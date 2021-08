Dios en el dolor

El sufrimiento puede tener una vertiente fatal, la desesperación; igual, mediante un proceso de conversión, obra de la gracia, puede terminar en el encuentro con Dios. Obra de la gracia divina, que supone la rendición incondicional ante él. Un camino difícil, largo, penoso, pero un camino que termina en la alegría incomprensible y la paz del alma aun en situaciones penosas. ¿Cómo encontrar el sentido del sufrimiento?, tal es el problema de Job y de todos los hombres de siempre. Sufrir sin sentido alguno, sin saber por qué ni para qué, es el sinsentido más abrumador. ¡Y, cuánto dolor cabe en el corazón del hombre! Y de cuántas maneras se sufre.

Hablando sobre el tema, JP.II, escribe: “«Suplo en mi carne -dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento- lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia ».(Col.1,24).

Estas palabras parecen encontrarse al final del largo camino por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por la palabra de Dios. Ellas tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo que va acompañado de alegría; por ello el Apóstol escribe: «Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros». La alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento; tal descubrimiento, personalísimo de Pablo que escribe esas palabras, es a la vez válido para los todos. El Apóstol comunica el propio descubrimiento y goza por todos aquellos a quienes puede ayudar —como le ayudó a él mismo— a penetrar en el sentido salvífico del sufrimiento”.

El sufrimiento físico y moral sigue obstinándose cruelmente en ser “como un velo que cubre el rostro de todos los pueblos” (Is.25,7). Guerras, hambre, terrorismo, violencia sin límites –(hoy podemos leer cómodamente que en Tamaulipas recogieron “media tonelada de restos humanos”. A los talibanes les daría vergüenza)-, opresiones, deudas y más pobreza en los países pobres, decaimiento espiritual y depresión económica (y psicológica) en los países ricos que han de consumir toda y todas las drogas posibles para poder vivir, y en todas partes pecado y dolor, olvido de Dios, ignorancia y desprecio de la cruz: “Hay quienes viven como enemigos de la cruz de Cristo” (Fil,3,8).

De esto hablamos con temor y temblor; más de medio millón de vidas cobradas por la pandemia, es un dolor que se multiplica en todos aquellos que han visto destruido su entorno primario, su familia, el cónyuge, los hijos, los amigos, aquellos que amamos. Y si añadimos las muertes inútiles del crimen y las enfermedades endémicas y el sufrimiento moral, el problema se hace opresivo. ¿Cómo lograr, en tales circunstancias el descubrimiento de Pablo, el sentido del sufrimiento? Entonces buscamos figuras cercanas que han vivido con sentido, con gran claridad mental, el paso más oscuro de sus vidas. Hay, entre muchos, un bello ejemplo de ese camino hacia la fe a través del sufrimiento más cruel imaginable en la figura de Etty Hillesum.

Etty Hillesum (15.01.1914–30.11.1943) fue una joven judía neerlandesa que mantuvo un diario durante la II Guerra Mundial entre los años 1941 y 1943 que testimonia su propio fin en un campo de concentración, Auschwitz. El libro tuvo gran resonancia en Holanda y es un documento de gran valor.

En el campo de concentración. Desde agosto de 1942 hasta el fin de septiembre de 1943, Etty se ofreció voluntaria para trabajar como asistente y enfermera en el campo de concentración de Westerbork, como enviada del Consejo. Gracias a un permiso especial de viaje, pudo volver una docena de veces a Ámsterdam. Actuó como correo de la resistencia y llevaba consigo cartas y mensajes de los prisioneros, además de recoger medicinas para llevar al campo. Se siente solidaria con la persecución sufrida por los demás judíos y comienza un camino de interiorización que expresa con gran profundidad en sus diarios:

Viernes (…) Y ahora parece que los judíos no podrán más entrar en los negocios de fruta y verdura, que deberán entregar sus bicicletas, que no podrán subir más a los tranvías ni salir de la casa después de las 8 de la noche. Sí, me siento deprimida por estas disposiciones; esta mañana, por un momento, las he advertido como una amenaza plomiza, que buscaba sofocarme, pero no es por la disposición en sí. Me siento simplemente muy triste, y entonces esta tristeza busca confirmación. No son nunca las circunstancias exteriores, es siempre el sentimiento interior –depresión, inseguridad, etc.– que da a estas circunstancias una apariencia triste o amenazante. En mi caso, funciona siempre del interior al exterior, nunca viceversa. A menudo las disposiciones más amenazadoras –y son muchas actualmente– van a quebrarse contra mi seguridad y confianza interior, y una vez resuelta dentro de mí, pierden mucho de su carga temerosa.

