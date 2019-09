Descoordinación fiscal de Chihuahua

Una de las pocas posiciones políticas que le reconozco al gobernador Javier Corral es su clara postura en relación al trato que la Federación le dispensa a Chihuahua, y en general a todas las entidades, respecto al tema de participaciones federales. Dudo que Javier Corral verdaderamente pugne por un genuino federalismo fiscal; sin embargo, ha encontrado en esa materia el pretexto perfecto para tener una bandera y pelear contra el poder central, que es lo que le gusta hacer. De ser sincera su lucha, hubiéramos visto alguna propuesta clara al respecto a su paso por el Congreso de la Unión como senador y como diputado.

Sin embargo, a pesar de que estimo que asume una postura combativa de “dientes para afuera”, la misma puede ser rescatada por los que sí creemos en que el federalismo fiscal es algo por lo que debemos de pugnar. Estimo que la ‘lucha’ de Corral no es genuina, pues la recaudación de contribuciones locales no ha aumentado durante su gobierno; igualmente, se han señalado diversos subejercicios en diversos períodos. En 2018 se habló de subejercicios que rondarían entre los dos mil y los cinco mil millones de pesos de participaciones federales. Esto vendría a evidenciar que no es que haga falta más dinero, sino que el Gobierno no sabe gastarlo.

Estimo que no se debe de llegar al extremo de tener que “pedir” dinero a la Federación para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado. En otra ocasión, en este mismo espacio, había narrado el viacrucis de gobernadores hacia San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a pedir más recursos que deben contemplarse en el presupuesto de egresos. Esta peregrinación ya inició, pues el paquete económico ya fue presentado al Congreso.

Recientemente, Corral manifestó explorar la posibilidad de que Chihuahua deje de coordinarse con la Federación, pues el dinero que recibe no es suficiente para el cumplimiento de sus metas. Pero ¿qué implica esta descoordinación de la que habla el gobernador?

La Constitución establece ciertas fuentes de ingresos que pueden ser exclusivamente gravadas por la Federación. En materia constitucional, diríamos que las entidades tienen la “facultad residual”, es decir, lo que no esté expresamente reservado para la Federación, es facultad de los estados. A pesar de ello, quizá sorprenda a muchos que las principales fuentes de ingresos de la Federación, que son ISR e IVA, no son competencia exclusiva de la Federación. Esto implica que su cobro pudiera caer dentro de lo que también en materia constitucional se llama “facultades concurrentes”. En pocas palabras, en adición a los ISR e IVA federales, cualquier Estado podría, si así lo decide, recaudar su propio ISR e IVA locales.

Con este antecedente, usted estimado lector puede preguntarse ¿y por qué no empieza Chihuahua a cobrar sus propios impuestos? Esto se da en función de que Chihuahua forma parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Chihuahua suscribió un acuerdo de coordinación fiscal a finales de los 1979, y un acuerdo de colaboración administrativa en 2015. Este acuerdo (al igual que los acuerdos con todos los Estados) establece que Chihuahua no podrá imponer contribuciones que graven lo mismo que grava actualmente el ISR y el IVA federal. ¿Qué recibe Chihuahua a cambio de no gravar estas fuentes de riqueza? Las participaciones federales que se establecen de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. Es decir, la Federación dice algo así como “si no gravas ISR e IVA locales, te doy dinero”.

Ésta es una posición muy cómoda para los gobernadores, pues desde tiempos bíblicos el recaudador de impuestos es mal visto por la sociedad. De esa manera, los gobernadores no incurren en el costo político de cobrar impuestos, y a cambio reciben presupuesto para gastar de conformidad con sus planes. Sin embargo, si este dinero que se recibe no es suficiente para concretar planes y proyectos oficiales, los Estados deben sopesar la posibilidad de dejar la coordinación aludida.

En este caso, estimo que Chihuahua no tendría la capacidad de implementar un sistema recaudatorio tan efectivo como el que tiene el SAT. Echarlo a andar, manejar su propio registro de contribuyentes, capacitar su personal, y en general diseñar todo un sistema fiscal, no es algo que se logre en un par de años, como lo pretendería Corral. A pesar de las dificultades para su implementación, quizá valdría la pena ponderar esta posibilidad y debatirla, si eso trae consigo más recursos para Chihuahua. Por otro lado, ¿cómo va a explicar Corral a los chihuahuense que ahora tendrán que pagar dos ISRs y dos IVAs?