-Desde yonques ’94 hasta Mustang 2017 en arrancones

-No se cansan de grillas vs la ministerial

PUBLICIDAD

-Promueve regidora traición a Cruz

-De nuevo hay tensión Conagua-Palacio

Hay apuestas entre los “rápidos y furiosos” juarenses. Son cantidades módicas y hasta miserables. Las de 10 mil apenas valen la pena, pero las de 500 son simbólicas; solo para probar motores y expulsar la adrenalina con sus rugidos.

Más de dos decenas de conductores en vehículos alterados fueron sorprendidos por “los Vialidades” la noche del domingo entre la Costa Rica y Juan Pablo II, atrás de El Chamizal.

Estaban jugando arrancones cuando fueron literalmente rodeados por patrullas de Vialidad sin posibilidad de escape. De cero hasta 120 kilómetros por hora (en una zona que es de 40 kilómetros) en menos de cinco segundos.

Aunque para las 10 de la noche del domingo -en días normales- ha quedado prácticamente desierta esa zona de El Chamizal implica un peligro potencial hacia los “competidores” y para los conductores ajenos a esa que se ha convertido en costumbre.

Los dueños de los vehículos que participan en los arrancones desafían a “los Vialidades” cada fin de semana en distintos puntos de la ciudad. Se reúnen en diferentes plazas comerciales, ubican los movimientos de los tránsitos y acuerdan los lugares para las disputas.

Creyeron el domingo que las patrullas andarían en operativos antiebrios como viernes y sábado, pero los jefes policiacos ya les habían echado el ojo desde tres semanas antes. Cayeron redondos.

Hubo de todo entre los vehículos llevados al corralón: Mercury, Focus, Mustang, Challenger, Charguer, Civic, Tiburón, Yucon, BMW, Camaro, Cobalt, Acura, Chrysler y 300. Se repiten varios Mustang, Camaro y Civic, desde modelos yonquesitos ’94 hasta un flamante Mustang 2017 y un envidiable Camaro 2016.

Sus propietarios son aficionados, chavos o chavorucos, “que nomás trabajan para sus carros”, según la definición de policías que han participado en los operativos.

Las multas presumiblemente no pasan de siete mil pesos siempre y cuando no hubiera alcohol de por medio.

Pagaron eso y sin duda volverán a la carga apenas los bolsillos se recuperen; colocándose en peligro y colocando a muchos otros en riesgo. “Los Vialidades” ahí continuarán también jugando al gato y al ratón.

***

Sigue Javier Corral apartado de la realidad, por completo. Tenemos varios testimonios extraoficiales de autoridades electorales, derechohumanistas, etc., a las que ha echado telefonazos para conseguirle chamba a su clon en materia de flojera, José Pablo Mendoza Ávila.

Ya no es literalmente nada el exgobernador. Terminó su período y regresó a la vida común sin un milímetro de autoridad ni para concretar recomendaciones de esa naturaleza.

José Pablo es íntimo amigo suyo al menos desde hace un par de décadas. Le creó en la estructura del Gobierno estatal una oficina pegadita a la Secretaría Particular de Palacio a la que implantó el nombre Atención y Servicio a la Ciudadanía. Sueldo arriba de los 60 mil mensuales.

Era obvio que José Pablo no atendería jamás ese cargo porque siempre su función fue la de chalán de Corral. Ahora ni de mandadero puede usarlo porque carece de nómina pública y de su bolsa ni en sueños le pagaría; por eso ha querido colocarlo por aquí y por allá.

Está Corral fuera muy fuera de la realidad porque ninguno de quienes ha recurrido están dispuestos a abrir espacios sin el visto bueno de los nuevos administradores de Palacio de Gobierno, perseguidos en su momento por el exgobernador.

Por una parte lo anterior; por la otra, no dejó un solo amigo que pueda defenderlo ni para ese tipo de acciones ni cualquier otra. Su exsecretario particular, Francisco “La Coty” Muñoz, anda vendiendo cuadros porque no consigue que le paguen todavía en la Cuarta Transformación, donde ha sido acogido por Juan Carlos Loera; y no piensa gastar todavía un centavo del gordo ahorro logrado en cinco años de frenetismo burocrático.

