Derecho a disentir

La presente opinión se erige a partir de la última gran obra del español Mauricio Wiesenthal.

A inicio de semana celebré mi cumpleaños, me encuentro a muy poco de llegar al llamado cuarto piso, desde esa altura comprendo de mejor manera la frase “en mis tiempos era mejor …” “antes no sucedía tal o cual…”, situación que me valida como una persona que, aunque ha vivido más en el siglo XXI, añora el siglo XX.

En esta tesitura, relato como en diversa calle del Infonavit Aeropuerto; Alfredo, Rene, David, Alex, Pancho, Pachito, Rafael (QEPD), Iván, Hugo, Omar y yo, salíamos a practicar (en plena calle) el deporte de temporada. Desde futbol hasta beisbol, no permitíamos que los espacios nos limitaran, el único cambio que se permitía era cuando salían a jugar las niñas, en ese caso, practicábamos “polis y ratas”, rayuela, escondidas, entre otros.

La mayoría de los mencionados contaba con un seudónimo desde “el Patula” hasta “la pulga”, no todos de la misma edad o en la misma escuela, pero programados para que cada atardecer representará el salir en automático a convivir, siempre bajo la idea de cuidarnos a nosotros de los “gitanos” que se decía robaban niños.

Recuerdo que derivado de la crisis del 1994, a mis once años conocí las dinámicas fronterizas Juárez-El Paso, desde las grandes filas para cruzar, hasta el poder de emitir una sola palabra -dicha con buen acento y toda la confianza- me refiero al “american”, palabra mágica para cruzar la frontera sin pasaporte.

En lo personal contaba con visa y tenía que cruzar la frontera para acompañar a mi madre a recolectar la mejor ropa (en ese tiempo regalaban las sobras en la famosa “bola de oro” y a cargar leche, yogurts, queso y el famoso “cotton cheese” -estos conseguidos por mi tía Celia-.

Después de la recolecta, el reto era encontrar recovecos en esa blazer 89 para esconderlos de “los aduanales”, algunas ocasiones nos detuvieron, pero nos permitían seguir, seguramente porque conducía una mujer, acompañada de su hija e hijo.

La transportación era el primer trabajo, el segundo consistía en que cada sábado y domingo, debíamos despertarnos a primera hora porque debíamos de ir a unas segundas (las de la “jilo”) para venderlo, recuerdo gritar “a peso la pieza” (ya le habían quitado los tres ceros).

Cuando llego la adolescencia a esa calle, esa convivencia se modificó, ahora teníamos que salir en grupo a cuanta fiesta de quinceañera conociéramos, existían meses de ir a seis fiestas, todos aglutinados en una Rabbit (Volkswagen) que tenía Alfredo (menor de edad).

Pudiera continuar con más extractos de recuerdos, pero me basta para establecer un par de reflexiones, la primera es que, a determinada edad la nostalgia (esa palabra acuñada por un médico holandés en el siglo XVII que se definía como aquel anhelo patológico por regresar a un lugar o un tiempo) no permite la crítica, la emoción de la añoranza esconde lo negativo.

En ese sentido, recae la segunda reflexión, la circunstancia en la que nos encontramos todos aquellos muchachos era de ambiente “masculino”, tanto así, que llegábamos al extremo de cambiar de actividad recreativa por la presencia de niñas, como si no pudiesen tener la misma habilidad o fuerza para jugar deportes. Así como, recuerdo que disfruté de las libertades ya descritas (fiestas cada fin de semana), mientras que a mi hermana -aun siendo mayor- nunca se le permitió emularlas, solo por ser mujer.

Por otra parte, los apodos que en ese siglo podían ser aplaudidos o calificarse de graciosos, lo único que hacían era reflejar violencia, al representar la violación al derecho de identidad que todo niño tiene. Así como, socialmente se colocaban estereotipos a comunidades enteras, con el objetivo de crear un “enemigo” común.

Ni hablar de la flexibilidad de la frontera, misma que permitía un tráfico de mercancías extraordinario, el contrabando era una práctica común – y sigue siendo- que fue el inicio de grandes problemas actuales.

Por último, imposible soslayar que uno de aquellos amigos de la infancia no logrará llegar al cuarto piso debido a la violencia en la que esta ciudad fue arduamente lastimada en la primera década del siglo.

En esta tesitura, podemos concluir con el hecho que el derecho a disentir consiste en fijar postura en contra de algo que se considera incorrecto, en este caso: “mis tiempos eran mejores”, una frase que permite establecer un menosprecio a los tiempos actuales, que, aunque no son ideales, siempre serán mejores porque nos encontramos viviéndolos.