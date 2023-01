Deshonestidad académica y las universidades locales

Ciudad de México.- En la actualidad es el tema que más atención está recibiendo tanto en el ámbito mundial como nacional y seguramente repercutirá en el local. Con características diferentes, pero el tema del plagio ha surgido a la luz como una de las conductas a sancionar o corregir dentro de la vida de las instituciones de educación superior.

La discusión del plagio en el contexto mundial tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías. En México, la discusión está relacionada con prácticas personales inapropiadas y la ausencia de normatividad universitaria precisa que facilita la evasión de responsabilidad para sancionarla.

Iniciaré con la discusión actual del plagio en el ámbito mundial. Su origen se encuentra en la aparición en el mercado, por parte de la compañía OpenAI del ChatGPT (generative pre-trained transformer). Generalmente un chatbot o aplicación pre-programada había sido capaz de generar respuestas a preguntas directas. Sin embargo, el ChatGPT es un chatbot que al concentrar tal cantidad de información es capaz de crear con una idea o un tema, textos completos originales escritos con las características que una persona requiera. Lo mismo pueden ser documentos académicos, que textos y composiciones para ámbitos diversos como canciones, poemas o cartas, entre otras creaciones.

El desarrollo de este tipo de tecnología representa un reto para la enseñanza de todo tipo. El tema está generando gran polémica y controversia en el ámbito universitario estadounidense. Por un lado porque las universidades estadounidenses se rehúsan a sancionar el uso de los diferentes dispositivos de Inteligencia Artificial para no ir en contra de la libertad de enseñanza. Por ello buscan dar prioridad al diseño de políticas y cursos que informen acerca de la integridad académica y la Inteligencia Artificial.

Por otro lado, al interior de las aulas, los profesores se enfrentan ya ha evaluar tareas y trabajos realizados por el ChatGPT y se cuestionan acerca de sancionarlos o no como plagio. Mientras que la definición de plagio está debatiéndose, algunos profesores ya consideran como plagio el usar y presentar como propios, textos escritos por un software. Esto inclusive, estaría llevando también a discutir si la presentación de un texto escrito sería la mejor forma de evaluar la adquisición de conocimiento en el futuro inmediato. El servicio de detección de plagio Turnitin trabaja ya para actualizarse e identificar textos que usen el ChatGPT.

En el contexto mexicano, el tema del plagio se focaliza en la realización de prácticas personales indebidas. El tema sale a la luz por el caso de la tesis de licenciatura presentada por la ministra Yasmin Esquivel Mossa. Considero que son dos las enseñanzas que deja este caso desde la perspectiva de los académicos.

En principio, ratifica que es inapropiado masificar las direcciones de tesis. Esto sería tema de otra colaboración. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es la necesidad de que todas las legislaciones universitarias tipifiquen tanto la deshonestidad académica en sus diversas ramas, como las sanciones inherentes a cada caso de manera clara y precisa. Este concepto abarcaría no sólo el plagio de textos sino prácticas y conductas en el ámbito de la actividad política universitaria, de la creación artística y otros más. Por ello todavía se encuentra en el aire la pregunta de por qué la UNAM no resolvió con prontitud la situación que sobre deshonestidad académica atravesó recientemente, sobre todo si se piensa bajo el supuesto de que su normatividad no sea clara y precisa sino que se preste a interpretación.

En resumen, sería conveniente incorporar lo que hoy discute la comunidad académica y adelantarnos en nuestras instituciones de educación superior locales. Eso representaría un gran avance que aplaudiríamos los que somos parte de estas nobles instituciones.