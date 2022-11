-Del decomiso al secreto cargas de fentanilo

-Malos actores, defensores de ‘Paquito’

PUBLICIDAD

-El bye, bye de Brighite en Morena

-Patalea Joob; Austria, firme

Sólo los agentes del Ministerio Público y posiblemente algún juez sepan a estas horas los herméticos, naturales secretos, atrás de la discusión sostenida por un padre de 43 años de edad y su hijo de apenas 19 que los llevó a ser detenidos por agentes de la Policía Municipal.

Eso ocurrió el domingo a las ocho y media de la noche en la populosa colonia Reserva del Valle, entre las calles Hacienda San Miguel y Valle del Sol.

Supuestamente, un forcejeo entre el padre, -en huaraches estilo playero-, Abdón Q. D., y su hijo, Abdón Q. R., llamó la atención de patrulleros que realizaban “labores de prevención y vigilancia”.

Los hombres habrían intentado huir al observar los policías, estos de inmediato los detuvieron, los revisaron y les descubrieron un fuerte cargamento de droga que “tenía como destino Estados Unidos”.

Ambos portaban pistolas escuadras de distintos calibres. En el interior de un Hyundai Sonata gris, modelo 2015, traían otras armas largas, centenas de cartuchos y la carga principal: dos kilos de polvo de fentanilo, de la que podrían ser obtenidas desde 60 mil pastillas y hasta un 30 por ciento más ya rebajado.

El cálculo más modesto hecho por la municipal fue de cinco millones de pesos solo por la droga de “moda” que está provocando estragos entre los adictos de los Estados Unidos y posiblemente también entre los juarenses en las mismas condiciones, que han ido cambiando de cristal por el fentanilo.

Aunque se trata de un asunto bastante delicado, sin duda solo conoceremos del mismo por el reporte que emitió la Policía Municipal. Todo indica que es droga proveniente de Sinaloa, que la maneja el Cártel de Sinaloa en virtud de que prácticamente todos los decomisos anteriores le han sido adjudicados a dicho grupo, pero no sabremos ni siquiera si esos dos kilos fueron consignados del Ministerio Público federal, a donde fueron entregados por los preventivos, y de ahí al juez o jueces correspondientes.

Solo esa cantidad de droga corresponde a una tercera parte del fentanilo decomisado en Juárez entre septiembre del 2021 y octubre del 2022. Arriba de 150 mil pastillas.

En la zona de El Paso, de los años fiscales 2019 al 2021, y del 1 de octubre del 2021 a septiembre del 2022, han sido asegurados cerca de 250 kilos de fentanilo que seguramente cruzaron por Juárez.

De ese tamaño son los datos para entender la magnitud de las adicciones en esta frontera y la consecuente violencia, mucha de la cual sería aminorada con instancias ministeriales y judiciales transparentes en todos sus procesos.

***

También en actuación obtendrán cero Javier Corral Jurado y su irrisorio séquito de gritones en favor del ahora recluido en el penal de Aquiles Serdán, Francisco “Paquito” G. A.

Algún narco noventero de peso portaba en la defensa de su vehículo un engomado que formaba parte de una campaña gubernamental contra los narcóticos: di no a las drogas, decía el texto negro y fondo amarillo. La burla y/o el cinismo sin límites.

Una vez que “Pancho” se dio vuelo acatando instrucciones de su patrón el exgobernador para perseguir, presionar, torturar y abusar de exfuncionarios de la administración de César Duarte y de empresarios ligados a su gobierno, Corral y su séquito le entregaron en premio justamente la bandera del cinismo y la desvergüenza, una fiscalía de Derechos Humanos. ¡Tómala!

Era por todo mundo conocida la conducta de G.A. como coordinador de los expedientes “Operación Justicia para Chihuahua”, como le hizo llamar su perezoso autor, Corral Jurado.

La razón que pudo tener en alguno o varios casos de corrupción fue ahogada por los atropellos, excesos y arbitriariedades cometidos en la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo.

