¿Desaparecerá la CNDH?

Ciudad de México.- En el último tramo de su gobierno, el presidente de México impulsará varias reformas constitucionales que, según adelantó la semana pasada, van a darle un respiro a las finanzas públicas, porque se pretende desaparecer, según lo dijo, organismos autónomos a los que calificó de “estructuras improductivas”.

Además de defenderlas por anticipado, el mandatario nacional anunció que presentará un paquete de reformas constitucionales en el marco de la conmemoración del aniversario de la Carta Magna, el próximo 5 de febrero.

Se trata de un combo que va desde la desaparición de los escaños plurinominales en el Congreso de la Unión, hasta someter a votación en las urnas la designación de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este paquete que enviará a la Cámara de Diputados en la primera semana de febrero, el presidente contempla la reforma en órganos autónomos, donde destacan el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

No es la primera vez que el presidente mexicano se refiere a los organismos autónomos como entes improductivos, pero no estaba en su ánimo llamarlos de esa manera mientras encabezó por décadas el movimiento político que finalmente lo llevó al poder; por el contrario, los utilizó como sus aliados y, finalmente, cuando ya no los considera útiles, ahora deben desaparecer o, al menos, modificarse en su estructura.

El hecho de que haya anunciado la desaparición de los plurinominales de los procesos electorales no es un dato nuevo: han coincidido con él diversos líderes mexicanos, de distintas corrientes, porque, para empezar, la Cámara de Diputados, que se compone de 500 legisladores, quedaría en 300, pues el resto, 200, forman parte de la asignación por rondas dependiendo de la votación que obtienen los partidos políticos.

Hay elementos interesantes en la propuesta de reforma constitucional que enviará el presidente, por ejemplo, la universalización de pensiones para personas discapacitadas y la protección de adultos mayores. Sin duda son esfuerzos que, no son de ahora, sino de sexenios anteriores.

Pero lo que ha levantado polémica, es el anuncio para desaparecer algunos organismos autónomos que han logrado posicionarse como contrapeso de los abusos de poder originados en la administración pública, sobre todo en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos frente a dependencias militares y policiacas.

Por decreto presidencial del 6 de junio de 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada para promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos.

No es necesario reescribir en este espacio lo que la CNDH realiza, porque después de 33 años, sus funciones están debidamente acreditadas en todos los ámbitos de la administración pública, sobre todo cuando se refiere a abusos desde la autoridad y hacia personas que buscan en ese organismo autónomo no solo la protección, sino la asesoría en defensa de los más elementales derechos de las personas.

Y entonces surgen muchísimas preguntas al momento de plantear la desaparición de este organismo: ¿Están de acuerdo los defensores derechohumanistas? ¿Será México un país que va en retroceso en materia de defensa de los derechos humanos? ¿Quién se hará cargo de ser el contrapeso de los abusos de la autoridad? ¿La misma autoridad? ¿Juez y parte?

¿Y las víctimas? ¿Y los desplazados? ¿Y las garantías individuales? Posiblemente haya respuesta para esta parte de todas las interrogantes que surgen, pero lo más importante, desde un punto de vista personalísimo, es que desaparecerá un organismo que ha pulido y perfeccionado su función, con todas las fallas que pueda tener, pero que nuestro país presume en las mesas internacionales como un escudo de los abusos del poder.

¿Cuál será el posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil que han sido por demás valiosas y coadyuvantes en materia de defensa de los derechos humanos? Está en vías de extinción un organismo que nació por un grito desesperado de la sociedad harta de los excesos del poder y que buscó esa parte inherente del ser humano: la defensa de su dignidad.

¿Es conveniente que desaparezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por consecuencia, las Comisiones estatales? No estoy de acuerdo. Al tiempo.