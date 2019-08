Destruyamos la familia; acabemos con la sociedad

En diversas colaboraciones anteriores he insistido mucho en un tema particular, que ha traído necesariamente diversas consecuencias muy negativas para el país y para la sociedad en general, en diversos ámbitos del quehacer cotidiano, todos de gran relevancia: la familia como célula nuclear de la sociedad y la descomposición que experimenta en ese sentido. No es asunto menor ni mera retórica conservadurista, se trata de la piedra angular que ha sostenido firmemente, por siglos, el desarrollo de la humanidad.

Es y ha sido, milenariamente, la familia el generoso y rico abrevadero donde los seres humanos toman para sí los valores y principios que rigen su vida, para el bien claro está. Es en la familia, en el seno del hogar, en donde se aprenden valores como la decencia, como la honestidad, como la verdad, como la responsabilidad, como el respeto a la autoridad, como la lealtad y fidelidad a compromisos afectivos, como la honradez, como la caridad, la misericordia, el perdón. Ninguno de esos valores se enseña ni se aprende en alguna escuela o universidad. Los enseñan y los inculcan los padres en el hogar, en la familia.

Por eso, si un hombre o una mujer llegan a la etapa universitaria, y luego inician su vida laboral o profesional, carente de alguno de estos valores, ya será muy difícil que los adquiera en la edad adulta. Y por eso le será más sencillo y hasta lógico caer en las tentaciones que, de manera natural, se presentan como oportunidades de hacer dinero fácil, de falsificar un documento para obtener alguna clase de beneficio, de mentir al jefe o a la esposa, en fin, de tener una conducta apartada de los valores fundamentales del ser humano.

Y al tener una conducta así, apartada de preceptos superiores, sin nada que nos equilibre entre el bien y el mal, más pronto que tarde estaremos diciendo la primer mentira, cometiendo con bastante facilidad la primera falta, luego el primer delito, y de ahí en adelante la ambición desmedida, la avaricia, la codicia y otros antivalores similares nos harán presas de los peores apetitos del ser humano.

No es una casualidad que, actualmente, nuestro país viva la peor crisis de corrupción política de que tengamos memoria los mexicanos. Luego de procesos electorales recientes, hay 17 gobernadores de entidades mexicanas, o prófugos de la justicia, o encarcelados y procesados, o acusados de cualquier cantidad de abusos del poder. Desde peculados, tráfico de influencias y de información privilegiada, hasta casos de verdad graves como vínculos al narcotráfico o delincuencia organizada.

Y eso sólo por mencionar algunos ejemplos, porque todos los días nos enteramos de un nuevo caso de algún alto funcionario, da igual de gobiernos pasados que actuales, involucrados en algún delito. Tal es el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sobre quien ahora pesan sendas investigaciones internacionales incluso, y quien ahora amenaza con destapar una verdadera cloaca de corrupción, complicidades y tranzas al más alto nivel.

Cada vez más hay más políticos, gobernantes y funcionarios públicos corruptos, deshonestos, dispuestos a abusar del poder en la primera oportunidad que tengan. Pero no sólo en la política y en el gobierno se da esto. También hay cada vez más abogados, ingenieros, empresarios, comerciantes, meseros, doctores, mecánicos, boleros, taxistas, estudiantes y en general personas dispuestas a violar la ley para obtener un beneficio indebido.

Pero estas personas, sean o no políticos o funcionarios, no cayeron de Marte en nuestro planeta, ni nacieron por generación espontánea, ni se reprodujeron en una probeta, ¡no!, son personas que provienen de nuestra misma sociedad, que han sido formados y educados en las familias mexicanas. Es obvio que han sido mal formados, es obvio que la sociedad mexicana está produciendo, cada vez más, peores ciudadanos.

Pero nada de esto debe extrañarnos, y menos sorprendernos, cuando vemos que los diputados del Congreso de Chihuahua, y hay que remarcarlo fuerte, de extracción panista, presentan un dictamen con carácter de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, en materia de derechos humanos. Dicho dictamen es impulsado por los diputados integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), y fue aprobado en el Congreso mediante el decreto No. LXVI/RFCNT/0354/2019 II P.O.

