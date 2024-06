Después de las Elecciones: ¿Qué sigue?

El pasado 2 de junio México vivió una jornada electoral que ha dejado mucho que analizar. Claudia Sheinbaum, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se alzó con la presidencia obteniendo un 59.35% de los votos. En Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, también de Morena, ganó la alcaldía con un 57.71%. Pero ¿qué sigue ahora? ¿Acaso debemos sentarnos a aplaudir estos triunfos? Considero que la respuesta es no, al contrario, es momento de mantenernos vigilantes, de cuestionar y de exigir.

Es esencial que los votantes no perdamos de vista a los ganadores de esta contienda electoral. Nuestra labor no termina al depositar nuestro voto. Es ahora, más que nunca, cuando debemos obligar a estos nuevos líderes a cumplir sus promesas de campaña. Recordemos siempre que "aplaudirle a un político es como aplaudirle a un cajero automático por darte tu propio dinero". No estamos aquí para rendir pleitesía, sino para exigir resultados.

El fanatismo político es un veneno que debemos erradicar. Este fanatismo, usualmente acompañado de una profunda ignorancia, nos hace ciegos a los verdaderos problemas y nos impide ver las deficiencias de aquellos que elegimos para gobernar. Alardear sobre los triunfos de un partido no debe ser motivo de orgullo. En lugar de eso, deberíamos adoptar una postura crítica y vigilante.

La historia de la política en México está repleta de ejemplos de políticos que prometieron el cielo y entregaron el infierno. Este ciclo vicioso de promesas incumplidas no es culpa exclusiva de los políticos, sino también de nosotros, los ciudadanos. Por complicidad o por falta de interés, hemos permitido que nuestras autoridades se salgan con la suya. Es nuestra responsabilidad exigir una mejor rendición de cuentas y una mejora en nuestra calidad de vida.

Estas elecciones nos dejan una lección clara: los contrapesos son fundamentales en una democracia. La concentración del poder en una sola persona o en un solo partido es una receta para el desastre. Este monopolio del poder no solo socava la democracia, sino que también facilita la corrupción y la incompetencia, creo que el tiempo nos dará la respuesta. Muchos políticos que prometieron ser fieles representantes de sus distritos o estados terminan siendo fieles a sus propios intereses y a los de su partido. Es nuestra tarea asegurarnos de que esto no ocurra y de que nuestra democracia no se transforme en una partidocracia.

Entonces, ¿qué sigue después de estas elecciones? Sigue la vigilancia, sigue el cuestionamiento, sigue la exigencia. No podemos permitirnos bajar la guardia. Debemos asegurarnos de que la presidente electa, los diputados, senadores y el alcalde cumplan con cada una de las promesas que hicieron. Debemos exigir transparencia, responsabilidad y resultados concretos.

No olvidemos nunca que la democracia no se trata de aplaudir, se trata de participar y vigilar. No se trata de idolatrar, se trata de cuestionar. No se trata de seguir ciegamente, se trata de pensar críticamente. Dejemos atrás el fanatismo y adoptemos una postura crítica y participativa. Solo así podremos garantizar un futuro mejor para México. Porque al final del día, el poder no se le aplaude, se le vigila, se le cuestiona. Y esa es nuestra tarea más importante como ciudadanos en una democracia.