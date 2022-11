En este día tan especial para nosotros los mexicanos, celebrado desde vasto tiempo atrás, iniciando con las culturas prehispánicas, una de las tradiciones más entrañables y sentidas por los connacionales, el día de los fieles difuntos. Innumerables significados los que lleva consigo y que con el paso del tiempo han permanecido y exportado en forma de películas y documentales a un sinfín de personas por todo el mundo.

Los que partieron antes, estarán en la antesala de nuestra llegada. Antes de eso, se les deberá honrar. Se dice que mientras tanto sean recordados los difuntos, aún permanecen en vida, cuando se deje de hablar de ellos y las flores no les lleguen a los camposantos, significa que dejaron de existir. Son interpretaciones.

Por ello, es triste ir a un panteón a buscar a un familiar, amigo o conocido y no encontrarlo, ni cruz, ni nombre, tampoco un montón de tierra que sobresalga. Hasta ahí llego el recuerdo. Más si aún viven los familiares, y pensar que eso nos pasará a todos, se dice que hasta la tercera generación seremos visitados ya difuntos, pues hay casos que no pasa de la primera. Así de ingrata es la muerte, o la vida.

En otros casos, al recordar a los finados con altares de muertos, ese altar posee la esencia de los sabores, olores y gustos del difundo que se recuerda, es un motivo para repasar los momentos que no se han borrado y que se mantiene en la mente de quienes los evocan, son un volver a vivir de manera instantánea, los cuales pueden arrancar una sonrisa al igual que un sinsabor.

Se dice que las almas regresan al mundo de los vivos al convivio que la familia les tiene preparado, y ahora sí, hasta tequila le ponen en el altar, sin chistar y de manera gustosa, contrario de cuando vivían. Claro, no es lo mismo, ahora no tendrá “after” diría la chavalada. En dicho altar, no olvidar poner una vela, es la luz que alumbra el regreso a la morada y no se pierda; agua para mitigar la sed, al igual que la sal que purifica, incienso para limpiar el espacio de los malos espíritus y colocar flores que adornen, den pureza y ambienten el lugar.

En México, aun cuando no se quiera recordar a un ser querido o malquerido, cada 2 de noviembre, de manera forzosa, tendrá que rememorar aquel difunto, para bien o para mal. Situación contraria a los demás países, que no celebran la muerte como es nuestro caso, por ello esta cultura es suigéneris para las demás naciones.

Tradición llena de folclor, donde los centros educativos, secretarias de cultura, bibliotecas públicas y demás entes, son principalmente los encargados de difundir estos conocimientos trascendentales que llevan consigo religión, misterio y sabiduría.

Necesario e indispensable difundirlas y compartirlas por todo mexicano, es algo nuestro, que los ancestros practicaban, desgraciadamente en México y más en la frontera, como Ciudad Juárez, es más fácil caer en lo llamativo de las costumbres extranjeras que en algo más profundo y lógico.

Pensar que lo más temido, como es la muerte, es lo más seguro. Con ello rezan los conocedores de la religión, ¡oh muerte quien te teme, si en ti está la vida!