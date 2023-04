¿Dio o no la orden de mantener las celdas cerradas?

¿Dio el delegado y exmilitar del Instituto Nacional de Migración (INM) Salvador González Guerrero la orden directa de mantener las celdas cerradas durante el motín donde fallecieron 39 por incendio? Aunque todo sucedió muy rápido, como se aprecia en el video, así lo afirmó el abogado que representa a varios involucrados: Jorge Vázquez Campbell. Según los empleados a cargo del centro de detención, y que no han sido identificados, ellos recibieron una orden telefónica directa del delegado para dejar encerrados a los 68 migrantes que estaban detenidos. El abogado Vázquez pidió revisar los archivos telefónicos de González Guerrero para probar que la llamada existió.

En días recientes, la fiscal Sara Irene Herrerías, en conjunto con la titular de seguridad federal Rosa Icela Rodríguez, manifestaron que los empleados federales y privados presuntamente involucrados ya habían declarado, pero que el titular del INM en Chihuahua, González Guerrero, todavía no lo había hecho. Dijeron también que, hasta el momento, no tenían ningún testimonio que mencionara la supuesta llamada. Finalmente, trascendió que el contralmirante González Guerrero sería llamado a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Si hay evidencias de que el delegado efectivamente dio la orden específica de dejar encerrados a los migrantes durante pleno incendio, la Fiscalía ya se tardó para entrevistarlo formalmente. El trágico incidente fue muy grave. La investigación debe ser exhaustiva y se debe llegar al fondo para deslindar claramente todas las responsabilidades legales. Por el video que circuló -y que visiblemente muestra la falta de interés o empatía, a pesar de los gritos de las víctimas, de quienes cuidaban el centro de detención al momento del incendio- se puede deducir que el caso sobrepasa los conceptos de negligencia y homicidio imprudencial.

Por otro lado, no es la primera vez que el abogado Vázquez Campbell denuncia a las autoridades migratorias. El año pasado presentó tres por malos tratos a migrantes, y por abuso de autoridad. Al parecer también involucraban al delegado de migración en Chihuahua. No obstante, desde el 2019 el INM ha abierto más de cinco mil investigaciones internas, y solo cinco han terminado en la Fiscalía, según datos publicados.

Ahora, las llamadas telefónicas tienen dos partícipes, el transmisor y el receptor, por lo cual habrá que esperar para ver qué evidencias presentan los empleados federales y los otros guardias privados involucrados en este caso tan delicado. Por el bien de toda la sociedad, no debe quedar ninguna duda. Aquí la principal pregunta es si los dejaron quemarse y asfixiarse intencionalmente o no, y si fue una instrucción directa.

En cuanto a los sospechosos ya detenidos, el responsable principal sería el que inició el trágico incendio, no hay vuelta de hoja. Al parecer sobrevivió. Tal vez en algún momento sí fue víctima de un arresto injustificado, como plantean los activistas defensores de los migrantes, pero al iniciar él un incendio que afectó a los otros 67 detenidos -matando a casi cuarenta y mandando al hospital a casi una treintena- y que terminó tan mal, definitivamente cruzó los límites legales para convertirse de víctima a criminal. Aunque haya sufrido injusticias, ya no es ninguna víctima. Además, al parecer no actuó completamente solo, sino que recibió ayuda de algunos internos, de los cuales algunos pueden haber fallecido.

Ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones, al igual que todos los involucrados, si es que sobrevive, y ser juzgado por el peso total de la ley. No es la primera vez que migrantes en movilidad que se encuentran detenidos se aglutinan en un centro de detención de México para protestar, quemando colchones y cobijas, para así obligar a las autoridades a liberarlos por las malas. En esta ocasión todo salió pésimamente mal, debido a varios factores, como las deficiencias para seguir algún protocolo de emergencia, o a las malas condiciones del inmueble en cuestión, o la increíble falta de un extinguidor. La investigación del caso ha mostrado un eslabón de corresponsabilidades y circunstancias que influyeron en el agravamiento del incendio. Según información que se filtró, fue un empleado quien les consiguió cigarros y encendedor a los migrantes detenidos, con los cuales iniciaron el incendio.

