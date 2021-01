Hace algunas décadas, el gran profesor italiano Norberto Bobbio señaló en uno de sus más famosos textos: “Ningún izquierdista puede negarse a admitir que la izquierda de hoy ya no es la de ayer. Pero mientras existan hombres cuyo empeño político es movido por un profundo sentido de insatisfacción y de sufrimiento frente a las iniquidades de las sociedades contemporáneas, hoy quizás de una manera no tan combativa respecto a las épocas pasadas, sino mucho más visible, se mantendrán vivos los ideales que han marcado desde hace más de un siglo todas las izquierdas de la historia”.

La cita es de “Derecha e izquierda”, uno de los libros que, en el ámbito de la filosofía política, dejaron la marca analítica que Bobbio acostumbraba en su brillante su trabajo intelectual. Cabe recordar que cuando el profesor escribió su libro lo hizo ya en el contexto del rechazo que la tradicional díada generaba en otros pensadores. Esa actitud se puede observar hasta la fecha. Para muchos, no tiene sentido ya distinguir entre derechas e izquierdas. El mundo de la política práctica es, para ellos, ambidextro o simplemente ya no se puede reducir la complejidad del devenir de la política a dos conceptos antitéticos, por lo que ya no tienen sentido las etiquetas.

Por el contrario, considero que dada la realidad política en México y específicamente en nuestro entorno más cercano, Chihuahua, la distinción entre derecha e izquierda adquiere un mayor relieve. Y es que como bien lo consideró el también iusfilósofo italiano, reducir “derecha e izquierda” a solo un planteamiento ideológico es un injusto reduccionismo, puesto que también envuelve programas contrapuestos respecto a muchos desafíos y problemas que deben ser resueltos bajo determinadas líneas de acción política.

En ese sentido, no debemos perder de vista que aunque las dos categorías no deben verse como camisas de fuerza que generen la parálisis de los actores políticos y partidistas, es innegable que existen núcleos duros o caracteres mínimos que alguien que se asume como portando una u otra ideología debe observar.

Desde luego, una aproximación a todos y cada uno de los elementos de una agenda mínima de la izquierda y de la derecha excedería los límites de este espacio, pero es indudable que una de las cartas no solamente ideales, sino también programáticas de la izquierda es adoptar una posición igualitarista, en ese sentido, adoptar de manera fuerte y franca, el reconocimiento de los derechos sociales al lado de los de la mera libertad individual. “La razón de ser de los derechos sociales como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, es una razón igualitaria. Las tres tienden a hacer menos grande la desigualdad entre quien tiene y quien no tiene, o poner un número de individuos siempre mayor en condiciones de ser menos desiguales respecto a individuos más afortunados por nacimiento y condición social”, enfatizaba Bobbio en “Derecha e izquierda”.

En ese sentido, no se debe confundir el hecho de asumir una posición de izquierda y caracterizarla con el mayor desparpajo, como formando parte de las filas del “comunismo”. Sostener una postura igualitarista, decía el profesor, no es suscribir la idea de una utopía donde todos son iguales en todo, sino en sostener una tendencia que busca, por una parte exaltar más lo que convierte a los hombres en iguales respecto a lo que los convierte en desiguales, y por la otra, en la práctica, en favorecer las políticas que tienden a convertir en más iguales a los desiguales.

Esas políticas, por supuesto, no forman –ni formarán- parte de la praxis de un gobierno emanado de la derecha. No se le pueden pedir peras al olmo. Así, cuando en Chihuahua, cierto sector de empresarios se apresura a “cerrar filas” en torno a la candidata de la “derecha” suscribiendo inserciones pagadas en los medios escritos, sabe bien quién defenderá sus pretensiones e intereses. Ni modo que se apele aquí a una mínima tendencia igualitaria.