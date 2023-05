Del encuentro con el centro en la enfermedad

A lo largo de mi vida he atravesado varias crisis de salud que sirvieron como oportunidades para encontrar nuevos conocimientos sobre mí mismo y tomar acción frente aquello que emergía, tanto en lo interno como lo externo. En mis primeros años tuve repetitivos ataques de asma alérgica. La alergia se desarrollaba frente al contacto con polen, polvo, gran cantidad de colorantes y el pelaje de los animales. Resultó muy frustrante en mis primeros años acercarme a cualquier perro o gato y tener que pasar la noche en el hospital siendo monitoreado con oxímetro, haciendo nebulizaciones y recibiendo una gran cantidad de corticoides. Recuerdo que una vez abracé un conejo y eso me costó dos días de hospitalización. Durante innumerables noches me despertaba con hemorragias nasales que duraban horas y terminaban rápidamente con los rollos de papel higiénico, arruinando mi descanso y el de mi padre, que me acompañaba en esas crisis.

Mi decisión en los años de adolescencia fue fumar para fingir que no me importaba la enfermedad. Si bien esta opción no fue la más saludable y me llevó muchos más años dejar de fumar, noté que mi pipa árabe disminuyó considerablemente mis ataques de asma. Con el tiempo he escuchado casos de personas que, a pesar del riesgo, deciden adoptar un animal y finalmente, se curan. Si bien el asma alérgica suele desaparecer al entrar en la adultez o en los últimos años de adolescencia, y bien pudo haberse curado sola, considero que en ambos casos lo que coincide es la manifestación del individuo de despojarse de los cuidados tan rígidos a los que posiblemente fue expuesto en sus primeros años y a los que ha interiorizado.

Algo del verso del poeta Jorge Enrique Adoum hay en estos gestos: “que el hombre sea y no que dure”. Esa fuerza de ser más que de durar es el motor que me alejó del asma por tanto tiempo y me permitió tener la compañía de dos perros comunitarios y, finalmente, coincidir con mi fiel acompañante Wayra. Del asma aprendí que el cuidado excesivo y el desconocimiento son dañinos para la salud y además, que hay límites que requieren de varios años de esfuerzo para poder ser atravesados, es decir, que hay procesos que sirven pero que tardan algún tiempo en realizarse.

Luego de varios años, esta primavera y otros cambios de estación interiores han empezado a ocasionarme ataques de asma nuevamente y he tenido que recurrir a mi inhalador y a las pastillas de la alergia. ¿Qué nuevas enseñanzas trae esta incapacidad de respirar? ¿Qué nuevos límites dibuja y desdibuja? ¿Podré encontrar la valentía de ser en esta nueva situación?

Quedan pendientes algunos otros tránsitos de salud en mi proceso vital: el infarto cerebral a mis 25 años que reseteó en muchas maneras mi ser, la alergia generalizada luego de un ritual con una comunidad en mitad de la sierra y la neblina que casi acaba con mi vida y me costó una cuarentena antes de que el Covid las pusiera de moda, y algunos otros interesantes maestros que llegaron para situar información en el momento oportuno. Enfrento y rememoro desde mi centro, ahí encuentro matices de paz.

