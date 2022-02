¿Desde cuándo me perdí?

Nuevamente aquí, esperando encontrarles y poder continuar con el tema sobre la importancia de la comunicación comprensiva y humana. La rueda de la conciencia vuelve a hacer presencia en mi memoria y me doy cuenta de que sólo hablé de lo que en lo personal estamos sintiendo y la manera en la que lo expresamos. ¡¿En qué momento nos detenemos a pensar en las necesidades del otro/otra! y valoramos la importancia de la comunicación? Hay que tomar una decisión, sería interesante hacernos estas preguntas: ¿qué consecuencias me puede traer?, ¿cómo se sentirá el otro/otra?, ¿cómo va a afectar la relación, porque no estamos hablando solamente de un encuentro casual con un desconocido? El encuentro puede ser con los seres que amamos (padres, hijos, hermanos, pareja, el resto de la familia y amigos); entonces nos forzamos a tomar una decisión, mejorando la intención de la comunicación y ejercer la acción.

Solamente clarificar nuestras necesidades y entendiendo las necesidades de los otros hace posible cambiar nuestra intención, reconociéndonos y actuando con el corazón; no podemos estar siempre culpando a los demás de cómo nos trata la vida si no nos damos tiempo de hablarlo desde la historia que hemos construido juntos, que podemos mejorarlo cada día, y nos cuesta trabajo. Todos podemos hacer cambios.

Hablemos de las actitudes para la comunicación, y nos referimos a estar dispuestos a escuchar al otro. Lograr una comunicación empática, darnos cuenta de que debemos actuar en congruencia con nuestros actos, y escucharnos a nosotros mismos e identificar por qué estamos respondiendo con agresividad; sólo juzgamos al otro, sus acciones y no queremos asumir la responsabilidad que implica la convivencia con los otros. Transitamos por la vida utilizando máscaras de víctimas, victimarios y las usamos de acuerdo con las circunstancias.

Transitar por nuestra ciudad en los lugares que a veces parece que están alejados de la mano de Dios, donde la violencia se ha visto incrementada, es un aprendizaje y vemos la importancia de una relación en las tres actitudes: empática, congruente y de consideración incondicional.

Esto nos lleva a tomar en cuenta las necesidades relacionales que son las propias del contacto interpersonal, nuestro deseo humano universal de relacionarnos. Esto refuerza la calidad de vida y un sentido del sí-mismo en relación con el otro. Y esto está presente a lo largo de todo el ciclo de vida.

Cuando a través de la vida no se han cubierto esas necesidades, se vive con carencias de afecto, deseos, anhelos. Éstas se vuelven más intensas y se pueden experimentar como vacío, soledad, molestia o un impulso intenso. Esta insatisfacción constante puede manifestarse como frustración, agresión, enojo, pérdida de energía o de esperanza.

Seguridad: Experimentar nuestra vulnerabilidad protegida, darnos cuenta de que nuestras necesidades y sentimientos son humanos y naturales. La seguridad es un sentimiento de ser simultáneamente vulnerable y estar en armonía con el otro, ser respetado con una comunicación no avergonzante y la ausencia de daño o peligro. Sentirse validado, confirmado e importante a través de la comunicación. Expresar afecto a través del agradecimiento, dando afecto, o haciendo algo para la otra persona. Los seres humanos necesitamos de reconocimiento, estímulos y contacto. La comunicación puede ser como caricias verbales-no verbales, positivas-negativas. Con cada una de ellas estamos comunicando. Al ser positivas, el receptor las recibe como algo agradable; cuando es negativa, el receptor la recibe como algo desagradable.

Qué importante es considerar la empatía como una actitud que nos permita entender correctamente la historia del otro, sus valores, experiencias y características con los componentes y significados emocionales que nos lleva a hacernos esta pregunta: ¿cómo está viviendo esta situación la otra persona que se comunica de una manera agresiva, violenta? ¿Por qué me estoy comunicando yo de una manera agresiva? Tenemos que hacer un alto para analizar la causa por la que la comunicación con mis cercanos es negativa, y buscar lo que nos permita la solución de conflictos de una manera positiva, dejando la apertura para el siguiente tema sobre la solución de conflictos de manera positiva.