Un solo ejemplo: llevó a la cárcel a un jovencito empleado muy menor de la Secretaría Particular del Gobierno estatal supuestamente por autorizar el uso de un avión para un hijo del exgobernador, César Duarte. No castigó al secretario particular, ni al administrador, ni al jefe de la flotilla aérea; no, a un joven cuyo delito fue trabajar en esa área en ese momento.

Imaginemos la cárcel que correspondería a la hermana de Javier Corral, la llamada en su momento vicegobernadora, Leticia Corral Jurado, que gozosamente paseó prácticamente en todas las naves de dicha flotilla de gobierno. Pruebas hay a puños.

Entonces es obvio que el gritonerío del corralato para defender a “Paquito” es más por el temor a ser los siguientes en ser llamados a cuentas que por presumible inocencia. Bien lo dijo ayer alguien que sabe muy bien de lo que habla sobre ese tema, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el que a hierro mata a hierro muere.

***

Está convocada la primera reunión del Consejo Estatal de Morena para el próximo sábado 3 de diciembre, a las diez de la mañana, en el local que ocupa el Comité Estatal, allá en el centro de la capital del estado.

Ahí le pedirán cuentas algunos consejeros a la presidenta estatal, Brighite Granados, acerca del gasto que el partido ha erogado durante estos meses, pero en particular la forma en que ha sufragado viáticos en el recorrido por los comités municipales, y muy importante, los resultados obtenidos.

Existe la queja en algunos comités que la presidenta realiza las visitas, pero por mero protocolo, sin sustancia alguna. Llega, se presenta, saluda y hasta ahí. Discurso de minutos y bye, bye.

Esas visitas son muy importantes, por ejemplo, para llevar proyectos y planes, a corto, mediano y largo plazo, con la estrategia del partido ya con el 2023 encima, con todo y el carácter pre-electoral que tiene ese año.

Hay la presunción de que en términos lisos y llanos solo anda de paseo por la entidad y no hay provecho alguno en los viajes.

De ahí en más, la reunión del consejo será oportunidad para echar raya a la entrega-recepción que realizó el profesor Martín Chaparro. Ahí también dará de que hablar el rubro de finanzas.

Habrá presentación de proyectos de la secretaria de organización, con las tareas de organización rumbo al 2024 y la distritación.

***

Mientras todo mundo discutía los efectos de la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y la contramarcha convocada por Andrés Manuel López Obrador, en el Senado de la República fue fraguado el boicot de una prohibición de tóxicos en la agricultura alentada desde Palacio Nacional.

La propuesta morenista era por demás conocida. Buscaba, en línea con decretos presidenciales pasados, prohibir el uso del glifosato y plaguicidas tóxicos en el campo mexicano, para cumplir a cabalidad el derecho a la salud de la población en general.

Concretamente, la reforma tocaba la Ley General de Salud y la minuta que había modificado la Ley General de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente.

Lo raro es que fueron tres senadores morenistas quienes estuvieron en contra de la prohibición del herbicida, el mismísimo coordinador parlamentario guinda, Ricardo Monreal, peleado abiertamente con la cúpula de la 4T; además del chihuahuense Rafael Espino y la expriista Nancy Chávez.

El grupo de morenistas, contra todo pronóstico, echó a perder el avance que había logrado la administración federal para prohibir estos insumos muy utilizados en la producción agrícola del país, pese a la evidencia científica de que están ligados con el desarrollo de múltiples padecimientos.

Por el boicot, los legisladores fueron apodados como “los cancerígenos” de la bancada morenista, y de unos días a la fecha no han parado las versiones de que hubo cañonazos muy fuertes para Monreal, Espino y Chávez, los principales operadores que hundieron la reforma.

El caso es un escándalo interno morenista, uno más, que va creciendo y que habrá de impactar las aspiraciones de los legisladores aliados de palabra con la 4T.

***

Ayer hubo reunión de los regidores del PAN con su presidenta del comité municipal, Xóchitl Contreras Herrera.

Siguió más que claro que la nueva coordinadora de los seis ediles panistas en el ayuntamiento, es de hecho Austria Galindo, y que el actual jefe, Joob Quintín, sigue ejerciendo su derecho a las pataditas de ley, pero su remoción continúa bien pero bien cantada.

Así las cosas hasta ayer, diría Armando.