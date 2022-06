Días difíciles enfrenta el gobierno del estado de Chihuahua

El recrudecimiento de la violencia en varios puntos de la entidad, incluido los graves asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, le están complicando el escenario y dificultando los planes políticos a la gobernadora, Maru Campos. Delicada está la situación para los titulares de las áreas de seguridad en el estado de Chihuahua. Urgen resultados, pero sobre todo, capturas.

La presión social local y del extranjero, y la mediática no se dejaron esperar ante los más recientes incidentes que reflejan un preocupante aumento en los niveles de la narcoviolencia que se viven en el estado de Chihuahua. Mientras esto ocurre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se deslinda políticamente de estos crímenes y le endosa la responsabilidad de la violencia al gobierno del estado de Chihuahua. Como quien dice AMLO deja sola a Maru Campos. El desgaste de gobernar empieza a empañar y fracturar lo que fueron buenas relaciones.

Ante este escenario, la sociedad se encuentra consternada y preocupada por la escalada de violencia y por los crímenes que son perpetrados a plena luz del día, en lugares muy concurridos, con familias y niños siendo testigos.

Los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales siguen documentando esa realidad que el discurso oficial ni ve, ni oye, ni quiere percibir. Esa realidad que por supuesto no agrada ni conviene a las autoridades de los tres niveles, pero que golpea directo y de lleno a la sociedad chihuahuense. La presión internacional se hace presente porque caló hondo en el Vaticano la muerte de los dos jesuitas asesinados en el poblado de Cerocahui en la región de la Sierra Tarahumara. El reclamo de los cuerpos de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora así como del guía Pedro Palma, que fueron sustraídos por unas horas y luego abandonados en una zona no lejana de la escena del crimen, le da un toque de mayor dramatismo a esta tragedia.

Pero también los crímenes de alto impacto en la carretera a Parral y lo ocurrido en el restaurante Dennys de Ciudad Juárez dan cuenta de que la correlación de fuerzas del crimen organizado pudiera empezar a sufrir modificaciones drásticas. Territorios, pactos y convenios pudieran estar sujetos a cambios no previstos. Esto puede ser el comienzo de una desestabilización de la dinámica hasta estos momentos observada en los diferentes cárteles y células. La situación es sumamente delicada. Se requiere la mayor destreza política para buscar soluciones que aminoren la problemática. Pero sobre todo se requieren buenos operadores para estos menesteres. Ojalá y la gobernadora Maru Campos cuente con los asesores adecuados que se requieren para un tema tan delicado. Porque estos días la prensa nacional ha sido muy dura con la gobernadora de Chihuahua. Además fue muy fuerte y enérgico el reclamo del vicario de la Diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez al señalar que este triple asesinato se pudo evitar, pero la gobernadora Campos nunca les hizo caso.

Tomando en cuenta que la violencia va en aumento en varias regiones del estado, es claro que no es este momento para distracciones por parte de las autoridades en estos momentos tan difíciles para los chihuahuenses. Ni son los tiempos para pensar en alcanzar otro cargo político. Es temprano todavía para escuchar el canto de las sirenas, ese que tanto desubica a los políticos. Los actuales gobernantes no deberían pensar en aspirar a otro cargo de elección popular en un futuro cercano si antes no resuelven varios retos, entre ellos la inseguridad. Así que primero hay que dar resultados a la ciudadanía donde más los requiere y luego buscar otros cargos de representación popular.