***

Con algunos pecados como la siembra de un arma en el contexto del asesinato de la periodista, Miroslava Breach, y muchísimas otros asuntos relacionados en particular con el espionaje telefónico, el famoso ingeniero Roberto Hernández y su muchacho Froylán Rojero, ahora la pasan tratando de poner cuatros y desplazar de su cargo al jefe estatal de la Ministerial, Arturo Zuany. Reciben la ayuda poco discreta del Fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, y algún otro personaje de más arriba.

Las intrigas ahí parecen volcanes en erupción constante.

Hernández fue alto funcionario en la Fiscalía, pero sigue moviendo el pandero a través de Rojero, jefe técnico en la intervención telefónica.

***

Cierto llamado de atención por alinearse con propuestas de los regidores panistas fue lo que provocó la molestia de la morenista María Dolores Adame, quien parece dispuesta, desde hace unas semanas, a bloquear cualquier iniciativa que sale de la administración municipal de Cruz Pérez Cuéllar.

Eso ha sido interpretado como una traición al alcalde y a su gente, sobre todo porque no se ha conformado la edil con convertirse en opositora sistemática, sino que trata de jalar a sus compañeros en contra del presidente municipal.

Olvidó la regidora que cuando quiso aspirar en el 2021 fue Cruz quien le dio la oportunidad de ejercer su derecho de lograr un puesto público; también olvidó que Juan Carlos Loera ni la tomó en cuenta el 2018, pero ahora anda de aliada con el superdelegado de Programas Federales.

Dentro del grupo de regidores llama la atención la causa del enojo que llevó a la traición. El coqueteo con los albiazules es lo que más les sorprende, dado que Mary Adame era identificada con el guinda sin cuestionamiento alguno.

En la alcaldía juarense han tomado nota del intento de crear una fuerza adicional dentro del Cabildo, con varios de los regidores que llegaron por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Morena.

Adame ha tratado de convencerlos para que jalen de su lado a Héctor Hugo Avitia, Karla Escalante, Pedro Matus, Vanesa Mora, Cecilia Reyes y a la regidora morenista rarámuri, Mayra Karina Castillo, que le han prestado oídos a su compañera.

Por otro lado, se encuentran los leales, que han rechazado cualquier traición, Ana Estrada, Antonio Domínguez y Patricia Mendoza.

Aunque políticamente no han resultado bajas de la ruptura y traición que promueve Adame, el problemilla no deja de estar latente y de causar algunas preocupaciones, sobre todo para cuando vengan cosas importantes para decidir en el cabildo.

***

Con la presa La Boquilla vaciándose, a un cuarto de su capacidad aproximadamente, han surgido versiones de que están de vuelta las tensiones entre la Comisión Nacional del Agua y el Palacio de Gobierno.

El aspecto técnico del problema todavía no ha salido a relucir, pero ya hay enviados de la dependencia federal a cargo del manejo de las presas que buscan limitar el gasto que tienen sin dar mayores explicaciones a las autoridades estatales y a los productores que dependen de esa agua.

La apertura de las presas con el comienzo del ciclo agrícola, en marzo pasado, no ha sido suficiente para alcanzar a regar la misma superficie de años pasados; según las cifras oficiales, el gasto de agua apenas alcanzaría para cubrir la mitad de los cultivos proyectados.

Aguas abajo de La Boquilla y los ríos que conforman la cuenca -hacia la frontera con Estados Unidos por la región noreste-, la situación de los cultivos es más crítica porque no alcanza a llegar el agua dadas las limitaciones del organismo administrador y las difíciles condiciones climáticas de este año.

Ante eso, la Conagua ha sido omisa, insensible, al grado de que ni recibe a productores ni atiende solicitudes, lo que ha acrecentado el malestar contra la dependencia. Lo de siempre, pues.

Pero el hecho de que ande en busca de algún consenso con el Gobierno del Estado, probablemente para restringir más el uso del agua de las presas por algún motivo, eso sí ha elevado los malestares tanto de usuarios de los distritos de riego como de autoridades estatales.