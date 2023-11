México, lugar donde el vivo se burla de la muerte, eso sí, con respeto. Representación única donde convergen tradiciones propias de los antepasados indígenas envuelta en una transculturización católica y española.

Costumbres que han traspasado fronteras, y que son interpretadas a través de películas y narraciones por otras naciones, buscando comprender dicha usanza con tal folclor que asusta a algunos y maravilla a la mayoría.

Momento en que los fallecidos van al encuentro de los que están en espera del mismo fin. Espacio que busca recrear los momentos, gustos, anécdotas y recuerdos de aquel ser querido ausente que se evoca con los elementos propios que lleva el altar de muertos.

Departir los alimentos y bebidas gustosas del finado recrean un ambiente propio para las remembranzas del pasado al igual que las añoranzas propias de los momentos del añorado ser. Todo ayuda a mitigar la realidad de no ver jamás en este mundo al conmemorado difunto.

Es tan importante dicho efemérides en la agenda mundial, que la misma UNESCO, ha reconocido su importancia al incluir el día de muertos en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad desde año 2008.

Algunos consideran que celebrar el este día, es encontrar mayor filosofía de la vida, pues se entiende el significado de esta y lo que precede a la misma, bajo una perspectiva real, donde se debe vivir con propósito alguno, y no solo andar a la deriva sin rumbo que tomar.

Agraciadamente esta tradición ancestral no ha sucumbido ante el inmenso bombardeo del vecino país, con su celebración que ha convertido en un negocio, el cual tiene muchos adeptos, pues, lo llamativo gana sobre lo profundo.

En nuestra ciudad se preparan las familias para visitar a los fieles difuntos, y como es la tradición permanecer en las tumbas por un determinado tiempo, limpiar y poner las flores características de la fecha, además de contar anécdotas del que ya no está. Si alcanza el recurso y pasan los norteños o algún músico, pues a recordar las melodías con las cuales se identificaba el hoy ausente. Con emoción y tristeza, una mezcla de ambas se conmemora este día.

Se dice que, al simple mortal, lo recordará, si bien le va, hasta la tercera generación. Los nietos, si les fue inculcada la tradición de visitar a los difuntos, será la última generación que asistirá a ver a sus abuelos. De ahí la tumba permanecerá hasta ser olvidada por los demás familiares lejanos de la cuarta generación. Bueno, a no ser una persona muy reconocida por sus obras o desempeño en vida.

Para los que tienen fe y creen en Dios, consideran que la muerte solo es un paso para llegar a la verdadera vida eterna, por ello no temen a la muerte, sobre todo si hicieron buenas obras y su vida fue un buen ejemplo para los demás. Mientras tanto, dicen los que saben, que quienes se han portado muy mal en este mundo, son los que más batallan al morir, pues no alcanzan a poner su conciencia en paz, o no se arrepienten de sus yerros en la vida. ¿Será verdad?

Dos de noviembre día de los fieles difuntos, conmemoración de los que se adelantaron y nos esperan tarde que temprano. Celebrarlos y recordarlos para que de nosotros no se olviden cuando ya no estemos presentes. Además de preservar nuestras tradiciones con un sentido y sobre todo con significado.