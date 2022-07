Difamación y terror de la oposición en Juárez

Durante estos meses se ha llevado una campaña de desprestigio en donde mediante mentiras, buscan engañar a los ciudadanos de nuestra hermosa Ciudad Juárez; algunos medios pagados por ‘ya saben quién’ se han dedicado a golpear a Maru Campos y su gobierno, como a su vez algunas figuras públicas buscan crear su imagen para una nueva ambición política construyendo mediante ataques sus aspiraciones partidistas y de poder.

Pero como siempre algunos actores políticos buscan como restarle simpatía al Gobierno de Maru Campos, con acciones que tengan como objetivo desviar la atención de sus propias fallas municipales; algunos en Municipio no entienden que ya gobiernan y aun así Juárez está peor. En vez de perder el tiempo en temas polémicos mejor que trabajen en sus áreas y juntos transformar Ciudad Juárez que mucho les hace falta a nuestras colonias, pues para muchos la Cuarta Transformación aún no llega a sus barrios, solo tienen promesas de cuarta.

Es importante ser autocríticos en cualquier nivel de Gobierno y más importante aún trabajar en conjunto por Juárez, pues polarizar, dividir y buscar sus beneficios personales no ayudará a nuestros ciudadanos; debemos luchar por que cada día Juárez refleje al exterior lo hermoso que es, lo maravilloso de su gente y lo solidario que es esta ciudad, pero solo se logrará juntos.

El hecho de querer siempre realizar divisiones no nos lleva a nada bueno, sino al contrario, los juarenses son quienes se ven afectados, no el servidor público, pues el funcionario se encuentra ya “bajo la mira de sus enemigos”, en donde cada error que se visualice le será señalado; pero quienes nunca estarán listos serán los ciudadanos que carecen de muchas cosas en sus colonias, en sus Distritos, quienes se levantan día con día para sacar a sus familias adelante.

Hay que velar por el logro del bien común de todos y cada uno de los habitantes de Ciudad Juárez, sea cual sea su interés o gusto partidista, pues en la vida cotidiana de ellos no está el pensar a ver cuál funcionario se está peleando con quien, sino que piensa cómo va a llevar comida a su hogar, a su familia; como servidores públicos nos debemos a los ciudadanos, por lo tanto debemos buscar cómo mejorar su calidad de vida y que su estancia en Juárez se vea beneficiada por el trabajo en conjunto del Gobierno, que no tengan que tomar la decisión de irse a vivir a otro Estado solo por la pelea constante entre Gobiernos que en lugar de darles esperanza, les genere tristeza el hecho de vivir en un ambiente que no traiga nada bueno.

Dejar a un lado las Cruzadas de cacería de votos y trabajar por toda nuestra ciudad, gobernar y mejorar la vida de ‘fifís y chairos’, ‘morenistas y panistas’, o como se le quiera decir a cada forma de pensar, gobernar Juárez para todos sin excepción y no sólo por algunos que “me darán votos para seguir en el poder”, pues la política es gobernar para todos por igual, no para unos cuantos; entender que debemos trabajar unidos y luchar para que cada ciudadano logre superarse, pues debemos hacer el bien común y cumplir con nuestras promesas como servidores públicos y políticos, servir al pueblo y mejorar su calidad de vida, no mentirles, jamás traicionar su confianza, el dejar los discursos bonitos para crear acciones bonitas por nuestra ciudad que en verdad ayuden a nuestras colonias, necesitamos resaltar que #JuntosSíPodemos.