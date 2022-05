-Desde el Cereso seguían mandando afuera

-Video: Llega delegado de Migración marcelista

PUBLICIDAD

-Fuerte convocatoria de Álvaro en el Cibeles

-Avienta árbitro papa caliente a Congreso

La inclusión de mujeres entre el centenar y medio de presos sacados de cárceles de Chihuahua y Juárez para ser llevados a reclusorios de alta seguridad en el interior del país, incluido Almoloya, habla de la presión grave existente al interior de los penales.

Hace poco, apenas a finales de abril, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que la sobrepoblación en los Ceresos de la entidad promedia un 40 por ciento.

Desde luego, la situación más grave la sufren el 1 de Aquiles Serdán y el 3 de Juárez, el primero con dos mil 700 presos, de mil 894 que tiene de capacidad; y el segundo con tres mil 795, de dos mil 800 que debiera tener.

El hacinamiento ciertamente es un problema bastante serio, contemplado inclusive como uno de los puntos centrales en el Plan Estatal de Desarrollo para ser abatido, pero la causa principal que definió el traslado de reos fue su presumible involucramiento en actividades delictivas desde el interior de los penales hacia el exterior.

Las áreas de investigación e inteligencia de la Fiscalía estatal han descubierto estrecha relación entre múltiples actividades delictivas orquestadas al interior de los Ceresos y ejecutadas afuera, en particular ajustes de cuentas entre los propios grupos criminales.

Los investigadores han encontrado que una parte sustancial en esa planeación ha incluido también a las mujeres. Este es el principal motivo por el que formaron parte de los traslados en el caso de Juárez.

El Cereso femenil en esta frontera aparece como sobrepoblado, pero no por mucho. Su capacidad es de 275 y había 320. Nada que ver en comparación con el penal para hombres. Más bien su traslado tiene motivos en la “generación de violencia”.

Aunque en Juárez han disminuido los homicidios casi en 50 por ciento respecto a los últimos meses de la anterior administración anterior, mayo ha sido más violento que abril tanto en la capital del estado como aquí.

Han considerado las autoridades estatales y federales que deben disminuir homicidios y otras actividades ilegales con esos traslados. No alivian todavía el grueso de la sobrepoblación, pero sí esperan menos tensión delictiva.

***

Primerito fue el maestro de la UACJ sin dejar nunca la noble nómina de la máxima casa de estudios, Héctor Padilla; después fue el Contra Almirante, Salvador González; lueguito fue mi general, Pedro Alberto Alcalá López y ahora es el maestro Marco Antonio Frayre Bustillos.

Todos ellos han pasado por la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado en tiempos de la Cuarta Transformación. Ayer fue presentado secamente el último de ellos en la sala de juntas del despacho principal de Palacio de Gobierno.

Fue llevado Frayre por el jefe del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, a la reunión estatal de seguridad que preside la gobernadora del estado, Maru Campos Galván.

El nuevo delegado de Migración viene de la Ciudad de México aunque es originario de esta frontera. No parece que se trate de una promoción. Era director para Migración Regional de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Su hueso era carnoso.

Sería un auténtico acto de heroísmo gubernamental que Frayre ayudara en la grave problemática de migración que sufre Chihuahua. Son casi mil migrantes diarios los que cruzan de Juárez a El Paso con todo lo que implica en infraestructura para su desplazamiento “legal” pero más, mucho más ilegal.

Por eso no hay delegado que dure. Quienes mandan en esa materia en Juárez y en todo el estado son los polleros. Con ellos muy esporádicamente se meten las corporaciones policiacas y/o militares.

Hoy presentamos un video en versión digital de los muchísimos casos en los que la Guardia Nacional ha sido reducida a espectadora del problema: una familia de migrantes camina pegada a la valla norteamericana tras cruzar el río mientras una patrulla militar solo circula por el bordo. Son las escenas no de todos los días sino de muchas veces durante cada día.

Frayre entonces quizá no traiga las menores intenciones de coadyuvar en el tema migratorio sino en impulsar a su ahora exjefe y líder político, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ha intensificado su precampaña presidencial en redes sociales: “Chihuahua con Ebrard VA”. (Capturas de pantalla en digital).

***

Muy discreto para no hacer olas, el vencido dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, no ha dejado de inyectarle sangre nueva al partido, con miras obviamente a mantener el control y la suficiente influencia en el interior.

Como otros tantos que han llevado a las filas del morenismo a los suyos, el profesor Chaparro Payán no ha dejado de meter aspirantes a consejeros estatales, que serán quienes elijan a la próxima dirigencia que ahora sí será electa a partir de junio.