Según las autoridades, también se citará a los dueños de la empresa CAMSA, o grupo Tank, encargados de la seguridad en el INM en Ciudad Juárez. Recientemente, activistas han pedido que se investigue en que otras ciudades opera esta empresa. Algunas cuestiones importantes todavía no se aclaran y existen versiones diferentes. Como: ¿Quién tenía las llaves? Según publicó El Diario entre sus páginas, el edificio del INM era peor que una cárcel, reclamó una experimentada representante en políticas migratorias de Asylum Access, quien tuvo acceso a una revisión de las instalaciones el año pasado. El lugar, indicó, no contaba con extinguidores, o aspersores contra incendios, ni rutas de evacuación o señales. Las ventanas estaban obstruidas y el espacio en el interior era completamente cerrado, sin salida de emergencia o ventilación.

Lo hemos venido advirtiendo desde antes, México no tiene condiciones para volverse la cárcel migratoria de los Estados Unidos. A diferencia de países europeos de nivel económico superior, que cuentan con políticas migratorias mucho más estables, sistemas de rehabilitación humanitarios, y bajos índices criminales, como Noruega, para mencionar alguno, Estados Unidos es el país que mantiene el sistema carcelario más opresivo, costoso y grande de todo el mundo, que con el tiempo se tornan grandes escuelas de la delincuencia organizada.

Aunque detesto hacer la comparación, porque no es nada agradable, las condiciones de las cárceles y centros de detención en el país del norte sí cuentan con protocolos, rutas de emergencia, procesos, instalaciones adecuadas, personal capacitado y fondos públicos para prevenir estas tragedias. Para empezar, no se puede fumar en ninguna cárcel de los Estados Unidos desde hace muchos años.

Y si en México no se tienen condiciones adecuadas para procesar y recibir a tantos migrantes en movimiento de una manera humana y ordenada, como ha quedado demostrado con la muerte de muchos de ellos, tanto aquí como allá, pues menos en Ciudad Juárez. El volumen de los migrantes en movimiento ha rebasado desde hace tiempo la capacidad de nuestra ciudad para atender un problema tan complejo. El Paso, por ejemplo, ha recibido millones de dólares para enfrentar la situación. Sus políticos han querido destacar a El Paso como una ciudad santuario para los migrantes, sin embargo, miles siguen siendo procesados rápidamente por agentes del Gobierno federal y deportados hacia el sur.

Después del incendio, más de mil migrantes cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos, muchos consientes al parecer de que serían rápidamente deportados a México, otros engañados por las redes sociales, o por mafias malintencionadas. Al parecer prefieren pisar el país anglosajón, aunque sea solo por unos días, que seguir en México.

Philip Zimbardo, en su trabajo A Study of Evil o Un Estudio de la Maldad en español, concluyó en un famoso experimento (Stanford Prision Experiment) que la maldad es un producto del ejercicio del poder y control físico y sicológico de una persona o grupo de persona (s) sobre otro (s) con menos poder; y se puede manifestar a través de la discriminación, los prejuicios, la tortura y el castigo. Él dividió dos grupos de voluntarios, que de antemano entendieron el propósito del estudio: el grupo más pequeño encarcelaría a otro más grande en una prisión. Ese era su trabajo, y fueron escogidos al azar para pertenecer a uno o a otro. Después de varios días el grupo pequeño terminó castigando cada vez con mayor severidad al más numeroso, los encarcelados terminaron protestando cada vez más por el aumento y crueldad de los castigos, que llegaron hasta límites inhumanos. Sr. Lector, le recomiendo el documental.

México está en pañales frente a los desafíos migratorios que se están presentando en el país. Nuestros gobernantes tienen que estar conscientes de la deshumanización y la magnitud que causa el problema migratorio para las autoridades de todo el continente. La falta de preparación y recursos, sin ser alarmista, se suma a la corrupción y a la negligencia de los grupos militares y policiacos. El futuro no pinta nada bien.