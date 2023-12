Diciembre y sus posadas

Se acerca la Navidad y desde el pasado 16 de diciembre, dieron inicio las tradicionales “posadas”, que tienen como objetivo esencial, recordar el peregrinar que María y José realizaron, previo al nacimiento del niño Jesús.

El inicio de las mismas se remonta al año 1587, cuando Fray Diego de Soria, Prior del convento de San Agustín Acolman, solicitó al Papa Sixto V, su autorización para conmemorar la travesía que vivieron María y José rumbo a Belén; originalmente fueron llamadas misas de aguinaldo, pues además de proclamar la ceremonia religiosa, se obsequiaban a los asistentes pequeños regalos conocidos como aguinaldos, formados comúnmente, por cacahuates, fruta y dulces.

La tradición nos invita a seguir este peregrinar a través del rezo del santo rosario y las letanías, ya sea en el atrio de alguna parroquia, o bien, por las diferentes calles de la ciudad, lo que se vuelve interesante por la gente que se va adhiriendo al desfile, hasta llegar al lugar en el cual se pedirá posada, donde se entona un canto en el que participan quienes requieren posada y los que responden la solicitud, canto que engrosa la historia misma del peregrinar a que se hace referencia.

Al término de la solicitud de posada, los asistentes muy alegres ingresan al lugar de la posada, donde rompen la piñata, esa que simboliza el triunfo de la fe sobre el pecado y que comúnmente se encuentra llena de colación, es decir, de pequeños dulces multicolor que al caer son acaparados con gran alegría por los asistentes que, de manera festiva, se arrojan a recoger la mayor cantidad de dulces que les permitan tomar.

En ningún lugar del mundo se viven las posadas como en México, y sobre todo en Ciudad Juárez, llenas de conmemoración, colorido y religiosidad, por desgracia, con el paso del tiempo esos festejos se han tergiversado y hoy en día llamamos posada a cualquier convivio, agasajo, fiesta o reunión, en la que el objetivo es una diversión que se sale de lo tradicional y se convierte en una serie de excesos.

Ciertamente somos una sociedad cambiante y evolucionamos con el paso del tiempo, empero, las tradiciones deben prevalecer y mantenerse para que la cultura mexicana no se pierda; en esta frontera, las diferentes parroquias hacen un gran esfuerzo por mantener viva esta tradición, no solo realizando las posadas, además, se informa a los asistentes en qué consisten los festejos y se gesta, junto con ellos, su organización, de tal manera que se protege la esencia misma de la tradición y se involucra a aquellos que deseen formar parte de tan noble remembranza.

Estos días de fiesta y algarabía, nos llevan a reflexionar sobre los diferentes acontecimientos de nuestra vida, las posadas son el marco perfecto para ver todo lo que se ha hecho de bien y de mal, pero, además, de ellas viene el exhorto para corregir nuestro diario vivir y prepararnos para el inicio de una nueva vida, lejos de excesos y determinaciones que muchas de las veces nos alejan, incluso, de nuestra propia familia.

Hoy quiero invitarte a que realices esa reflexión, analizando todo lo que lograste durante este 2023 que está por terminar, proponiendo nuevas metas que permitan mantener viva la fe, la tradición y la cultura mexicana, a través del fortalecimiento de la unión familiar, la generación de lazos de amistad, el desarrollo de tu labor con entusiasmo y fortaleza, la promoción de la salud y la búsqueda de la prosperidad que tanto se anhela, participa de las diferentes tradiciones que México nos ha regalado, promuévelas, disfruta su desarrollo, has de ellas una estilo de vida, en otras palabras, vive tus tradiciones.

Solo tú puedes forjar tu destino, los actos que realices ahora son los que marcaran el futuro próximo, por eso deseo que estos tiempos de unión, sirvan como un aliciente para mantener la paz y la armonía, pero que, además, te ayuden a tomar la decisión de involucrarte en las diferentes actividades que realiza la sociedad a través del ejercicio de la participación ciudadana, vive tus tradiciones y trabaja por tu presente.

Que pasen felices fiestas en compañía de sus seres queridos, preservando nuestras tradiciones pues “la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el presente, ni en el porvenir; no es sirviente del tiempo. …La tradición no es la historia. La tradición es la eternidad” (Castelao), es decir, la tradición es la única forma de mantener vivo el tiempo.