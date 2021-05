Del feminicidio a ‘los hombres también los matan’

La historia de nuestra ciudad nos recuerda a diario que desde los años 90 ha sido una ciudad que mata a sus mujeres; si buscamos Ciudad Juárez en internet el buscador nos arrojará el tema de las muertas de Juárez, que nos ha hecho famosos a nivel internacional en el tema de feminicidios.

Empecemos por explicar que el feminicidio es un delito tipificado en nuestro Código Penal, específicamente en el artículo 126 bis, cuya última reforma fue el 5 de diciembre de 2020, es decir, es un tipo penal que sigue evolucionando según surgen nuevas modalidades de asesinar mujeres.

Comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género, se entiende razón de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual, lesiones, mutilaciones, que antes de la privación de la vida tuviera antecedentes de violencia física, psicológica, económica, patrimonial o de cualquier tipo, entre otras razones.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, de 500 a mil días de multa y la reparación integral del daño. Además se aumentará de uno a 20 años de prisión cuando exista algún agravante en la privación de la vida, por ejemplo si el feminicidio fuera cometido por dos o más personas, cuando la víctima fuere menor de edad o adulta mayor, de pueblos originarios, entre otros agravantes.

A pesar de esta fuerte penalidad, parece no importarles a los feminicidas de esta ciudad, ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que Ciudad Juárez fue la ciudad con más feminicidios en el año 2020, de los 940 feminicidios cometidos a nivel nacional, 19 fueron cometidos en esta ciudad. No obstante lo anterior, según información de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, 184 mujeres fueron asesinadas dolosamente en el año 2020 aunque nuestras autoridades no las hayan registrado como feminicidios por cuestiones de tecnicismo jurídico.

Pero ¿por qué se sigue repitiendo la historia de los feminicidios en esta ciudad? Mucho se ha señalado que es debido a la industrialización de Juárez y a su posición geográfica, al ser una ciudad flotante por ser frontera y al haber oportunidades de trabajo, gente de distintas partes del país y de Suramérica llegan a esta ciudad sin ningún arraigo, con la motivación de buscar trabajo o bien conseguir el sueño americano e irse de aquí, al tener la mentalidad de irse hacen y deshacen en la ciudad por lo que a las personas no arraigadas se les hace más fácil cometer feminicidios, irse y no dejar rastro de culpabilidad.

Otros estudiosos del tema señalan que los feminicidios siguen repitiéndose debido a la cultura patriarcal tan arraigada con la que cuentan los habitantes de Juárez, hombres que siguen viendo a la mujer como un objeto de propiedad la cual solo sirve para tres cosas, tener relaciones sexuales, tener hijos y cocinar.

En Ciudad Juárez también asesinan hombres, incluso más que mujeres, la Fiscalía General del Estado informó que en 2020 fueron asesinados mil 544 hombres, motivo por el cual varias personas señalan que “a los hombres también los matan”, esto con el afán de invisibilizar el odio existente hacia las mujeres, solo hay que señalar algo muy importante, los hombres se matan entre sí, participando en el crimen organizado o bien en algún pleito callejero, pero no los matan por alguna razón de género por ser hombres o algún odio exclusivo hacia ellos, a diferencia de lo que sufren las mujeres en esta ciudad que a diario salen a trabajar pidiéndole al cielo poder regresar a casa.