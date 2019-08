• Demuestran fuerza superior al Gobierno





• Sube encono de Corral vs precandidata





• Hablan de un caballo negro en Morena





• La presidencia del Congreso sigue indefinida





Los ‘Mexicles’ a través de su propio jefe, Jesús Soto Rodríguez, alias “El 40”, demostraron ayer su capacidad de poder al colocar varias narcomantas en distintas partes de la ciudad deslindándose por la masacre de tres niñas y un hombre ocurrida la madrugada del domingo en una granjita de Riberas del Bravo.

Más aún de esa demostración, la amenaza sin interpretaciones. En el contenido de las mantas afirman que no han atentado contra ninguna corporación gubernamental, “sin embargo, les hacemos saber que estamos sumamente preparados para fácilmente solventar una guerra en contra de las corporaciones del Gobierno del Estado por querer tapar el sol con un dedo y culparnos a nosotros, y proteger a sus patrones que son los actores de la cruel masacre, que apoyan, protegen y además se dejan sobornar por nuestros enemigos del Valle de Juárez”...

No es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones; desafortunadamente son tan “familiares” para los juarenses como los nombres de las pandillas en el sangriento conflicto que se ha prolongado por más de una década. Son Mexicles, son Artistas Asesinos, o Aztecas de la Vieja Escuela, o Aztecas de La Empresa (El 300), o la Línea, anclados unos con el Cártel de Sinaloa, otros con el Cártel de Juárez.

Los nombres que se han repetido como líderes son prácticamente los mismos a lo largo de todo este tiempo. Iniciadores, relevos, asesinados, presos: “El Tablas”, Eduardo Ravelo; “El Genio”, Arturo Padilla; “El 300”, René Gerardo Santana; Ramiro Jáquez Valdez; “El 40 o El Lalo” (Soto); “El Miklo”, Luis Santiago Elías... muchos más en rangos similares o inferiores.

Los rompimientos entre algunos de ellos han derivado en múltiples ejecuciones, cientos. Casi mil fueron registradas el año pasado al fragmentarse Los Aztecas. Psicosis generalizada.

Hace tres años inició su administración el actual gobernador, Javier Corral Jurado. Conocía a detalle la grave problemática no sólo como legislador que fue durante mucho tiempo, sino porque su lugar oficial de residencia es Ciudad Juárez. Junto con el Gobierno federal y el municipal debió encabezar estrategias y acciones para desactivar a todas esas agrupaciones generadoras de violencia.

No solamente no ha logrado conseguirlo debido a que su voluntad y su concentración están en otro lado, no en brindar seguridad a la ciudadanía; ahora desde aquellos bandos le advierten que pueden “solventar una guerra” contra el nivel de Gobierno que representa.

Evidentemente pueden hacerlo frente a ese gobernador preocupado sí por su exclusiva seguridad, no por la de los chihuahuenses en general.





***

Como si no fuera suficiente con ese incendio que representa la seguridad pública en todo el estado, el gobernador mostró ayer durante la mañana una simulada aflicción ante los miembros de su gabinete en su relación con la alcaldesa de Chihuahua y precandidata a gobernadora, Maru Campos.

De plano reconoció que no ha podido componer el ánimo para tratar con su también correligionaria de partido. La incluyó en la misma situación de diferencias similares a las irreconciliables que sostiene con el alcalde morenista de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez.

La reunión con los integrantes del gabinete estatal tuvo como uno de los propósitos justamente buscar una “buena representación” de los funcionarios en los informes de los 67 presidentes municipales que están ya por arrancar.

Ayer mismo por la mañana, sin embargo, la Presidencia Municipal de Chihuahua tenía en su agenda un evento para iniciar la ampliación de una gaza vial por el Campus Dos UACH pero fue cancelado “hasta nuevo aviso” porque el gobernador no asistiría y la obra es de las contempladas con el corralista plan de inversión 2019-2021.

No quiso el gobernador asistir porque ahí estaría la alcaldesa aun cuando ella ha mostrado una y otra vez respeto a su autoridad y hasta subordinación institucional.

Las vísperas son de tiempos peores para Palacio de Gobierno. Maru no es ninguna dejada.





