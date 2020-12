Destapes sorpresivos: Cabada va por Morena

Para el proceso electoral del próximo año, cada partido político ha dado inicio a sus respectivos procesos internos de discusión, deliberación y selección de personajes con miras a ocupar las candidaturas de los diferentes cargos en juego, con las características y condiciones propias de cada institución, pero al final de todo en la cuenta regresiva para la recta final del proceso.

Ya en colaboraciones anteriores he abundado sobre la importancia de dicho proceso electoral, tanto por el número de cargos que se disputarán, así como por la misma trascendencia política que tiene, por ejemplo, la renovación total de la Cámara de Diputados que necesariamente pasa por la incertidumbre de que Morena refrende su mayoría aplastante, así como la renovación de 15 gobiernos estatales, amén de muchos otros cargos de relevancia política.

Así pues, Morena, el PAN, el PRI, el PRD, el PVEM, el PES y hasta Movimiento Ciudadano se encontraban ya en la ruta de sus respectivos procesos internos, cuando de pronto a todos los sorprendió este fin de semana, de antemano planteado de definiciones en Morena (el registro de sus precandidatos a la gubernatura del estado), y en el que la expectativa estaba centrada en observar y analizar quiénes formalizarían su registro, con qué estrategias, apoyos, acompañantes, discursos y todos esos detalles que nos hacen volar las neuronas a los analistas políticos y a los políticos también.

De los que más posibilidades tienen (en estricto orden de posibilidades de mayor a menor) Juan Carlos Loera, Cruz Pérez Cuéllar y Rafael Espino, y luego, todos los demás. Pero había que esperar a ver cada registro, su formalización, para después, con base en eso, decantar los respectivos análisis sobre las reales posibilidades de cada quien. Pero después de lo ocurrido ayer sábado, habrá que cambiar el “los que más posibilidades tienen”, por el “los que más posibilidades tenían”, y más adelante explicaré detenidamente por qué.

Aún en el PAN, donde parecía que todo estaba definido a favor de la alcaldesa de la capital Maru Campos, la definición en Morena causaba -y causa- un particular interés dadas las altas posibilidades de triunfo electoral que la mayoría de casas encuestadoras le dan al partido del presidente, dependiendo de quién sea el abanderado a la gubernatura, en los diferentes cruces de preferencias electorales que hacen.

El interés de los blanquiazules radica en que, en varios de esos cruces de preferencia electoral, el PAN tiene muy buena oportunidad de arrebatarle el triunfo a Morena, si la candidata fuera Maru Campos en combinación con algunos personajes morenistas, pero ya el gobernador Corral se encargó de hacer añicos esa posibilidad dinamitando las entrañas de su propio partido, utilizando para ello un proceso judicial contra la alcaldesa. Pero ese es tema de otra colaboración distinta, por lo pronto solo basta mencionarlo como un tema concurrente y paralelo en el proceso interno de Morena.

Así las cosas, llegó el tan ansiado fin de semana, el sábado para ser precisos, y es cuando las cosas se descomponen -para los morenistas- al menos en los escenarios que se tenían previstos. Hasta la Ciudad de México llegó el presidente municipal de Juárez, el independiente Armando Cabada Alvídrez, con su solicitud de registro bajo el brazo, para contender por la gubernatura del estado de Chihuahua por las siglas de Morena.

La nota corrió rápidamente como reguero de pólvora ocupando los principales titulares de todos los medios de comunicación, incluso nacionales. Vaya que sorprendió a sirios y troyanos la noticia. Nadie la esperaba, sobre todo por la calidad independiente de Cabada, quien así ha obtenido el triunfo electoral en dos ocasiones, pero más que esa valoración un tanto subjetiva lo que causó no poca inquietud en varios de los actores políticos morenistas, es que la suma de simpatías y preferencias electorales que tiene Cabada, al haber gobernado por 5 años la ciudad, incluida una reelección, agregadas a las simpatías y preferencias electorales por Morena, lo convierten de facto en un fuerte trabuco para todos los demás aspirantes.

