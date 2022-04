Democracia y Revocación de Mandato

Por encima de todo el ruido y los aspavientos que ha generado el ejercicio de la Revocación de Mandato previsto para el domingo 10 de abril, es innegable que estamos ante la presencia de un avance democrático que se inserta en el amplio panorama de los derechos humanos en materia política.

El simple hecho de que se haya incorporado el derecho político de los ciudadanos para participar y promover la revocación de mandato en la reforma constitucional en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicada en diciembre de 2019, implica la actualización de una estela de prerrogativas que no se pueden subestimar en el campo de la progresión de los derechos fundamentales. Se trata de poner un mecanismo de control político en manos de la ciudadanía hacia el trabajo y desempeño de los gobernantes. Mecanismos que, por cierto, no suelen abundar en las democracias contemporáneas.

Esto es así porque en estos sistemas democráticos, el control político tradicionalmente se lleva a cabo por vías interorgánicas, mediante las cuales, a final de cuentas, suele ser una élite –supuestamente epistémica- en la que recaen los procesos y las decisiones en la tarea del control del poder público. En ese sentido, el control político se vierte bajo procesos prácticamente circulares y rígidos, en los que la ciudadanía tiene una nula injerencia.

Al abrirse los espacios que permiten la participación del pulso mayoritario en la evaluación y el control del desempeño de los gobernantes y, en caso de que el proceso fuera favorable al gobernante, por supuesto, que un sesgo de legitimación moral y política irrumpirá. Y a esto, en parte, es a lo que más le temen los opositores del ejercicio democrático del próximo domingo. Quizá desde hace muchas décadas no se respiraba en nuestro país un ambiente tan reacio al pulso mayoritario. Tanto temor y en no pocas ocasiones, tanto discurso de odio a la expresión de las mayorías por vía de las urnas, lo único que parece corroborar es que por más que le quieran bajar la popularidad al presidente López Obrador, sigue con niveles históricos de aceptación.

Legitimidad moral y política están inmersas como activos en juego en un proceso de Revocación de Mandato, porque la legitimidad no es para siempre, constituye un elemento axiológico de tracto sucesivo que, así como se gana, se puede evaporar hasta por la misma inercia del desgaste natural del ejercicio del poder; pero además debemos recordar lo que está en el núcleo de este tipo de ejercicios: la idea básica de una –aunque sea mínima- noción de soberanía. Anclada en la denominada “superestructura constitucional”, el concepto de soberanía que recogen las constituciones del mundo ya no puede caracterizarse en términos absolutos, pero se entiende que su detentador originario es el pueblo, y así lo expresa como mandato el constituyente fundador. A esa voluntad originaria debemos volver en buena parte de los ejercicios democráticos. Se entiende que ya no en todos, porque los derechos fundamentales no pueden dejarse al vaivén mayoritario, pero sí en los relativos a mecanismos electivos del poder público o en los de ratificación de los mismos. Volver y fortalecer pues, los mecanismos de democracia directa donde esto sea plausible y pertinente. Así, las constituciones estatales deben homologar e incorporar la revocación de mandato a sus contenidos. Hasta la fecha solo lo han hecho catorce entidades federativas.

En el estado de Chihuahua la gente debe salir a votar el domingo. Se instalarán mil 756 casillas en toda la entidad. La jornada inicia a las ocho de la mañana y concluye a las seis de la tarde. Serán 2.8 millones de chihuahuenses los que podrán participar. Aunque no parezca, mucho está en juego en este ejercicio inédito.