O sea, como que quiere irse el dirigente, pero a la vez dejar a sus leales, con lo que pretende garantizar cierta permanencia para tareas que no se limitan a elegir dirigentes, sino también a los candidatos de las próximas elecciones.

Entre los nuevos morenistas con posibilidades, allegados a Chaparro, se encuentra el excandidato a diputado local por el extinto Partido Encuentro Solidario, David Pérez, quien también está bajo la tutela del director de Desarrollo Social de la administración municipal, Arturo Urquidi.

Otros nombres que son considerados leales al dirigente son los jóvenes activistas gemelos David y Daniel del Hoyo, además de líderes de colonias como Yolanda Hernández Valenzuela, Rosa Zurita y Luz Zamudio.

No obstante, las envidias están a la orden del día, pues hay militantes morenistas que no saben chambear por tierra y temen que les vayan a comer el mandado.

De ahí que incluso a militantes como el extrovertido regidor, Antonio Domínguez, le incomoden las nuevas propuestas. Quienes lo conocen saben que el edil nomás no levanta pasiones electorales entre la gente de Morena.

***

Decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que los diputados de Morena, encabezados por su coordinador Cuauhtémoc Estrada, violaron la ley durante la veda impuesta para el proceso de revocación de mandato, que concluyó el pasado 10 de abril.

Los legisladores de esa bancada hasta dejaron sus cargos temporalmente (entre finales de marzo y principios de abril, con licencias que nadie sabe cómo se aplicaron) para promover el ejercicio de participación ciudadana.

Igual lo difundieron antes y después, hicieron todo tipo de expresiones quejándose de la mordaza absurda que impone el sistema político del que forman parte.

Pero el árbitro, con su resolución a principios de la semana y que valoró los casos de todo el país, aventó la papa caliente al Congreso del Estado, para que sea éste el que determine cómo sancionar a los legisladores.

No fijó castigo alguno el Tribunal Electoral, únicamente los sentenció como culpables y acordó notificar a la autoridad correspondiente, en este caso el Legislativo estatal, que hasta ayer no había recibido aviso alguno del TEPJF. No ha de tardar en llegar.

Así que ahí viene otro absurdo, otro contrasentido de las normas electorales. Será una dependencia inferior del Congreso, el Órgano Interno de Control, el que deba aplicar una sanción a sus patrones los diputados, con la validación de la mesa directiva.

La mayoría panista tiene aquí una causa relativamente sólida contra los morenistas por haber violado la veda electoral. Cómo la usa y en qué termina será interesante verlo, pero no deja de ser extraño el procedimiento de sanción.

***

Importantes empresarios como Tomás Zaragoza, Eduardo “Lalo” Orozco, Eduardo “Lalo” Romero, Álvaro Bustillos Fuentes, Álvaro Bustillos Delgado, Roberto Assael, Benito Fernández, Pablo Cuarón, Jesús Sandoval, Luis Alberto Barrio, Sergio Bermúdez, Gerardo Fuentes, Dago Cedillos, Miguel Zaragoza, Mario Fuentes, Miriam Baca, Alejandro González, Víctor Enns, Óscar Hernández, Jared Jonnes, Leighton Romney y José Luis Jim acompañaron ayer en el Cibeles de esta frontera con la gobernadora, Maru Campos Galván.

Estuvieron en una comida que tuvo más propósito que los meros alimentos gourmet. Hubo un amplio desglose sobre la situación financiera del estado y la promesa de mayores inversiones estatales en Juárez.

A la gobernadora se sumaron su secretaria de Economía, Manque Granados; el de Hacienda, José Granillo Vázquez; el coordinador de gabinete, Luis Serrato; el superasesor exsecretario de Hacienda federal, Ernesto Cordero; y el representante del Gobierno estatal en Juárez, Óscar Ibáñez.

Llegó también el rector de la Autónoma de Ciudad Juárez, Juan Camargo; y varios líderes de cámaras empresariales, Rogelio Ramos, José Mario Sánchez Soledad, su hermano Eugenio, Federico Talavera, Enrique Alveláis y Fabiola Luna.

No fueron convocados los “rebeldes” Manuel Sotelo, Jorge Bermúdez, Nora Elena Yu ni Jesús Manuel Salayandía.

***

Algo retirado del Cibeles, ubicado en el Tomás Fernández; acá por Américas y Paseo Triunfo, comió en Los Arcos el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, con varios de sus amigos y operadores.