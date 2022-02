Discriminación o comodidad

La semana pasada, una persona de 70 años de edad, me preguntaba sobre el criterio que los servidores públicos adscritos al departamento de Licencias toman en consideración para autorizar, negar, o restringir el otorgamiento de una licencia para conducir, de manera muy técnica el informe que la ley establece como primer requisito, la mayoría de edad, saber leer y escribir, aprobar el examen de conducción y el examen de aptitudes médicas.

Después de esto me refirió que acudió a las oficinas del departamento de Licencias que se ubican en el edificio que los juarenses conocemos como Pueblito Mexicano, donde lo primero que le solicitaron, fue realizar el pago correspondiente, mismo que hizo por seis años, posteriormente lo pasaron con una persona del sexo femenino, que lo atendió y que, sin revisar documentación alguna, y sin llevar a cabo el examen médico, le dijo que solo le autorizaría la licencia por un año, o bien, que si quería que se la autorizara por los seis años que indebidamente pagó, le pondría restricciones como lo es manejar solo de día y no manejar en carretera.

Al preguntarle cuál fue la razón que la servidora pública le dio, o bien, el fundamento legal que ella invocó para sustentar tal restricción, me comentó que solo por su edad, mostrando de manera inmediata tristeza en su rostro, refiriendo que él estaría conforme si un examen médico hubiese arrojado algún tipo de impedimento o complicación para conducir, pero refirió que solo lo observaron, le preguntaron su edad y con base a eso determinaron, mostrándose con dicha actitud diferentes prejuicios por parte de quien omitió cumplir con el protocolo adecuado para la expedición, o no, del documento solicitado.

Esto es solo parte de la problemática que actualmente enfrentan las personas de la tercera edad al momento de realizar determinados trámites; ciertamente la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, en su artículo 53 numeral 4, establece que uno de los requisitos es el de aprobar el examen médico de aptitudes físicas, empero, testigos somos, de que dicho examen no se realiza y que, cuando uno pasa con el médico, dependiendo de la carga de trabajo, lo más que llegan a hacer es pedir al ciudadano que se coloque detrás de una línea pintada en el suelo y lea la tabla optométrica de Snellen, para revisar la vista, insisto, solo cuando se tiene tiempo, lo que conlleva a expedir la licencia con base en criterios absurdos, como lo es, el de otorgar una licencia con restricciones solo por la edad del solicitante.

A caso lo antes expuesto no es un acto de discriminación, un acto que atenta de manera directa contra el derecho a la dignidad humana de las personas de la tercera edad, esto es así, ya que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, asimismo, el quinto párrafo del artículo antes referido, prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, por cuestión de género, edad, entre otras.

Por lo que, a consideración de un servidor, la conducta desplegada por parte del servidor público, sobre la persona de la tercera edad, puede ser catalogada como un acto de discriminación, lo que en consecuencia traería aparejado para el servidor público, una sanción pues su conducta es contraria a los lineamientos de cualquier código de ética, así como de aquellas leyes que contienen las obligaciones que son inherentes a quienes ejercen el servicio público.

Tal problemática no es exclusiva del referido departamento de licencias, las personas mayores cuentan con gran dificultad para accesar a determinados bienes y servicios, reciben un trato indigno, inclusive por parte de sus familiares, quienes los consideran una carga social, impidiéndoles tomar decisiones, como sociedad, no hemos aprendido a combatir los estereotipos negativos sobre la vejez, a ser agradecidos con aquellos que marcaron nuestra historia y a actuar no con base en estereotipos que al final de cuentas se convierten gravemente en discriminación social.