¿Desde cuándo me perdí?

¿Cuándo se requiere que la comunicación comprensiva se vuelva importante para la convivencia humana?

La situación de la pandemia, la afectación al tejido social en los diferentes niveles económicos de los ciudadanos, han sido un factor importante para hacer un alto en nuestras actividades diarias y preguntarnos ¿en dónde me perdí? ¡¡¡Porque no me di cuenta de cómo estamos viviendo esta situación!!!

Al igual que yo, otras personas también se hicieron esta pregunta. Y no se han quedado ahí, se está buscando cómo trasmitir la información y despertar conciencias para que se le encuentre sentido a la vida a pesar de todas las circunstancias adversas, y definitivamente contar con más claridad sobre el significado de cómo nos comunicamos, para facilitar el acercamiento cálido y amoroso de las personas que han creado un vínculo con nosotros.

¿Qué es la comunicación? para mí es repartir, compartir, tomar parte en los grupos de personas que buscan soluciones, desde lo personal hasta lo comunitario, de lo que ocurre en nuestro entorno.

Todo lo que hacemos comunica e inclusive lo que no hacemos también. Y la comunicación humana consiste esencialmente en desarrollar relaciones más que en intercambiar información. Comunicarse es relacionarse, y relacionarse es comunicarse.

¿Qué tan dispuestos estamos a comunicarnos o simplemente a trasmitir una información?

Y ya adentrados en el tema, sería importante identificar qué contribuye a tener una comunicación efectiva. Para ello, considerar que hay que identificar las actitudes con las que recibimos un comentario y las habilidades que utilizamos para dar la respuesta y que sea una respuesta comprensiva. Hay que tomar conciencia de cómo estamos recibiendo ese mensaje, que en muchas ocasiones es hostil: ¿tomamos conciencia del mismo?, ¿o respondemos en el mismo tono, con la certeza de que puede convertirse en un conflicto al responder con palabras no analizadas que conduzcan a la agresión física cuando se sale de control?

Toda esta situación en la que nos conducimos actualmente nos ha hecho vulnerables y susceptibles a los comentarios de cercanos y lejanos y podemos tomar partido, pero pocas veces nos detenemos a pensar en que condición psicoemocional nos encontramos para responder a esa actitud hostil.

El propósito de este diálogo es tomar conciencia de cómo andamos emocionalmente nosotros: ¿por qué ese comentario me afecto tanto? Hacernos cargo de las respuestas que emitimos a este tipo de comentarios nos hace mantener una higiene mental propositiva. Reproducimos este comportamiento en el ámbito familiar, laboral, comunitario, y en consecuencia disminuyen las actitudes del lenguaje hostil que reproducimos sin tomar conciencia de lo que estamos trasmitiendo.

Al hablar de la rueda de la conciencia desde mi percepción en la comunicación, mi respuesta a la agresión será diferente. A mí, en lo personal, me llevó a analizar mis respuestas en los diferentes espacios donde me relaciono con las personas. Así que ahora lo analizo de esta forma. (Por cuestión de espacio editorial, esta colaboración fue editada).

Semblanza:

Ma. Isabel Urzúa Ponce

Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) enfermera con especialidad en adicciones por la Universidad Salesiana CAAFAC y CASA promoción juvenil, diplomado de Tanatología básica, y clínica del Instituto mexicano de Tanatología, diplomado en Logoterapia centro Teresiano de estudios superiores y Centro de formación y desarrollo familiar avalado por la UNAM. Diplomado en administración de las OSC, Tecnológico de Monterrey, Acupuntura humana Universidad autónoma de Coahuila facultad de medicina unidad Torreón. Resiliencia comunitaria comunidad internacional de resiliencia, UNAM, CEFIC. Diplomado Introducción a la Suicidología diplomado en Psicooncología, diplomado en Educación para la paz y justicia restaurativa. CEFIC, ITCJ.

