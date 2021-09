Dictador indeseado

Ciudad de México.- Además de atentar contra la esencia misma de los festejos por el 211 aniversario del inicio de la gesta de Independencia como advertimos en nuestra pasada entrega, la prevista participación en los mismos del dictador cubano de turno Miguel Díaz-Canel en ellos constituye un augurio preocupante, por lo que al respeto y preservación de las libertades en el país se refiere y, sin duda, una grave muestra de incongruencia de Andrés Manuel López Obrador que, a diferencia de otras, ahora sí preocupa y genera suspicacias entre los suyos…

Preocupación primero, porque apenas unas semanas después que él mismo criticara la real o supuesta intromisión en asuntos nacionales de un personaje polémico, cual es el español líder de Vox Santiago Abascal, y sus vínculos con el PAN, ahora no sólo defiende, sino que promueve la inusual presencia en las fiestas patrias —“que exhaltan la lucha por la libertad y contra el autoritarismo”, valdría recordar— de un opresor reconocido y, huelga decir, heredero de los también dictadores y asesinos (de su propio pueblo) Fidel y Raúl Castro.

Y suspiciacias también porque a nadie sorprende la previsión de las consecuencias que al inicio apenas de la segunda mitad de su gestión pudieran tener en el ámbito interno, en su relación con empresarios, iglesias u otros sectores por ejemplo, y más aún a nivel externo, con el gobierno de Estados Unidos en particular, acciones como las que ahora impulsa el tabasqueño y que, para decirlo claro, no hacen más que evidenciar la anunciada radicalización de un régimen que luego de tres años, muy poco o nada tiene para presumir, cuando no sea el discurso, la diatriba de los contrarios y la polarización social.

No es poco, pues lo que estará poniéndose en juego esta noche y más, presumiblemente, en las ceremonias militares previas y posteriores al desfile conmemorativo en que, presumiblemente, Díaz-Canel podría pronunciar algún mensaje a las Fuerzas Armadas que ya de suyo, y merced también a la acción del gobierno de la 4T, avanzan a paso acelerado en un indeseado proceso de desnaturalización cuyas consecuencias es difícil predecir…

Fiestas patrias y conmemoración de la Independencia y libertad conseguidas dos centurias atrás sí, entonces, pero sin perder de vista la esencia, el significado profundo de las mismas y en especial, los valores propios de la nacionalidad mexicana. Cuidado…

Asteriscos

* Sonoro descalabro para el morenismo capitalino, la decisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que aún contra su voluntad, la impresentable regenta Claudia Sheinbaum asista personalmente este viernes al Congreso para presentar ante el pleno su III Informe de labores. Si bien todos prometieron “portarse bien”, nadie descarta sorpresas…

* Luego de trece años en litigio, la directiva de la Cooperativa Cruz Azul tiene en José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel respectivamente, presidentes reconocidos legalmente de sus consejos de Administración y Vigilancia. Un Tribunal Federal así lo resolvió, por lo que se espera un tiempo de paz y crecimiento en la unidad…