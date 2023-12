Dimensiones temporales: más allá de la linealidad

En Ciudad Juárez, la conexión con el tiempo se entrelaza con nuestras propias tradiciones y vivencias locales, desde tiempos inmemoriales, nuestros ancestros han usado el movimiento de los astros para medir el tiempo. Observaron el cielo, las estrellas, sus posiciones y movimientos.

Nuestra medida más común es el día solar, el giro de la Tierra sobre su eje, que marca la vida y costumbres.

Los romanos, mirando el cielo, nombraron los días en honor a los astros.

El mes lunar ha sido fundamental en los calendarios, relacionado con las fases de la Luna, personalmente, creo que mi insomnio se relaciona con la luna llena.

Me levanto varias veces y me doy cuenta de su luz que me guía, soy como una loba lunática, la siguiente medida es el año, marcado por las estaciones y el giro de la Tierra alrededor del Sol.

Según Einstein, la localización de eventos físicos es relativa al observador. En mi niñez, los días parecían más largos que ahora de adulta, con la vejez, el tiempo se escapa rápido y no se compadece de mi asombro.

Llegamos al 31 de diciembre, momento de reflexionar sobre nuestro camino. ¿Continuar o cambiar? Surgen dudas y un impulso por hacer cosas nuevas antes de que suenen las doce campanadas.

Pensamos en cómo hemos aprovechado el tiempo y cómo queremos vivir.

García Márquez dijo que la sabiduría llega cuando ya no sirve, desafiándonos a saborear cada momento.

Con un tiempo limitado, debemos elegir sabiamente nuestras experiencias y con quiénes compartirlas.

Elige sabiamente. ¡Feliz vida!