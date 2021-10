Discreción para negar

Así se llamaría en español un estudio impulsado por el “Borderland Immigration Council”, una asociación de abogados expertos en temas de inmigración que ejercen en El Paso, Texas. Dicho reporte tiene como propósito denunciar las “ausencias que tienen las agencias de inmigración y sus oficiales en el sector de El Paso, para respetar los derechos humanos fundamentales y la dignidad”. Publicado en 2017, el estudio aborda el drama que deben sufrir los solicitantes de asilo, el cual incluye la separación de las familias, las estancias prolongadas en los Centros de Detención y, como corolario, el viacrucis legal que deben padecer en las Cortes de Inmigración. Toda la experiencia forma parte de la afinada estructura de control migratorio, que ellos llaman “prácticas sistemáticas y generalizadas para disuadir a los solicitantes de asilo”.

El año de publicación de “Discretion to Deny” me resulta particularmente llamativo, porque justo 100 años antes comenzó en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso un exhaustivo proceso de revisión corporal para las y los mexicanos que cruzaban la frontera. Acciones como los baños con queroseno, el secado de ropa, así como el corte de cabello, inaugurados en 1917, representan la piedra angular que sostiene un arco de control migratorio, vigente hasta nuestros días. Pareciera que nos encontramos ante una gigantesca torre de control que vigila y condena el tránsito de mexicanos hacia el norte.

La frontera entre México y Estados Unidos nunca había permanecido completamente cerrada por tanto tiempo. Antes de esta ocasión, se había cerrado solamente dos veces: la primera, el 22 de noviembre de 1963 ante el asesinato del presidente John F. Kennedy, y la segunda, el 11 de septiembre de 2001 debido a los atentados terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono. Hoy, después de una prolongada espera que se inició el 21 de marzo del año pasado, vale la pena reflexionar ¿qué significa para las y los juarenses cruzar la frontera terrestre hoy en día?

En su libro “La frontera que vino del norte”, publicado por editorial Taurus en 2007, Carlos González-Herrera hace una reflexión sobre su experiencia en un cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso: “poco antes de someterme a la revisión migratoria de rutina, me descubrí realizando un ritual de apariencias para librar mejor el escrutinio al que iba a ser sometido: me enderecé en el asiento, ajusté el cinturón de seguridad, bajé los cristales de las ventanas y liberé los seguros de las puertas de mi automóvil; me quité los anteojos obscuros, preparé mi visa y deseé haber lavado el carro”.

En su relato, el antropólogo nos explica el origen de este “ritual contemporáneo de relaciones de poder interiorizadas”, destacando la visión nativista y eugenésica de las políticas migratorias ejercidas por nuestros vecinos.

Hemos comentado con anterioridad en este espacio, cómo es que esa compactación sanitaria y eugenésica de la frontera, inicia con la instalación de una estructura de control corporal en el puente Santa Fe, para inicios de 1917. Este suceso histórico está plenamente documentado por el historiador David Dorado Romo, en su libro “Ringside Seat to a Revolution: an underground cultural history of El Paso and Juárez: 1893-1923” (2005), publicado por Cinco Puntos Press.

González y Dorado coinciden en que durante las primeras tres décadas del siglo XX, la frontera entre ambas ciudades se convertiría en un laboratorio de control migratorio y eugenésico. Para darnos una mejor idea de por qué se habla de la consolidación de un aparato de control y vigilancia sobre la migración de mexicanos, habremos de adentrarnos en dos hechos históricos: en primer lugar la migración por Juárez hacia El Paso de sirios que presentaban tracoma —una enfermedad ocular que resulta de la infección por chlamydia trachomatis, (OMS, 2019)— y en segundo lugar de la instalación de uno de los dos mandos nacionales de la Patrulla Fronteriza, justamente en la vecina ciudad de El Paso, Texas. El estudio de este proceso histórico, nos ayudará a comprender el significado de un cruce terrestre en la frontera común. Continuará…