Ante la barbarie, Etty se refugia en la oración, busca a Dios. “Las amenazas y el terror crecen día a día. Me cobijo en la oración como un muro oscuro que ofrece reparo, me refugio en la oración como si fuera la celda de un convento; ni salgo, tan recogida, concentrada y fuerte estoy. Este retirarme en la celda cerrada de la oración, se vuelve para mí una realidad siempre más grande, y también un hecho siempre más objetivo. La concentración interna construye altos muros entre los cuales me reencuentro yo misma y mi totalidad, lejos de todas las distracciones. Y podré imaginarme un tiempo en el cual estaré arrodillada por días y días, hasta no sentir los muros alrededor, lo que me impedirá destruirme, perderme y arruinarme”.

Mientras seguía aumentando el número de deportaciones de civiles judíos en 1943, Etty llegó a la conclusión de que la prisión era inevitable y se negó a aceptar los escondites. Se entregó a las SS el 6 de junio de 1943, junto a sus padres y hermanos. La última parte del diario fue escrita después del primer mes en prisión en el campo de Westerbork. Algunas de las últimas frases dicen: “Quisiera vivir muchos años, para poder explicarlo posteriormente. Mas si no se me concede este deseo, otro lo hará, otro continuará viviendo mi vida, desde donde terminó. Si llegase a sobrevivir esta etapa, surgiré como un ser más sabio y profundo. Mss si sucumbo, moriré como un ser más sabio y profundo”.

Escribe a unos amigos, Jopie, Klaas, “mis queridos amigos: Desde mi cucheta, que es la tercera en alto, quiero rápidamente desencadenar una verdadera lluvia de cartas, dentro de pocos días tendremos un límite a toda nuestra correspondencia, yo me volveré oficialmente "residente en el campo" y podré mandar solo una carta cada semana y deberé entregarla abierta. Y hay todavía algunas cosas de las cuales quiero hablar con Uds. ¿Es cierto que he escrito una carta tan desalentadora? Casi no llegó a creerlo. Es cierto que hay momentos en que uno cree verdaderamente no poder seguir adelante. Pero después siempre se va adelante, también esto se aprende con el tiempo; pero el paisaje que tenemos alrededor aparece de improviso mutado, el cielo se vuelve bajo y negro, nuestro modo de sentir la vida sufre grandes mutaciones y nuestro corazón se vuelve completamente gris y milenario. Pero no es siempre así. Un ser humano es una cosa bien singular. La miseria que reina aquí es verdaderamente indescriptible. En las grandes barracas se vive como topos en una cloaca.

Este intercambio terminó con una tarjeta postal con fecha del 7 de septiembre de 1943, arrojada desde un camión de ganado, que describe la repentina inclusión de ella y su familia en un transporte hacia Auschwitz, que salió con 987 reclusos, incluidos 170 niños. La postal se despide con estas palabras: «Me esperaréis, ¿verdad?».

Etty, buscadora de Dios. La evolución espiritual y religiosa del Etty ocupa el primer plano en su diario. Se inicia con una Etty, laica y que no practica ninguna religión. En esta etapa de su vida, el nombre de Dios aparece en el diario más como una expresión literaria o como un factor sociológico que con un sentido de fe religiosa.

B. XVI se refirió al caso así: Pienso también en la figura de Etty Hillesum, una joven holandesa de origen judío que morirá en Auschwitz. Inicialmente lejos de Dios, le descubre mirando profundamente dentro de ella misma y escribe: «Un pozo muy profundo hay dentro de mí. Y Dios está en ese pozo. A veces me sucede alcanzarle, más a menudo piedra y arena le cubren: entonces Dios está sepultado. Es necesario que lo vuelva a desenterrar» (Diario, 97). En su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios precisamente en medio de la gran tragedia del siglo XX, la Shoah. Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se convierte en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar: «Vivo constantemente en intimidad con Dios».

¿No será, este, el camino para nuestro hoy? Sin Dios en nuestra vida, ¡qué noche tan oscura nos resta! Ella descubrió el sentido y el valor del sufrimiento: encontrar a Dios, desenterrarlo del olvido, ofrecernos a él y asirnos de su mano. Según la Cruz Roja, su muerte ocurrió el 30 de noviembre de 1943.