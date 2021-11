De conformidad con la tradición milenaria, cuando usted estimado lector, esté leyendo estas líneas, las almas de nuestros seres queridos ya habrán regresado a la Tierra para estar una noche con nosotros.

El Día de Muertos es la más bella tradición que tenemos en nuestra cultura. A dicha celebración le fue asignado el carácter de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco hace ya más de 10 años. No hay otra cultura (distinta a la mexicana y a la egipcia) que le haya rendido tanto culto y que le profese tanto respeto a la muerte como la nuestra.

La tradición dicta que las almas de nuestros seres queridos regresan una vez al año del más allá, para estar con nosotros. Esto sucede entre el 1 y 2 de noviembre de cada año. Para poder guiar su camino, se deben encender cirios en el altar que se haya preparado para el muerto, o en el camposanto donde descansan sus restos mortales, pues estos ayudarán a las ánimas a llegar y a salir de la Tierra. Lo mismo sucede con los caminos de pétalos de cempasúchil que guiarán a las almas a sus tumbas y criptas, así como el copal, que además de guía, cumple una función purificadora de almas. El espejo, mismo que se coloca en lo alto de los altares para los difuntos, es un elemento para que el alma que visita la Tierra pueda identificarse a sí misma, reflejándose en él su forma espiritual.

Una vez entre nosotros, nuestros muertos disfrutarán de las comidas y bebidas que disfrutaban cuando estaban vivos; es decir, disfrutarán los placeres mundanos a los cuales, desde su muerte, solamente tienen acceso una vez al año, precisamente esta noche. Escucharán la música que les gusta, y disfrutarán a sus familiares.

En términos generales, la tradición es la misma a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con algunas variaciones dependiendo de cada una de las regiones. Es decir, mientras en Pátzcuaro, los pescadores se lanzan a remar en sus lanchas a la isla de Janitzio, encendiendo velas, y emulando a las mariposas monarca (quienes según la tradición purépecha, son las almas que regresan), en Pomuch, Campeche, los deudos desentierran los huesos de sus seres queridos una vez al año, para limpiarlos y convivir con ellos. Igualmente, en Chignahuapan, Puebla, se lleva a cabo el Festival de la Luz y la Vida.

La celebración de Día de Muertos fue aceptada por la Iglesia durante la Colonia. Resulta un tanto irónico pues los cánones católicos establecen claramente que no se deben de llamar a los muertos. La tradición de Día de Muertos claramente los llama y facilita su llegada, a través de la instalación de altares. Sin embargo, era una tradición tan arraigada en el mundo prehispánico que a la Iglesia no le quedó de otra más que aceptarla, y adoptarla.

Mucho se ha dicho, especialmente a partir de diversas interpretaciones de El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz (Todos Santos, Día de Muertos) que el mexicano no le teme a la muerte y se burla de ella. En lo personal no estoy de acuerdo con esa aseveración. El mexicano le teme a la muerte tanto o más que otras culturas. La celebración de la misma es solamente una forma de profundizar el enorme respeto que le profesamos a la muerte, fingiendo en público burlarnos de ella, pero pidiéndole en privado no nos lleve.

A partir de esta tradición se generó un sincretismo cultural invaluable, pues el Día de Muertos es la comunión entre lo mundano y lo sobrenatural, entre lo colorido y lo sombrío, entre la fiesta y el luto. Esta aparente contradicción es lo que dota a esta maravillosa celebración de su invaluable espíritu y de su milenario arraigo.