Diciembre y las luces

En esta época del año, las personas acostumbramos a llenarlo todo de luces. Quizá en algún momento fueron fogatas o velas (propiciando reunión y la promesa de alimento las primeras, y recogimiento y elevación de buenas intenciones, las segundas), pero últimamente se trata más de alumbrar las cosas con luces artificiales.

Alumbramos los árboles, las casas, la calles, las ciudades, el cielo con la pirotecnia característica; en fin, lo llenamos todo de luces en los festejos de la finalización del año, de las creencias religiosas que coinciden en estas fechas y de los encuentros familiares y de amistades, quizá para plasmar la alegría que representa para cada una de las personas que participamos directa o indirectamente en estos ritos. Considero estos esfuerzos colectivos por hacer luminosos a estos encuentros una bella manifestación de nuestro deseo de recibir al amor, al festejo y a la esperanza.

El asunto de este mes es que, en nuestro afán por sentir estas emociones y vivirlas de manera “adecuada”, empezamos a otorgarle, progresivamente, más y más poder a esa luz que viene de afuera que a la luz que nace del percatarse de lo que sí tenemos y no de lo que nos falta. Eduardo Galeano hablaba de la cultura del envase. Comienza a importar más aquello que mostramos que aquello que se es y en ese momento empiezan a gestarse incongruencias, malestares que germinan en la parcela del alma. Importa más el envase que el contenido. Importa más la ropa que utilizamos para la cena, la prolijidad de los platillos, de los espacios, los regalos, en fin, importan más estos detalles que el objetivo del encuentro en sí. En ningún momento se trata aquí de manifestar que estos elementos no han de vivirse con plenitud, sino que, en caso de que las cosas no sucedan como pretendíamos, estas frustraciones no logren alejarnos del objetivo y el significado que tengan estas fechas para nosotrxs, es decir, del contenido.

Conozco que estas reflexiones pueden sonar repetitivas en este tiempo, sin embargo, estas fechas también son los momentos del año en donde las tasas de suicidio e intentos de suicidio aumentan considerablemente (según un medio local, en Chihuaha en 2022, la incidencia del suicidio ha crecido un 40% en el mes de diciembre).

De aquí la importancia de celebrar lo que se tiene, lo que se es, lo que está. La tristeza que causan los lugares vacíos en la mesa (lxs familiares y amigxs que ya no nos acompañan por la distancia o por la muerte) tiende a nublar nuestra percepción y nos olvidamos de quienes sí nos acompañan en esa misma mesa. Quizá al enfocarnos más en estas presencias, en el compartir más que en lo que se comparte, en la luz interior más que en los adornos brillantes, logremos contactar y contagiar esta alegría que causa atravesar nuevamente este umbral sin más arreglos que nuestra humanidad. Con sus carencias y posibilidades, con sus atinos y desatinos.

Recordemos también que una familia, en estas épocas hace un par de miles de años, llegó desplazada, huyendo de la violencia, de las amenazas de muerte, sin nada más que lo que alcanzaba en sus alforjas y su burrito. Quizá, nuevamente, no se necesite más que un gesto “de contenido” que “de envase” para recibir a esa luz, para recontactar con nuestra luz, y alumbrar, juntamente con las luces de colores, los espacios que habitamos. ¡Felices y profundamente humanas fiestas!