***

Pocos lo conocen, salvo por algunas aportaciones a la campaña del ahora senador Cruz Pérez Cuéllar, pero en varios círculos de Morena ya lo ven como caballo negro en la pelea por la dirigencia estatal.

Se trata del profesor Fernando Meléndez, quien coordinó el proyecto del juarense desde el partido que lo adoptó, aunque luego terminó distanciado del hoy legislador.

Meléndez encabeza la asociación civil Integrando Consejos, la cual desde hace mucho ha hecho la talacha partidista al interior de Morena, en 47 de los 67 municipios del estado.

Por esa razón lleva una ventaja entre el montón que se disputa la dirigencia que deja Martín Chaparro.

Muy calladito opera igual en las grandes ciudades que en los municipios pequeños, con tal dominio del lenguaje político de Morena, muy diferente al de otros partidos, que pocos entienden lo que está haciendo en materia de conformación de comités distritales necesarios para la postulación de consejeros y delegados, quienes a su vez habrán de elegir dirigente.

Los demás aspirantes están enfocados en trabajo externo. Omar Holguín, Ernesto Visconti, Hugo González, Fernando Tiscareño y los demás que se apuntan en la lista para dirigir Morena, parece que ni cuenta se han dado que la elección es adentro.

Por ello es que se habla de una ventaja del profesor, quien si tiene algún mérito dentro de Morena es haber construido una estructura que jamás se había imaginado tener un partido de izquierda.





***

Hoy por la mañana en el Sanborns la diputada Marisela Sáenz Moriel, del Distrito 8 de esta frontera, habrá de presentarse ante los juarenses como la nueva integrante de la bancada del PRI, luego de la extinción del Partido Encuentro Social (PES).

La legisladora será acompañada del dirigente estatal del tricolor, Omar Bazán Flores, para explicar los factores que la llevaron a integrarse a la bancada priista.

Era obligada su presencia en la frontera, luego del anuncio formal que hizo el lunes en la capital. Además era obligado para el PRI presumir su representación juarense en el Congreso del Estado, que antes de Sáenz Moriel no tenía.





***

En ese contexto, es aún impredecible el resultado de las intensas maniobras políticas que se están llevando a cabo para la elección de las presidencias del Congreso del Estado y de la propia Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Con Marisela en su bando, el Revolucionario Institucional terminó por sepultar aquel G-22 que convertía en exitosas las votaciones que requerían justo el apoyo de 22 de los 33 diputados. Venía beneficiando ese esquema particularmente al PAN y a su jefe el gobernador, Javier Corral.

Entre hoy y mañana debe ser tomada la decisión correspondiente. No es para nada halagüeño el panorama hacia el blanquiazul no únicamente en virtud de que no alcanza esos 22 votos ni manteniendo comprados a varios de los representantes de los partidos chicos sino porque en las negociaciones interparlamentarios de arranque de la Legislatura el acuerdo fue que la segunda presidencia sería para Morena; es aquí donde sigue anotado el juarense Benjamín Carrera Chávez, maestro de “tiempo completo” en la UACJ.

Pero esa fue una negociación PAN-Morena en la que ya no está de acuerdo el gobernador y que no comparte tampoco el PRI.

Antenoche se reunió Corral con varios de sus diputados operadores y no llegaron a nada. No hay por dónde puedan seguir controlando al Congreso y las millonadas que implica.

El corrido se le está acabando.





***

Lo dicho ayer en este espacio. Hay mar jurídico de fondo en la disputa hasta por el nombre de Juan Gabriel.

Casi cerrando la edición fuimos enterados que la independiente Presidencia Municipal desautorizó la apertura del Museo Casa Victoria.

Sería inaugurado hoy con toda la mano pero supuestamente no fueron tramitados los permisos correspondientes. Este proyecto lo encabeza la exrepresentante de Juanga, Silvia Urquidi.

Ella mantiene pleito legal contra Iván Aguilera, uno de los herederos del divo y quien por su lado trae otro proyecto de museo pero en la casa de la 16 de Septiembre y respaldado ni más ni menos que desde el Municipio por la titular de Atención Ciudadana, Laura Domínguez.

Para largo el pleito, en perjuicio de los seguidores del divo.