Al análisis anterior, además, hay que agregar que, según lo confirmó el mismo Cabada en conferencia de prensa virtual, su registro obedeció a una invitación directa de altos dirigentes de Morena, sin revelar nombres por no ser el momento adecuado, así como a diversas invitaciones de grupos de militantes y simpatizantes de ese partido, es decir, no se trata de una búsqueda oficiosa de la candidatura sino de una invitación expresa que le hicieron. Eso, sin duda, ha puesto a dudar a más de tres.

También dijo Cabada que, en estos momentos, es el único que le suma a Morena un capital político propio, más su experiencia de gobernar por dos periodos consecutivos la ciudad más importante del estado, lo que resulta en una garantía de triunfo electoral en el proceso 2021. Señaló que por el momento no pedirá licencia al cargo y que esperará a los resultados de la encuesta interna para tomar esa decisión.

El presidente municipal independiente destacó que su registro es en calidad de externo, es decir, no hay un ingreso o adhesión como militante de Morena, porque de acuerdo con los estatutos de ese partido se permite hasta un 50 por ciento de candidaturas para personajes externos a la institución.

Hay algunas otras consideraciones, en mi opinión muy personal, que seguramente pesaron mucho en el ánimo de quien, o quienes, hayan hecho la invitación a Cabada y son las siguientes.

En 2016, Cabada obtiene 210 mil votos para alcanzar la presidencia municipal, la cifra de votos más alta que haya recibido ningún otro candidato en toda la historia de Juárez, venciendo en la contienda a Héctor “Teto” Murguía, un priista con altos niveles de popularidad y quien ya había ganado la presidencia municipal en dos ocasiones distintas. Cabada superó 2 a 1 a Murguía en votos.

Luego, en 2018, Cabada busca la reelección y la obtiene con 185 mil votos, apenas 25 mil menos que en 2016, pero lo más importante, la obtiene contra Javier González Mocken quien abandera a Morena, y en medio de la ola de triunfos electorales impulsados por López Obrador, quien en ese mismo año gana la presidencia de la República. Solo como dato comparativo y digno de observación, en Juárez, en 2018, Morena gana las diputaciones, locales y federales, en todos los distritos del municipio, incluso la sindicatura que la gana Leticia Ortega con 225 mil votos, también una cifra histórica, mucho más parecida y en congruencia con la ola electoral morenista, pero en la alcaldía no se da ese fenómeno.

Y, finalmente, en los últimos dos años que han coincidido gobernando el país y la ciudad, López Obrador y Cabada han encontrado los espacios adecuados de consenso político, pero sobre todo de cooperación y colaboración institucional adecuadas tanto para el presidente como para el alcalde, tanto, que le ha permitido a López Obrador transitar adecuadamente con un interlocutor válido en la entidad, ante la tozudez y cerrazón de Corral quien, lejos de buscar los consensos y los acuerdos, decidió incluso encabezar una coalición de gobernadores opositores al régimen morenista.

En esas condiciones no resulta difícil comprender las motivaciones y razones que animaron a hacer la invitación, a Cabada, para enarbolar las siglas de Morena el año que entra aquí en Chihuahua. Con un doble efecto positivo: garantizar el triunfo estatal y el del municipio más grande (Juárez) con la eventual candidatura de Juan Carlos Loera de la Rosa al frente de la elección municipal.

El elemento sorpresa fue lo que más desconcertó a propios y extraños, llegando incluso a causar más de una maldición acompañada de su respectivo cuadro de colitis severa, pero lo sorpresivo no es igual a improvisado, por supuesto que no. Una cosa así no sucede porque a Armando Cabada se le ocurrió de pronto tomar un avión, volar a México y llegar al registro de Morena. Por supuesto que no.

Que se haya manejado dicho acuerdo o invitación en la más absoluta e impenetrable de las secrecías, también habla del calado del tema y a qué nivel se está operando.

Es un hecho que la noticia cimbró toda la estructura morenista en Chihuahua, es un hecho que hay detrás importantes acuerdos, y también es cierto que no falta mucho para conocer las definiciones finales en Morena. Como diría un reportero en los tiempos de conductor de noticias del alcalde: “Así las cosas Armando”.