Ahora, como se trata de una reforma a la constitución, debe ser aprobada por al menos 20 municipios siempre que estos representen el 51 por ciento de la población chihuahuense, proceso en el que se encuentra actualmente dicho dictamen de reforma, ya que el mismo fue aprobado en el Congreso estatal el pasado 30 mayo del presente año.

El caso es que la propuesta panista de reforma a la constitución del estado, le abre la puerta en Chihuahua a lo que se conoce como “ideología de género”, mediante la cual se pretende imponer, desde el Estado, la obligatoriedad de brindar a los niños una educación desde edades muy tempranas, en la que se fomenta el homosexualismo y otras preferencias sexuales, porque se reconoce dentro de la ley lo que han denominado “derecho a la identidad sexual”.

Transcribo textual el artículo Tercero, del Capítulo III, en su Fracción V, que se pretende modificar para que diga: “En el Estado, todas las personas gozarán, de forma enunciativa mas no limitativa, de los siguientes derechos: … V. Autodeterminación. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad. Este derecho deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad”.

Lo que en castellano simple, y sin complejos e intrincados eufemismos, quiere decir que si esa reforma se aprueba, se estará facultando al Estado y a sus instituciones a implementar toda clase de medidas y acciones que fomenten e incentiven entre la niñez chihuahuense, y juarense por supuesto, la ideología de género, con todo lo que eso implica. Hay una enorme diferencia entre reconocer y respetar las preferencias sexuales de las personas, lo cual por descontado se da, nadie se opone a eso, pero de eso a promover, impulsar y fomentar que los seres humanos pueden decidir libremente su personalidad, hablando de sus preferencias sexuales, y más allá de su condición biológica, es totalmente inadmisible. Insisto, nada tiene que ver con el respeto irrestricto y total reconocimientos a quienes ya ejercen libremente su sexualidad.

Una cosa es que yo y cientos de miles más de mexicanos reconozcamos y respetemos a toda la comunidad LGBTI, y otra muy distinta que ahora pretendan obligarnos a todos, incluso mediante trampas en las leyes, a ser como ellos. Es exactamente igual de mal, que si todos los heterosexuales nos uniéramos para enarbolar un movimiento nacional enfocado a rescatar y hacer valer la dignidad heterosexual, los derechos de la familia y a la vida, y con ese pretexto quisiéramos hacer valer esa misma condición obligatoriamente para todos. No se puede. No es así.

Los que creemos en la familia, como base, como piedra angular, como célula básica de la sociedad, tenemos derecho a seguirlo creyendo, y a que nadie nos obligue a creer otra cosa distinta. Es nuestro derecho, y lo haremos valer igual que la comunidad LGBTI hizo valer los suyos, en su momento.

Porque ahí es donde se liga lo que ocurre con esa llamada Ley Antifamilia, y todo lo que escribí al inicio de esta colaboración: estamos destruyendo la única fuente de buenos ciudadanos, estamos acabando con lo único que nos garantiza una mejor sociedad: la familia. Todas las reglas, valores, principios y fundamentos que regularon a la sociedad por siglos, y que provenían del núcleo familiar, de pronto se relajaron al extremo. Estamos exterminando a la familia.

De pronto los padres ya no pueden educar y corregir a sus hijos, por temor a incurrir en violaciones a sus derechos humanos, pero luego, esos niños a los que se les “respetaron” sus derechos, como no fueron educados en valores y principios, como no tienen ningún respeto por el padre o la madre que representan la autoridad en el hogar, de grandes se convierten en malos ciudadanos, en políticos corruptos o de plano en delincuentes ¿qué nos extraña si todo esto ocurre? Por “respetar” sus derechos de niños, de grandes se convierten en el azote de la sociedad.

Por siglos la educación tradicional en casa, en familia, funcionó bien ¿por qué la cambiamos? ¿Por qué insistimos en destruir la familia? El equilibrio entre buenos y malos ciudadanos era positivo, muchos más niños fueron bien formados por sus padres y, por eso, de grandes fueron buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. Hoy, las cosas están a la inversa ¡cuidado!, lo que una sociedad da a sus niños, ellos lo regresan igual cuando crecen… pero también lo que no da, lo cobran caro después. Cuidado.