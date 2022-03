Diputados de 4ta sin moral

Morena: “El partido político del pueblo, el que no sigue las mañas ni corrupción de la Mafia del Poder, la cuarta transformación de México…”, el partido que solamente sigue las reglas cuando le conviene, que le miente a los ciudadanos con sus discursos políticos buscando su aprobación, que a pesar de que se está llevando a cabo el ejercicio de Revocación de Mandato, mismo que López Obrador dice no temerle y seguir al pie de la letra lo que se enmarca en la Constitución Política, Morena realiza actos incongruentes con lo que dice respetar, actos que dejan totalmente de lado su discurso de apego a la ley, de transparencia y de no interés personal.

Cuánta hipocresía e incongruencia debe existir entre los legisladores de Morena, que los ahora ‘diputados con licencia’ Benjamín Carrera, Rosana Díaz, María Antonieta Pérez, Óscar Castrejón y Adriana Terrazas, dicen estar inconformes con el bloqueo y con la forma en la cual el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo el proceso de la Revocación de Mandato, mismos quienes comentan que la información no está siendo esparcida por los municipios de Chihuahua como debiera, que la Institución forma parte de la “Mafia del Poder”, tanto así que según lo que comentan hay municipios que no cuentan siquiera con casillas para ir a ejercer su voto, pero que jamás se ha cuestionado ni evidenciado el hecho de que son ellos mismos los que no siguen las reglas, comenzando por su Tlatoani López Obrador, que al momento de difundir e incluso inaugurar el Aeropuerto Felipe Ángeles, hizo caso omiso a lo que enmarca el Artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato:

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la Revocación de Mandato. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda”.

Vemos por las calles de Ciudad Juárez varios de espectaculares, carros con publicidad, propaganda entregada directamente en la mano de los juarenses por personas portando su chaleco de Morena, los mismos diputados que en un sinfín de ocasiones tanto en redes sociales como en medios de comunicación, realizan menciones incitando al voto y comentando #QueSigaAMLO; estos diputados de 4ta quienes dicen apegarse a la ley, con este tipo de actos también están haciendo caso omiso a lo que la Constitución enmarca… que no quieran entonces dar una imagen de pureza, de apego a la legalidad y de no corrupción cuando son ellos quienes corrompen a diestra y siniestra, desde hace tiempo, a lo que la Revocación de Mandato indica.

Dos de los cinco diputados son actualmente diputados locales en Ciudad Juárez, los otros tres son de Representación Proporcional, ¿no deberían estar atendiendo las necesidades que tienen sus Distritos?, a fin de cuentas, eso es lo que le compete al servidor público, velar por la demanda que tienen los habitantes del Distrito que representan, no buscar cómo engrandecer la imagen e interés personal sin realizar políticas públicas que le ayuden a solucionar esos problemas que deben atender. Estos diputados prefirieron salir de su cargo legislativo con tal de cumplirle a López Obrador, ¿que no es suficiente ya con toda la publicidad no avalada por la ley que está realizando en todo el Estado? y, además, ¿cómo o quién está financiando todo el material utilizado para la propaganda de la Revocación?

Estos diputados orgullosamente hicieron público su deslinde del cargo legislativo para incorporarse al ejercicio de promoción de la Revocación de Mandato en diferentes municipios de Chihuahua; qué triste es ver que les importa más su papel de defensores de López Obrador que de diputados que luchan por sus Distritos, que dejen la politiquería de lado y se pongan a trabajar por mejorar las vidas de los ciudadanos y no defender ciegamente un partido político o a su líder inmoral. Para muchos ciudadanos esto es una burla, el hecho de dejar tu cargo y responsabilidades para unirte a promocionar una precampaña política de Morena llamada “Revocación de Mandato.”