas que tienden a utilizar políticas de tipo diferenciado con el fin de favorecer a personas o colectivos que se encuentran en una situación desventajosa, misma que propicia su discriminación. Las acciones afirmativas implican la planeación y la ejecución de instrumentos de progresión que posibiliten equilibrar situaciones originalmente desventajosas.

En Ciudad Juárez y en todo el estado de Chihuahua, algunos de los efectos de la implementación de acciones afirmativas se observan ya en el mundo de la política práctica, por ejemplo. Pero uno de los errores comunes es pensar que las acciones afirmativas se agotan en la búsqueda de la paridad de género y en la consecución del equilibrio en los escaños. Hay discriminaciones que parecieran estar en el subsuelo y nadie se percata de ello. Ahí también las acciones afirmativas deben entrar.