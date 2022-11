Derechos humanos, avance o retroceso

La canción “hoy que soy mayor” de la Rondalla de Saltillo, de una manera romántica, al mero estilo de la rondalla, reza: “cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste, recuerdo bien, cuando en lo alto de un árbol me viste, casi caer…”.

Dicha melodía la traigo a colación en virtud del actual análisis a los derechos humanos en los menores de edad, ya que la aceleración relativa al cambio social, nos invita a abordar temas como el referente al interés superior del menor, mismo que genera en padres de familia, docentes y encargados del cuidado de menores, desconcierto en la forma de educar a los niños, niñas y adolescentes.

Hoy vivimos un constante deterioro social y parte de ello se debe a la falta de principios y valores en la generación actual, empero, ¿cuál es la razón de la decadencia de esos valores? Dar respuesta a dicha interrogante, enfrenta diferentes puntos de vista.

Uno de ellos es el económico, actualmente el dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia, lo que obliga a papá y mamá a trabajar pasando a segundo téremino la obligación de educar a sus hijos; otro es el desinterés, pues quienes ejercen la patria potestad sobre los menores, no tiene una capacitación para ser partícipe en la adecuada educación de sus pequeños y con el objeto de que estos no molesten, contratan diversas plataformas de streaming, o bien, los dotan de aparatos electrónicos que los mantendrán ocupados; uno más, radica en el maltrato escolar que los menores llegan a recibir por parte de sus compañeros y que hoy conocemos como bullying, lo que en muchas ocasiones ha enfrentado a los padres de los niños, con los docentes, pues de algunos de esos actos no llega a percatarse el personal de la escuela –o se hace ojo de hormiga-.

Pareciera entonces que, todo lo relativo al estudio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se coloca sobre una balanza y al ponderarlos con nuestra realidad, crean una estela de juicios valorativos que nos alejan de la problemática social que vivimos en Ciudad Juárez, ejemplo de ello es la violencia actual que se vive, sobre todo, en las escuelas secundarias, donde los alumnos se retan a golpes en el exterior de los centros educativos, sin que maestros hagan absolutamente nada, basándose en el hecho de que a ellos les corresponde guardar el orden al interior del plantel.

Esta problemática, cada vez es más común y la apatía llega al grado de que, tanto sus compañeros, como familiares, en lugar de buscar la manera de detener las agresiones se vuelven partícipes de las reyertas, ya sea agrediéndose entre sí, o bien, formando equipo para apoyar a una o a otra persona, utilizando sus teléfonos celulares para realizar grabaciones que posteriormente estarán subiendo a redes sociales buscando popularidad.

El incremento en dichos actos es tal que la autoridad debe tomar cartas en el asunto, empero, las actividades preventivas que lleguen a realizar deben contar con una estrategia debidamente estructurada por peritos en la materia, no vaya a ser que, de nueva cuenta los Tribunales vayan a declarar ilegal una actividad preventiva, como lo fue la famosa “operación mochila”, en la que se consideró por parte de la autoridad jurisdiccional la violación a los principios de legalidad y de seguridad jurídica, refiriéndose que con dicha actividad se violenta la dignidad de los menores, atentándose, incluso al principio de presunción de inocencia, criminalizando a los niños, niñas y adolescentes, pues recordemos que dicha revisión, se realiza sin el consentimiento de los mismos.

El problema es grave, no pretendo con el presente editorial, atacar el desarrollo del derecho con base en la protección de los derechos humanos, por el contrario, parte de la solución se encontrará en la profesionalización de la autoridad, en materia de derechos humanos, la cual se encaminará a sentar las bases necesarias para razonar los momentos en los que un derecho humano pueda limitarse.

Recuerda fomentar la disciplina y los valores en tus hijos, pues es en casa donde estos se aprenden y es en su diario vivir donde los mismos se demuestran, insisto, los tiempos cambian, la sociedad evoluciona y según lo anterior, dirían Maquiavelo y Rudolph von Ihering, el derecho evoluciona también, el maltrato físico, no es la solución pues solo consolida un patrón de dominación violenta, educa en valores, debemos terminar con esta problemática social.