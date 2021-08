Uno de los mayores retos que enfrenta cualquier Gobierno en el mundo es ganar, mantener y devolver la confianza a sus gobernados. Confiar, del latín fidere, implica lealtad, fe, tener seguridad en algo o alguien. Me parece que la confianza tendría que ser cultivada por todo servidor público y ser el alma para el accionar de toda institución gubernamental.

¿Qué ha faltado en México, y particularmente en Chihuahua, para que la mayoría de la sociedad contemporánea logre confiar plenamente en sus gobiernos? En primer lugar, que en las instituciones públicas se erradiquen la insensibilidad ante los problemas urgentes y el dispendio en el uso de los recursos públicos, y se evite en lo posible, el derroche del capital político a través de la realización sistemática de acciones que decepcionan y lastiman la voluntad de la ciudadanía.

En segundo lugar, habrá que recuperar a la generación olvidada. Muchos gobiernos no se han dado cuenta que existe un segmento de la población mexicana, y chihuahuense, que nació y ha crecido sin tener satisfacciones ni sentir orgullo del funcionamiento de las instituciones públicas con las que coexisten. Pienso en aquellos que nacieron en los últimos cuarenta años. Es una generación que no ha aprendido a confiar. Que ha crecido sin ver resultados. No es mi caso; habiendo nacido un poco antes, aún recuerdo con satisfacción, entre otras cosas, la calidad de la educación pública y de los servicios médicos que me tocaron experimentar durante mi niñez. Cuando narro sobre esto en algunas de mis clases, muchos de los estudiantes me voltean a ver con incredulidad. En concreto, es necesario que las nuevas generaciones vean para que crean.

En tercer lugar, hace falta trabajar en el cambio de mentalidad tanto de gobernantes como de gobernados y apoyarnos en la tecnología. Cambiar la mentalidad implica que el gobernante desarrolle acciones y programas basados en la creencia hacia los ciudadanos evitando excesivos trámites y gestiones. Y por parte del gobernado, implica darle oportunidad al gobernante de gobernar y después de un tiempo evaluarlo y si lo amerita, recriminarlo. Cumplir con las responsabilidades sin evadirlas u omitirlas y sin depender del recordatorio del agente público. Debemos avanzar para romper ese círculo vicioso de la mutua desconfianza entre sociedad y gobiernos y el exceso de trámites como forma de asegurarnos de cumplir compromisos.

La tecnología puede ser un gran aliado para recuperar la confianza en el Gobierno. Citaré el caso de Estonia, antiguo territorio de la Unión Soviética. Este novel país con apenas 30 años de independencia –y que por su tamaño podría caber 5 veces en el estado de Chihuahua– se distingue por ser el país más automatizado en el mundo. De acuerdo con Anna Piperal, experta en gobernanza electrónica, en Estonia sólo el casarse, divorciarse y la compraventa de propiedades se hacen de manera presencial, el resto de los trámites gubernamentales se hace de manera digital.

Lo relevante del caso de Estonia para el contexto mexicano, no es el uso de la tecnología, sino la filosofía que prioriza ante todo mantener la confianza de la gente en el Estado y promover la idea de cero procesos burocráticos. Es una sociedad en donde se confía y prácticamente no se necesita presentar documentos originales en papel. El resultado: un alto porcentaje de población pagando impuestos y, en general, la recuperación de la creencia de la sociedad en el funcionamiento del Estado.

La modernidad de la época que nos toca vivir nos obliga a incorporar la tecnología. Llevará tiempo la automatización plena del Estado. Sin embargo, aspiro a que en Chihuahua nos pongamos como objetivo trabajar en la filosofía de la confianza, de lograr que los jóvenes vean, crean, y puedan hablar con orgullo del funcionamiento de sus instituciones públicas así como lo hacen las generaciones actuales en Estonia.