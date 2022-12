Democracia, la batalla final

Hace años, en una de tantas salidas a calle a pedir la democratización del país, empeño en el que nos mantuvimos hasta la década de 1990, pedíamos firmas de respaldo. Un señor entrado en años, solo se quedó mirando sin acercarse a firmar. Alguien quiso persuadirlo:

-Señor, apoye a la democracia.

-Sin democracia no se puede vivir. Respondió con un claro acento italiano. Lo que además explicó su negativa.

Era un turista, pero sabía por sus años de vida que las palabras que acababa de pronunciar, y que se me quedaron alojadas en la memoria y en la conciencia, eran más que una frase, un credo, la declaración de una convicción profunda.

Siempre ha existido en los diferentes tipos de sociedades humanas quién mande y quién obedezca. Lo que ha evolucionado, es la manera como se está en uno y otro de los lados. Pasamos de que dirigiera el más hábil cazador, a los que se imponían, con uso de la fuerza, las monarquías hereditarias, los dirigentes audaces y carismáticos, hasta llegar a la era moderna de líderes, por decirlo de algún modo, “normales”, accesibles, cercanos, que igual pueden ser hombres que mujeres, y sin importar origen racial.

Con esa maduración y el derrumbe del imperio soviético, gran parte del mundo transitó a la democracia desde dictaduras, en Europa y en América. Aún se niegan a tal sistema China, Corea del Norte, Cuba y monarquías hereditarias árabes. No hay, sin embargo, una democracia igual a otra. Hay algunos modelos, pero muchas variantes.

Pero cuando creíamos que ya era etapa superada, empezamos ver “regresiones autoritarias”. Y esto se analiza en un libro de aparición reciente que se llama justo así: “cómo mueren las democracias”, de los investigadores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. No me detengo aquí mucho en ello, pero porque es mejor ilustrar sus tesis con el ejemplo mexicano, que está entrando justo en estos días en una etapa demasiado crítica como para ignorarla, y menos sustraerse del debate que aunque parezca se realiza en el centro del país, para nada es lejano a Chihuahua.

Empeñado como está en destruir cuanto pueda del pasado, para erigir un pedestal sobre sus ruinas, e instalarse él mismo en ese nicho, ahora empezó la feroz batalla para acabar nada menos que con el sistema electoral mexicano. Un mal sistema es cierto, pero que ha funcionado razonablemente, con certidumbre y regularidad, de unos 30 años a la fecha.

Lo que ha ocurrido es demasiado grave como para dejarlo pasar por alto. El presidente López Obrador presenta una iniciativa de reforma constitucional, que proponía toda una serie de mecanismos absurdos, básicamente la desaparición del INE y pasar de nuevo el control de las elecciones a manos del gobierno. Por la presión ciudadana, mega marcha incluida, retrasan la propuesta, dudan si presentarla y finalmente lo hacen. Aún no se discutía en el pleno, pero ya con la claridad de que no conseguirían las dos terceras partes de los votos, envían un paquete de reformas a leyes secundarias. Se rechaza la reforma constitucional, se da entrada a la propuesta del presidente que hace suya Morena, más una variante que promueven el PT y Verde, igual que la anterior, pero más favorable a sus intereses, y es esta última a la que se dispensa todo trámite en la Cámara de Diputados, se aprueba en comisiones y posteriormente en el pleno, sin cambiarle una sola coma. En horas. Aunque aún falta sea aprobada por la colegisladora. Al momento de escribir estas líneas nuestra última esperanza está en el Senado.

Leerla y enfurecerse es un solo acto. De un plumazo modifica el sistema, lo centraliza absolutamente, desaparece miles de plazas de personal de carrera, pero son los operativos que se encargan de organizar cada proceso electoral. Modifica la manera de hacer campañas en medios con lo que viola la Constitución, hace legal lo que hoy es una ilegalidad flagrante que es la descarada campaña de las corcholatas morenistas, facilita a minipartidos el tener registro hasta que ellos quieran. Solo por el primer punto, el consejero Ciro Murayama, dice que es imposible siquiera poder instalar casillas, pues no habría personal para hacerlo. Es que no es ni siquiera un asunto de apretarse el cinturón y hacer más con menos. Sin casillas no hay elección. No habría justicia electoral, pues al todo pasar casi directo a la sala superior, se hace prácticamente imposible resolver los casos de injusticias en municipios pequeños, donde es más fácil que haya injerencias del crimen organizado.

Lo más sencillo sería decir “¿y a mí qué? Esos son pleitos entre líderes de partidos que se pelean por las prerrogativas”. Y eso no es del todo cierto. Chihuahua tiene elecciones locales en 2024, y por ningún motivo yo quiero que las autoridades de mi estado las resuelvan en un escritorio en el centro del país. A mis autoridades las pongo yo, ciudadano chihuahuense, yo les exijo, y si es el caso los castigo. Pero solo con democracia podré hacerlo.