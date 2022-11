Derecho a la ciudad: el camino está cuesta arriba… y lo que le sigue

Para llegar a ser una ciudad sostenible no solo se deben sembrar arbolitos, lo cual no está nada mal, se trata de que los espacios públicos deben ser verdes y de calidad y las edificaciones deben considerar materiales y criterios de diseño bioclimático. Por si esto no fuera suficiente, argumento para sentirnos al menos inquietos por lo desentendidos que hemos sido, hay temas más escabrosos aún como lo son que la ciudad y en especial los vecindarios sean caminables y permitan el uso de la bicicleta, tener un sistema de transporte público eficiente y, otro tema también muy rudo, la adecuada gestión de los residuos. Entonces, ¿cómo la ve? Después de conocer tan solo estos cinco elementos, ¿qué tan sostenible le parece Juárez?

Y es que no se habla de sostenibilidad solo para estar a tono con una moda: se habla porque es un tema de sobrevivencia, de la urgencia de tomar medidas, en serio, para que el mundo continúe al menos como lo conocemos ahora, que por cierto, es ya mucho muy distinto a como era cuando nacieron los que hoy cuentan con seis o más décadas de vida: esa es la cruel verdad.

Por ello es que en varias entregas anteriores he hecho referencia a las actividades que el Municipio está realizando para construir la Carta del Municipio de Juárez por el Derecho a la Ciudad a través de la Oficina de Resiliencia en el marco del convenio signado con ONU-Hábitat. Además de las actividades ya reseñadas, durante la semana pasada se llevó a cabo la Semana por el Derecho a la Ciudad en la que se abordaron varios temas como Ejerciendo el Derecho a la Ciudad desde las intervenciones urbanas; Derecho a la Ciudad y Economías Sostenibles; Derecho a la Ciudad y Justicia Climática, estos a través de webinar, y una conferencia magistral seguida de mesas de trabajo que tuvieron lugar en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ para recoger propuestas por parte de alumnos, docentes y comunidad en general sobre los componentes que integran precisamente el concepto “Derecho a la Ciudad”.

Así que si pensamos que el camino hacia la sustentabilidad está cuesta arriba, en lo que respecta a garantizar a los ciudadanos juarenses su Derecho a la Ciudad está todavía más espinoso, porque para ello, según la ONU, nuestro Juárez debe tener ocho componentes: 1. Libre de discriminación 2. Igualdad de género 3. Inclusiva 4. Mayor participación política 5. Funciones sociales 6. Espacios y servicios públicos de calidad 7. Economías diversas e inclusivas y 8. Vínculos urbano-rurales inclusivos.

Ya en las mesas de trabajo, como siempre los alumnos son los que se llevan las palmas en cuanto a participación se refiere; ellos que viven y transitan las calles ciudad expresan sin titubeos la ciudad que desean: una ciudad en la que se pueda caminar con libertad, sin el temor de ser acosada; recuperar los espacios históricos y no buscar demolerlos; aceras con vegetación para que el clima no limite la movilidad peatonal; más “pulmones”, áreas verdes en la ciudad; aprovechamiento del agua; respeto al patrimonio público; dotar de infraestructura verde y tener estrategias de aprovechamiento de energía y recursos naturales; que prevalezca la ética en el diseño de los espacios públicos y en general acorde a la realidad social y ambiental; coparticipación de los sectores social, privado y público en los temas importantes de la ciudad, y diseñar normativas aplicables al sector privado -comercio y especialmente maquiladoras- relativas a la imagen urbana y obra pública, dirigidas a que retribuyan los beneficios que obtienen por su emplazamiento en la ciudad, esto es, tener una relación justa respecto al costo-beneficio. Y la lista sigue.

Pero entonces, ¿qué hacer con tanta tarea y tan urgente que tenemos frente a nosotros para conducir a esta ciudad hacia el camino de la sustentabilidad y ejercicio del derecho a la ciudad? La opción no es otra más que la vía ya conocida: la armonización del impacto social, ambiental y económico a través de la planificación urbana y gestión de la ciudad. Pero ¿cómo podrá ser?, se preguntará usted, ¿si esa vía la hemos transitado hasta hoy y mire las condiciones en que estamos? El punto está, esencialmente, en la manera en que la hemos transitado.

Nos faltan muchos instrumentos normativos por diseñar, además del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible ahora en actualización, y varias organizaciones ciudadanas por formalizar para su cabal control. Planear con enfoque territorial y de derechos. Medir por resultados y no por actividades, crear un sistema de indicadores y de información geoestadística abierto al público. Estamos en pañales, si la realidad lo es el futuro es aún más complejo, tanto así que se requiere más que la simple actualización del PDUS.